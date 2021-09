La comodità delle cialde di caffè senza il senso di colpa dello smaltimento in discarica: lanciata un capsula di caffè idonea al compostaggio domestico sviluppata congiuntamente da Jabil e Prosol

Co-developed by Jabil Packaging Solutions and Productos Solubles S.A. (Prosol), the home-compostable coffee capsule improves on existing solutions and is a significant advancement in coffee pod sustainability. (Photo: Business Wire)

Co-developed by Jabil Packaging Solutions and Productos Solubles S.A. (Prosol), the home-compostable coffee capsule improves on existing solutions and is a significant advancement in coffee pod sustainability. (Photo: Business Wire)

ST. PETERSBURG, Florida--(BUSINESS WIRE)--Jabil Packaging Solutions (JPS), una divisione del fornitore di soluzioni per il settore manifatturiero Jabil Inc. (NYSE: JBL), ha annunciato oggi uno sviluppo importante per quanto concerne la sostenibilità delle cialde di caffè con il lancio della capsula idonea al compostaggio domestico per macchine da caffè espresso monodose. Questa capsula di caffè, con elevate proprietà barriera, rappresenta un miglioramento rispetto alle soluzioni attualmente disponibili in quanto permette di ovviare alla necessità d’uso di un involucro in plastica o alluminio per preservare la freschezza delle capsule di caffè compostabili. JPS ha sviluppato la capsula di caffè compostabile in collaborazione con Productos Solubles S.A. (Prosol), prestigioso torrefattore europeo con sede a Palencia, Spagna.

Sebbene i consumatori apprezzino il formato tecnicamente complesso delle capsule di caffè per via della praticità e facilità d’uso, l’impiego viene spesso messo in discussione a causa delle prospettive non ottimali al termine della loro vita utile. La nuova cialda di caffè non richiede l’uitlizzo di un involucro aggiuntivo per preservare la freschezza ottimale del prodotto, riducendo in tal modo al minimo i materiali d’imballaggio senza intaccare né il gusto né la durata di conservazione. Le competenze approfondite che Prosol può vantare in materia di caffè, compresi le prestazioni delle macchine da caffè, l’idoneità al compostaggio domestico (ad es. certificati e condizioni per la decomposizione) e il processo di riempimento delle capsule, si sono rivelate preziosissime nella creazione del design.

“La capsula di caffè compostabile con elevate proprietà barriera costituisce un ottimo esempio di come talvolta il tutto sia maggiore della somma delle parti”, ha affermato Ayana Johnson, vicepresidentessa della divisione Tecnologia di Jabil Packaging Solutions. “La capsula e i fondi di caffè agiscono insieme per favorire la decomposizione in ambienti di compostaggio domestici o commerciali, riducendo sia i rifiuti d’imballaggio che quelli dei fondi di caffè. Le vaste competenze di Jabil nel ramo della scienza dei materiali e le innovazioni introdotte in relazione al formato delle capsule di caffè ci hanno permesso di creare qualcosa che si contraddistingue nettamente da tutti gli altri prodotti disponibili al momento sul mercato.”

Jabil Packaging Solutions collabora con leader del settore come Prosol per promuovere un’innovazione significativa e incisiva nel settore del caffè. Si prevede che la collaborazione con Prosol si tradurrà nell’offerta di oltre 500 milioni di capsule di caffè compostabili ai consumatori europei nell’arco di quattro anni. Questo entusiasmante sviluppo costituisce un’importante pietra miliare per i beni di consumo confezionati le cui prospettive al termine della loro vita utile non possono dirsi ottimali.

“Sappiamo che le innovazioni nell’area degli imballaggi sostenibili che vengono accolte e adottate con maggior favore non impongono alcun compromesso ai consumatori in termini di qualità della loro esperienza”, ha dichiarato Rocío Hervella, amministratore delegato di Prosol. “Non volendo pregiudicare l’esperienza dell’utente abbiamo deciso di collaborare con Jabil alla progettazione di una cialda idonea al compostaggio domestico e con elevate proprietà barriera che non richiedesse alcun compromesso. La possibilità di compostare queste cialde a casa apre le porte a nuove opportunità per le marche di caffè che desiderano attirare l’attenzione di un segmento di consumatori che sono sempre più restii a venir meno alle loro convinzioni per motivi di praticità o convenienza economica.”

Ci sarete alla Conferenza internazionale AMI dedicata alla capsule monodose che si terrà dal 20 al 22 settembre presso il World Trade Center di Barcellona, in ​​Spagna? Per ottenere maggiori informazioni su questo passo in avanti nell’area degli imballaggi sostenibili, passate dallo stand di Jabil Packaging Solutions e Prosol e assistete alla presentazione tenuta congiuntamente dalle due aziende alle ore 15.00 di martedì 21 settembre 2021.

Visitate Jabil Packaging Solutions per ulteriori informazioni sulla capsula idonea al compostaggio domestico.

