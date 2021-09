UNAVETS rejoint le Petabyte Consortium afin d’optimiser l'expérience des soins des animaux de compagnie pour les médecins, les patients et leurs familles

BELLEVUE, État de Washington et MADRID--(BUSINESS WIRE)--UNAVETS (« UNAVETS »), une plateforme européenne pour centres vétérinaires comptant plus de 43 cabinets en Espagne et au Portugal, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Petabyte Technology (« Petabyte »), une société leader de logiciels vétérinaires. L’objectif est de rejoindre le Petabyte Consortium nouvellement créé qui se concentre sur le nettoyage et la normalisation des données pour améliorer les pratiques vétérinaires à travers le monde.

Petabyte révolutionne la gestion des patients pour les hôpitaux vétérinaires grâce à sa suite de solutions logicielles, dont Rhapsody, un système dématérialisé de gestion des informations sur la pratique (Practice Information Management System, PIMS) ; Petabyte Analytics, une plateforme d'analyse au niveau de l'entreprise ; et Boop, une application mobile simplifiant, pour les parents d'animaux, l'expérience de soins aux animaux. Avec des fonctionnalités innovantes telles que des données standardisées, des plans de bien-être complets, un enregistrement virtuel, des communications en déplacement et un système de paiement intégré, Petabyte permet aux médecins de prodiguer des soins exceptionnels aux animaux de compagnie et à leurs familles.

« Petabyte a été fondée avec pour mission de simplifier les opérations vétérinaires pour aider les médecins et le personnel à prendre soin des animaux de compagnie et de leurs familles », a déclaré Michael Hyman, co-fondateur et PDG de Petabyte. « La mission d'UNAVETS consistant à soutenir les vétérinaires afin qu'ils puissent se concentrer sur la prestation des meilleurs soins de santé est un objectif que nous partageons, faisant de cette collaboration un choix naturel. De plus, le partenariat avec UNAVETS est une autre étape vers la définition de la norme de l'industrie au niveau mondial grâce à un logiciel de nouvelle génération. »

Le groupe d'entreprises d'UNAVETS commencera à tirer parti de la plateforme d'analyse de Petabyte au fur et à mesure de son expansion dans la région EMEA, en passant aux versions localisées des produits Petabyte au fur et à mesure de leur déploiement. Alors que le Petabyte Consortium continue de se développer, Petabyte et UNAVETS invitent d'autres partenaires et groupes vétérinaires avant-gardistes à collaborer sur l'utilisation du logiciel de Petabyte pour transformer l'avenir des soins pour animaux de compagnie sur la scène mondiale grâce à la suite de solutions logicielles de Petabyte. UNAVETS est le troisième groupe à rejoindre le Petabyte Consortium et d'autres mises à jour devraient être publiées alors que le Consortium continue d'accueillir de nouveaux partenaires.

« L'objectif principal d'UNAVETS est d'élever le niveau des soins de santé pour tous les animaux de compagnie et leurs familles. Ce partenariat a été formé parce que nous croyons fermement que le logiciel de nouvelle génération de Petabyte étendra notre capacité à soutenir cette mission sur plusieurs fronts », commente Junko Sheehan, fondateur et PDG d'UNAVETS. « Le “parcours client” des parents d'animaux de compagnie d'aujourd'hui nécessite une approche numérique avant-gardiste avec un enregistrement et un départ mobiles, des dossiers numériques, une réservation en ligne transparente, etc., et nous pensons que la prochaine génération de logiciels de Petabyte est capable de fournir ces solutions et bien plus encore. Alors que la pandémie a augmenté la demande de soins vétérinaires dans le monde entier, nous espérons que fournir les meilleures solutions logicielles aux cliniques sera important pour atténuer les demandes excessives imposées à nos vétérinaires, afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire : offrir les meilleurs soins à nos animaux de compagnie.

Fondée en 2019, la mission de Petabyte est de donner aux praticiens de la santé vétérinaire une meilleure compréhension et un meilleur contrôle sur leur entreprise à l'aide de la technologie dématérialisée. Petabyte est une solution unique de gestion de cabinet qui permet aux pratiques vétérinaires d'exécuter des opérations plus efficaces et de fournir de meilleurs soins vétérinaires aux patients. Petabyte prend en compte les besoins d'un cabinet en proposant un produit mettant l'accent sur une conception simple et une utilisation intuitive. Petabyte offre également un support client solide grâce à des équipes capables d’assister les cabinets vétérinaires, grands et petits. La société rassemble des talents uniques disposant de décennies d'expérience dans l'industrie vétérinaire et dans la mise au point de technologies de pointe afin de fournir la meilleure solution de gestion des pratiques sur le marché. Pour plus d'informations, consultez le site petabyte.technology.

UNAVETS rassemble, depuis janvier 2020, plus de 43 cabinets et une équipe de plus de 385 employés en Espagne et au Portugal. La mission continue d'UNAVETS est d'élever le niveau des soins de santé pour les animaux de compagnie via un développement constant et des opérations professionnelles. Nous proposons aux cabinets qui rejoignent notre groupe un véritable accompagnement et une collaboration en RH/développement professionnel, opérations, informatique, marketing/numérique, finance et comptabilité, et gestion des installations/équipements via notre équipe d’employés de plus de 30 personnes. En décembre 2019, UNAVETS était financé par des fonds gérés par Oaktree Capital Management, LP (« Oaktree »). Parmi les investisseurs mondiaux, Oaktree est un leader spécialisé dans les investissements alternatifs, gérant 140 milliards USD d'actifs au 30 septembre 2020. La stratégie européenne d'Oaktree gère plus de 4,5 milliards EUR d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, rendez-vous sur unavets.com.

