Allego s'apprête à commencer l'installation de plus de 250 stations de charge dans toute la France

PARIS & ARNHEM, Pays-Bas & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Allego Holding B.V. ("Allego" ou la "Société"), un chef de file paneuropéen des réseaux de charge de véhicules électriques, et GreenYellow, un expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des services à l’énergie, ont annoncé aujourd'hui la mise en service des premiers terminaux d'un réseau majeur de stations de charge rapide (DC) et ultra rapide (HPC) pour les véhicules électriques dans la France entière. Allego est une filiale de Meridiam, un investisseur et gestionnaire d'actifs international spécialisé dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques à long terme, et a récemment annoncé un regroupement d'entreprise avec Spartan Acquisition Corp. III (NYSE:SPAQ). GreenYellow est une filiale du groupe Casino (OTCMKTS:CGUSY), un leader du marché mondial de la distribution alimentaire.

Ce partenariat fournit aux consommateurs un accès à une infrastructure qui contribuera à répondre à la demande croissante dans le secteur de la mobilité électrique. Le projet porte sur l'installation de plus de 250 stations de charge en France, dans 36 hypermarchés du groupe Casino situés sur des routes et autoroutes à forte densité, et dans des zones commerciales dynamiques.

Trente-six stations de charge (16 ultra rapides et dix rapides) sont déjà en fonctionnement dans cinq sites en France (hypermarchés Géant à Toulouse Fenouillet, Saint-Etienne Monthieu, Saint-Louis, Montpellier et Aix en Provence). D'ici la fin 2021, 74 stations de charge supplémentaires, en cours de construction dans neuf sites, devraient être opérationnelles, dont 26 stations de charge ultra rapide et 20 stations de charge rapide. L'installation des 140 autres stations est prévue pour 2022.

Allego prend en charge l'installation, le fonctionnement, le marketing et l'entretien des sites. GreenYellow fournit 100% de l'électricité verte et Casino fournit les espaces dans le cadre de sa stratégie de monétisation d'actifs.

Les stations devraient être ouvertes 24/7 et fourniront diverses vitesses de charge, avec un choix d'équipements pour répondre aux besoins de chaque client, à savoir une charge accélérée, une charge rapide et une charge ultra rapide. La nouvelle génération de stations de charge ultra rapide devrait permettre aux véhicules électriques de parcourir 300km avec un temps de charge d'à peine 5 à 10 minutes.

Promouvoir la mobilité électrique grâce à un solide engagement des partenaires

Ce réseau fait partie du plan de GreenYellow d'installer 1 500 stations de charge d'ici la fin 2022, et s'inscrit dans son engagement "100 000 stations de charge", annoncé au mois d'octobre dernier. Ces stations équiperont les magasins du groupe Casino, dans le cadre du partenariat actuel, ainsi que les sites d'autres distributeurs, entreprises et autorités locales, en vue de la création d'un vaste réseau dans toute la France garantissant un accès au plus grand nombre possible de clients. En 2020, GreenYellow a installé 130 stations de charge pour ses clients et devrait en déployer plus de 100 en 2021.

Ce partenariat fait partie de l'objectif global de Meridiam et de sa filiale Allego d'installer plus de 2 000 stations de charge en France d'ici 2023. Il renforce ainsi sa position de leader européen du déploiement de centres de charge, avec plus de 25 000 stations en service à ce jour.

"Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui l'installation des premiers terminaux de ce qui deviendra un réseau de plus 1 500 stations de charge pour les véhicules électriques d'ici la fin de l'année prochaine. Ce projet, qui positionne le groupe parmi les plus grand réseaux de stations de charge à haute puissance en France, est l'illustration parfaite de l'engagement du groupe Casino à soutenir le développement des véhicules électriques et à aider la France à progresser vers un monde plus respectueux de l'environnement", déclare Jean-Charles Naouri, président du conseil et PDG du groupe Casino.

"Je suis ravi de l'exécution opérationnelle de ce partenariat, qui s'inscrit dans notre stratégie d'investissement et notre déploiement à grande échelle de stations de charge pour les véhicules électriques dans l'Europe entière, et en particulier en France. D'ici 2023, nous prévoyons d'avoir plus de 2 000 stations de charge à disposition de tous les citoyens français, dans chaque région et département du pays", déclare Thierry Déau, PDG et fondateur de Meridiam.

"La mobilité électrique joue un rôle important dans le modèle unique de plateformes décentralisées qui sont en cours de déploiement pour accompagner nos clients dans leur transition énergétique, avec plus d'une centaine de station de charge déjà installées dans des entreprises et des zones commerciales, et avec l'objectif de dépasser les 1 500 stations de charge déployées d'ici la fin 2022. GreenYellow se doit d'être un acteur majeur dans l'accélération de la mobilité électrique en France, dans le but de simplifier l'accès aux points de charge pour chaque consommateur", déclare Otmane Hajji, président de GreenYellow.

"Grâce à ces stations multimodales innovantes conçues pour offrir différentes puissances de charge (de 22kW à 300kW), Allego est capable de répondre aux besoins actuels et futurs du marché pour une solution de charge à long terme. L'expertise paneuropéenne reconnue d'Allego dans l'exploitation de réseaux de charge, en particulier ceux à haute puissance, nous permettra de fournir aux clients des hypermarchés Casino un service de haute qualité pour charger leurs véhicules électriques", déclare Mathieu Bonnet, PDG d'Allego.

À propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique latine). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2020. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.groupe-casino.fr

À propos de Meridiam

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités: la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les infrastructures sociales. Meridiam gère actuellement 10 milliards de dollars d’actifs, et plus de 90 projets à ce jour. Meridiam est certifié ISO 9001:2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody's) et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de développement durable de l’ONU.

À propos de GreenYellow

GreenYellow est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l’international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine.

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d’efficacité énergétique et des services à l’énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée.

À la fin mars 2021, GreenYellow avait développé 355 MWc de capacité photovoltaïque, dont 184 MWc de quote-part détenue, et près de 2 600 contrats de performance énergétique pour un volume de 855 GWh annuel, dont 511 GWh de quote-part détenue, et assurait la gestion de plus de 2,9 TWh d’énergie pour ses clients.

GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l’innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique.

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, l’entreprise compte plus de 500 collaborateurs dans le monde.

À propos d'Allego

Créé en 2013 aux Pays-Bas, Allego est un leader européen des solutions de charge pour les véhicules électriques, grâce en particulier à son réseau de plus de 25 000 stations de charge situées en zones urbaines et le long des principaux axes de mobilité. La mission d'Allego est simple: fournir une solution de charge partout, pour tous, en tout temps: à la maison, sur les routes publiques, à la destination et pendant le trajet. Avec ses solutions clé en main et évolutives, Allego soutient les entreprises et les autorités locales par le biais de son déploiement à grande échelle de mobilité électrique. Allego jouit d'une expertise unique dans le domaine de la mobilité électrique et vise à mettre sur pied le plus grand réseau de charge rapide en Europe. Évoluant dans plus d'une douzaine de pays européens, Allego est présent en France et est détenu par Meridiam. www.allego.eu/fr-fr @Allegocharging @Allego_FR

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits passés contenues dans le présent communiqué de presse ("Communiqué de presse") sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation de termes tels que "penser", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention de", "s'attendre à", "devrait", "pourrait", "plan", "projet", "prévision", "prédire", "potentiel", "sembler", "chercher à", "futur", "perspective", "cible", les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou autres expressions similaires (ou leur formulation à la négation) qui prédisent et indiquent des événements ou tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations relatives à des faits passés. Parmi les énoncés prospectifs figurent les déclarations relatives aux estimations et prévisions d'autres indicateurs financiers et de performance et des projections d'opportunité de marché et de part de marché. Ces énoncés reposent sur diverses hypothèses, mentionnées ou non dans le présent Communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction d'Allego et ne sont pas des prédictions d'une performance réelle. Ces énoncés prospectifs sont fournis à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinés à servir de garantie, de prédiction ou d'affirmation définitive d'un fait ou d'une probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prédire et peuvent varier des hypothèses. De tels écarts peuvent être substantiels. Un grand nombre d'événement et circonstances réels se trouvent en dehors du contrôle d'Allego. Ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et incertitudes, y compris (i) des changements dans les conditions commerciales nationales et étrangères, de marché, financières, politiques et juridiques; (ii) des risques relatifs au déploiement de la stratégie commerciale d'Allego et le calendrier des jalons anticipés; (iii) les effets de la concurrence sur l'activité future d'Allego et sa capacité à prospérer et à gérer rentablement la croissance, à maintenir les relations avec la clientèle et les fournisseurs et à conserver ses directeurs et employés clés; (iii) les risques relatifs à l'incertitude politique et macroéconomique; et (iv) l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les risques susmentionnés. Dans le cas où ces risques se matérialisaient ou si les hypothèses d'Allego s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier sensiblement des résultats suggérés dans les énoncés prospectifs. Il peut exister d'autres risques, actuellement inconnus d'Allego ou qu'Allego considère comme secondaires, susceptibles de provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés prospectifs. En outre, les énoncés prospectifs reflètent les attentes, plans ou prévisions d'Allego à l'égard d'événements futurs, à la date de ce Communiqué de presse. Allego anticipe que des événements et développements ultérieurs conduiront Allego à changer ses évaluations. Toutefois, bien qu'Allego puisse décider de mettre à jour ces énoncés prospectifs à l'avenir, Allego rejette toute obligation de le faire, sauf dans les cas requis par la loi. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant les évaluations d'Allego à une date ultérieure à celle du présent Communiqué de presse. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

