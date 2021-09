Gemak van koffiepads zonder schuldgevoel over de afvalberg: Introductie van de thuiscomposteerbare koffiecapsule, gezamenlijk ontwikkeld door Jabil en Prosol

Co-developed by Jabil Packaging Solutions and Productos Solubles S.A. (Prosol), the home-compostable coffee capsule improves on existing solutions and is a significant advancement in coffee pod sustainability. (Photo: Business Wire)

Co-developed by Jabil Packaging Solutions and Productos Solubles S.A. (Prosol), the home-compostable coffee capsule improves on existing solutions and is a significant advancement in coffee pod sustainability. (Photo: Business Wire)

ST. PETERSBURG, Florida.--(BUSINESS WIRE)--Jabil Packaging Solutions (JPS), een divisie van fabricageoplossingenaanbieder Jabil Inc. (NYSE: JBL), heeft vandaag een belangrijke vooruitgang in koffiepadduurzaamheid aangekondigd met de introductie van hun thuiscomposteerbare koffiecapsule voor single-serve-espresso-apparaten. Deze high-barrier koffiecapsule is een verbetering van bestaande oplossingen door het overbodig maken van de noodzaak voor een plastic- of foliezakje dat soms is vereist om de versheid van composteerbare koffiecapsules te behouden. JPS ontwikkelde de composteerbare koffiecapsule samen met Productos Solubles S.A. (Prosol), een vooraanstaande Europese koffiebrander, gevestigd in Palencia, Spanje.

Het technisch complexe koffiecapsuleformat is geliefd bij consumenten omdat het gemakkelijk en prettig in gebruik is, maar er worden vaak vraagtekens gezet bij het suboptimale scenario wat betreft het einde van de levenscyclus. Voor de nieuwe koffiepad is geen tweede zakje nodig voor het behouden van de versheid, waardoor de verpakking tot een minimum wordt beperkt zonder in te boeten op smaak of houdbaarheid. Prosol’s diepgaande expertise in het gehele koffieproces, waaronder de koffiezetuitvoering, thuiscomposteerbaarheid (bijv.: certificaten en voorwaarden voor afbraak) en het capsulevulproces, was van onschatbare waarde voor het maken van het ontwerp.

“De high-barrier composteerbare koffiecapsule is een uitstekend voorbeeld van wanneer het geheel groter is dan de som van de delen,” aldus Ayana Johnson, vice president van technology, Jabil Packaging Solutions. “De capsule en het koffiedik werken samen aan het afbreken thuis of in commerciële composteeromgevingen, waardoor zowel verpakkingsafval als koffiedikafval worden verminderd. Jabil’s diepgaande materiaalkunde-expertise en innovatiehistorie in het koffiecapsuleformat stelden ons in staat om iets te creëren dat zich ongeëvenaard onderscheidt in de hedendaagse markt.”

Jabil Packaging Solutions werkt samen met leiders in de branche zoals Prosol om zinvol en met effect innovatie te sturen op het gebied van koffie. De verwachting is dat het partnership met Prosol in de loop van vier jaar 500 miljoen composteerbare koffiecapsules aan Europese consumenten gaat leveren. Deze opwindende ontwikkeling vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal voor consumentenverpakkingsproducten waarbij end-of-life-scenario's een uitdaging vormen.

“We weten dat de meest succesvolle, breed aanvaarde duurzame verpakkingsverbeteringen niet van consumenten vragen om offers te brengen wat betreft gebruikerservaring”, aldus Rocío Hervella, CEO van Prosol. “Omdat we weten dat we gebruikerservaring niet negatief willen beïnvloeden, werden we geïnspireerd om met Jabil samen te werken aan het ontwerpen van een thuiscomposteerbare, high-barrier pad waarbij compromissen niet eens in overweging werden genomen. Het vermogen om deze pads thuis te composteren, opent nieuwe kansen voor koffiemerken die een segment consumenten willen veroveren die in toenemende mate niet bereid zijn van hun idealen af te wijken voor gemak of waarde.”

