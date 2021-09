SSIMWAVE retient la solution Verimatrix Code Protection pour prévenir les attaques par rétro-ingénierie sur sa plateforme d'expérience vidéo primée

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société SSIMWAVE Inc., basée en Ontario (Canada), compte parmi ses tout nouveaux clients à intégrer la technologie Code Protection de Verimatrix.

Le vol de propriété intellectuelle est une menace croissante pour les organisations du monde entier. Selon la Commission sur le vol de la propriété intellectuelle américaine (The Commission on the Theft of American Intellectual Property), ces vols de propriété intellectuelle coûtent jusqu'à 600 milliards de dollars par an.

"Verimatrix jouissant d'une longue et fructueuse expérience dans le domaine des médias et du divertissement, il était logique de se tourner vers leurs technologies de protection du code", a déclaré Peter Olijnyk, Vice President of Engineering de SSIMWAVE. "Lorsque vous protégez les fondements de votre propre plateforme, la transparence et la rapidité du processus de Verimatrix pour être opérationnel - pour ne pas dire en un jour ou deux - ont été très rassurantes et ont permis à SSIMWAVE et à ses clients de gagner en sérénité."

Véritable innovateur en matière de qualité vidéo, SSIMWAVE a évalué de nombreux fournisseurs. Il a décidé d'intégrer Verimatrix pour protéger sa plateforme qui permet d'assurer le bon déroulement des opérations vidéo, leur distribution et leur optimisation pour les fournisseurs de services de streaming, les studios, les propriétaires et les distributeurs de contenu.

"En tant que fournisseur de solutions technologiques, lauréat d'un Emmy®, et reconnu pour son impact significatif sur la technologie et l'ingénierie de la télévision, SSIMWAVE sait combien il est important de choisir le meilleur partenaire de sécurité possible pour protéger ses technologies brevetées contre les techniques de décompilation et d'inspection auxquelles les cybercriminels ont fréquemment recours", poursuit Olijnyk. "Les créateurs de vidéos et les fournisseurs de streaming ont besoin de faire face à toute dégradation de la qualité vidéo due à la compression et à d'autres facteurs. L'algorithme SSIMPLUS de SSIMWAVE permet de mesurer et de comprendre cette dégradation de manière à trouver un équilibre entre les impératifs de réduction des coûts et la fourniture de la qualité attendue par les téléspectateurs. Dans le monde actuel où le divertissement est omniprésent, il s'agit d'une technologie de grande valeur qui exige une protection reconnue. La technologie Verimatrix Code Protection, sa facilité d'intégration et son service à la clientèle se sont avérés excellents."

SSIMWAVE est le premier fournisseur de technologie capable de virtualiser et de mesurer la façon dont les utilisateurs perçoivent la vidéo et à mettre cette intelligence au service d'expériences réelles. Il fournit des mesures rapides, précises et cohérentes à tous les niveaux, de la source à l'écran, sur tous les systèmes de diffusion, sur tous les appareils, et ce, en utilisant une métrique de notation linéaire uniforme de 0 à 100. C'est cette mesure qui permet l'optimisation tant convoitée.

"Fort de ces technologies essentielles qui ont servi aux plus grands noms du divertissement pendant des décennies, Verimatrix est heureux d'annoncer aujourd'hui l'intégration de sa technologie Code Protection à des plateformes qui servent d'autres domaines liés à l'expérience vidéo des utilisateurs", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer and President de Verimatrix. "Notre collaboration avec des leaders tels que SSIMWAVE est une évolution naturelle de notre activité : nous contribuons à protéger la propriété intellectuelle d'autres innovateurs dans le vaste espace des médias et du divertissement. Verimatrix est conscient de l’importance de conjuguer efficacement expérience utilisateur et respect de la propriété intellectuelle."

A propos de SSIMWAVE

SSIMWAVE a été fondée en 2013 en inventant une nouvelle catégorie, l'automatisation de l'expérience vidéo, permettant l'évaluation de la qualité vidéo à grande échelle afin que les services de streaming vidéo puissent réduire leurs dépenses de distribution sans se soucier des baisses de qualité et du coût opérationnel élevé des processus d'assurance vidéo traditionnels. La mesure de qualité SSIMPLUS® alimente nos produits VQ Dial et Video Intelligence Suite afin de garantir aux clients la sérénité que procure la seule solution de bout en bout associée à la perception humaine. Notre siège social est situé à Waterloo, au Canada, d'où nous répondons aux besoins de certains des plus grands clients du secteur des médias et du divertissement dans le monde. Visitez www.ssimwave.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.