La Baie et Rebelstork concluent un partenariat pour la revente d’équipement d’occasion pour bébé

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le détaillant canadien emblématique La Baie a annoncé aujourd’hui qu’il comptera désormais parmi les joueurs de l’industrie de la revente d’équipement pour bébé grâce à son partenariat avec l’entreprise canadienne émergente Rebelstork. Première place de marché spécialisée dans la revente d’équipement en surstock, retourné ou d’occasion pour bébé en Amérique du Nord, Rebelstork offre aux parents un moyen convivial d’acheter et de revendre des articles pour bébé.

À compter du 26 septembre, les internautes pourront accéder à la place de marché électronique de Rebelstork par l’entremise de labaie.com. Cette nouvelle expérience de magasinage donnera aux clients l’occasion de recycler avec gain de valeur leurs articles pour bébé et d’ainsi récupérer une partie de leur investissement initial. Elle contribuera en outre à une économie circulaire plus importante que jamais en prolongeant la vie de produits dont la durée d’utilisation est limitée.

Cette entente donne le coup d’envoi à la Semaine annuelle de bébé de La Baie et sera soulignée par des séances d’échange d’articles organisées le 25 septembre prochain dans les magasins La Baie d’Hudson de Guildford, à Surrey (C.-B.), et de Square One, à Mississauga (ON). Les parents pourront apporter de l’équipement d’occasion en bon état pour enfant et bébé et l’échanger contre une carte-cadeau La Baie. Ces séances sont un moyen sécuritaire, convivial et digne de confiance de revendre de la marchandise usagée pour tout-petit et de participer à l’économie circulaire.

Avec la croissance constante du marché de la revente d’équipement pour bébé, les parents d’aujourd’hui sont plus que jamais désireux de se procurer des produits qui conserveront la meilleure valeur de revente. Pour beaucoup, la valeur de revente fait partie des facteurs qui influencent leurs décisions d’achat, d’autant plus que les parents de la génération Y sont de plus en plus désireux de faire des choix durables lorsqu’ils magasinent pour leur famille. Puisque la durée d’utilisation de l’équipement pour bébé, comme les lits à barreaux, les moïses, les balançoires et les poussettes, est généralement brève, davantage de parents se tournent vers des plateformes réputées offrant des solutions fiables et sans tracas pour se procurer ou vendre de la marchandise usagée.

« L’an dernier, nous avons commencé à revoir la stratégie de La Baie quant à la marchandise pour enfant afin d’améliorer l’expérience de magasinage des familles. Tant avec nos salles d’exposition pour bébé qu’avec nos boutiques Rookie, nous avons évolué pour renforcer notre caractère pertinent et novateur dans cette catégorie et proposer une expérience de magasinage plus conviviale que jamais pour tous les stades de l’enfance », a déclaré Laura Janney, marchande en chef pour La Baie. « Notre partenariat avec Rebelstork nous permet d’offrir une toute nouvelle option aux parents désireux de faire des choix durables lorsque vient le temps d’acheter des biens à durée d’usage limitée, ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent se départir d’articles en bon état dont leurs enfants devenus trop grands n’ont plus besoin. Nous sommes très heureux de faire équipe avec Rebelstork pour présenter ce genre d’expérience à nos clients. »

« Tout le monde sait qu’avoir un bébé génère énormément de coûts : les parents peuvent aisément débourser entre 10 000 $ et 14 000 $ pour leur enfant chaque année, et nombreux sont ceux qui commence à peine à se rendre compte de l’incidence positive que peut avoir l’achat et la revente de marchandise d’occasion sur l’environnement et sur leur budget », a affirmé Emily Hosie, fondatrice et chef de la direction de Rebelstork. « Notre mission est d’aider les familles à désencombrer leur foyer, à économiser et, en fin de compte, à contribuer à l’économie circulaire. »

On peut calculer la valeur d’un échange directement sur le site à l’aide du calculateur de revente de Rebelstork, lequel s’appuie sur certains critères comme l’âge, le degré d’usure et l’état de fonctionnement du produit. La marchandise acceptée ne peut pas avoir été fabriquée avant 2017 et doit être propre, en bon état de marche et sans tache ou déchirure. Les poussettes doivent être dotées de freins fonctionnels ainsi que de courroies de sécurité qui s’attachent et se détachent correctement.

Vous trouverez la liste des articles admissibles pour les échanges et leur valeur approximative ICI. Notez que la marchandise vieille de plus de 4 ans sera donnée à des organismes de charité.

À propos de Rebelstork :

Fondée en 2019 par Emily Hosie, une ancienne cadre de l’industrie du détail, Rebelstork est la première place de marché spécialisée dans la revente d’équipement en surstock, retourné ou d’occasion pour enfant et bébé en Amérique du Nord qui permet aux parents de se procurer des produits des meilleures marques, aux meilleurs prix. Rebelstork offre aux parents un moyen facile et sécuritaire de prolonger la durée de vie de l’équipement pour bébé dont ils ne se servent plus. En effet, l’entreprise a mis en place des contrôles de qualité et un système de notation pour attribuer à la marchandise un prix de revente calculé au moyen de leur algorithme propriétaire – le tout premier outil de fixation de prix de revente du secteur de l’équipement pour bébé, lequel tient aussi compte des données du marché en temps réel. L’équipement est ensuite photographié et mis en ligne sur Rebelstork.com, où les vendeurs peuvent récupérer jusqu’à 80 % de la valeur de leur investissement initial. Pour en savoir plus, visitez Rebelstork.com (site en anglais seulement).

À propos de La Baie d’Hudson

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie et La Baie d’Hudson aident les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. L’une des marques les plus emblématiques du pays, La Baie d’Hudson exploite 86 magasins à assortiment complet et La Baie exploite labaie.com, qui comprend le Marché, la sixième plus grande entreprise de commerce en ligne au Canada. La Baie et La Baie d’Hudson se sont bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, d’articles griffés, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Le programme Primes La Baie d’Hudson occupe le deuxième rang du classement des programmes de fidélisation des grands magasins au Canada.

La Baie et La Baie d’Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.