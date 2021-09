Spotify utilise ReadSpeaker pour créer des voix personnalisées destinées au Car Thing Smart Player

UPPSALA, Suède--(BUSINESS WIRE)--ReadSpeaker, le partenaire de confiance des entreprises dans le domaine des technologies vocales digitales, a annoncé aujourd'hui que Spotify utilisait la technologie de synthèse vocale de ReadSpeaker afin de créer des voix personnalisées destinées à la toute nouvelle initiative de Spotify aux États-Unis : une édition limitée de Car Thing, un lecteur intelligent pour votre voiture. À présent, grâce à la technologie de ReadSpeaker, Car Thing dispose de voix personnalisées.

À l'instar du monde des entreprises qui est passé de l'utilisation des sites web à celle des applis mobiles quand les smartphones sont devenus populaires, les consommateurs compteront de plus en plus sur les commandes vocales, puisque, à l'avenir, les interactions « sans contact » deviendront plus utilisées. ReadSpeaker prévoit que toutes les marques auront leur propre assistant vocal indépendant et que les voix personnalisées joueront un rôle crucial en permettant aux marques de se distinguer de leurs concurrents.

Spotify utilise la technologie de ReadSpeaker et le ReadSpeaker VoiceLab en raison des compétences éprouvées de celui-ci en matière de voix personnalisées dédiées basées sur des réseaux neuronaux puissants. En outre, les solutions intégrées et en ligne de ReadSpeaker et une large gamme de voix au timbre naturel ont été des facteurs clés de différentiation pour Spotify, qui était à la recherche d'un partenaire vocal.

« Les assistants vocaux devenant de plus en plus populaires et les entreprises cherchant à mettre au point leurs propres voix personnalisées dans le but de personnifier par le son l'identité de leurs marques, Spotify prend les devants en ce qui concerne la création d'une expérience multimodale fluide pour ses utilisateurs », explique Roy Lindemann, directeur marketing chez ReadSpeaker. « En tant que leaders dans nos domaines industriels respectifs, ce partenariat est particulièrement prometteur. Nous nous mettons chacun au défi dans le domaine de la voix, proposons des idées et nous efforçons de repousser les limites de l'innovation. »

Avez-vous envie d’en apprendre plus sur les voix personnalisées dédiées ? Découvrez le son de la personnalité vocale de votre marque sur readspeaker.ai. Pour de plus amples informations concernant Car Thing, visitez carthing.spotify.com

À propos de ReadSpeaker :

ReadSpeaker est le partenaire de confiance des marques globales dans le domaine des technologies vocales digitales. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie, ReadSpeaker offre aux marques des solutions de synthèse vocale sophistiquées et une assistance spécialisée pour la création d’interfaces de synthèse vocale engageantes. ReadSpeaker propose à la fois un service SaaS et des solutions sous licence pour prendre en charge divers canaux et appareils, tout en préservant les relations de confiance avec les marques grâce à la confidentialité des données. Jusqu'ici, l'entreprise – qui a créé plus de 110 voix différentes dans 35 langues - a mis au point plus de 10 000 interfaces vocales numériques pour des marques implantées dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez https://www.readspeaker.com/, et suivez l'entreprise sur Twitter et LinkedIn.