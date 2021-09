AM Best Baja Calificaciones Crediticias de BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha bajado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a C++ (Marginal) de B++ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “b+” (Marginal) de “bbb+” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) a “bbb.MX” (Buena) de “aa+.MX” (Superior) de BUPA México, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (Bupa México) (México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Bupa México reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como débil, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

La baja en las calificaciones refleja el deterioro en la fortaleza del balance de Bupa México, como resultado del cambio en el perfil de retención de la compañía y el incremento substancial en el riesgo de suscripción. Las calificaciones también reflejan la cancelación anticipada del contrato de reaseguro cuota-parte con su compañía matriz, Bupa Insurance Company (BIC), en el cual el 90% del riesgo era cedido. AM Best continuará monitoreando el papel estratégico de Bupa México dentro de la organización matriz.

Bupa México es una subsidiaria de Bupa Insurance Company (BIC), y está ligada a la estrategia comercial del grupo de expandirse en el mercado de seguros de México, aprovechando la marca Bupa. Bupa México se enfoca en el segmento de gastos médicos mayores tanto colectivo como individual, y el individual representa la mayor proporción del negocio con aproximadamente el 87%. El mercado objetivo solía ser clientes pequeños con un alto valor neto; sin embargo, la compañía se encuentra buscando un factor de diferenciación al abrirse a otros sectores con una prima menor, pero volumen mayor.

La histórica flexibilidad financiera favorable de la compañía había sido lograda a través del apoyo de capital y reaseguro proporcionado por su matriz, y se reflejó en la más fuerte capitalización ajustada por riesgos de Bupa México, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) al cierre de 2020. A inicios de octubre de 2021, el cambio en el programa de reaseguro aumenta significativamente el riesgo de suscripción de la subsidiaria mexicana, presionando los puntajes del BCAR y la evaluación general del balance, a pesar de la contribución de capital de MXN 307 millones recibida de la compañía matriz.

El crecimiento del volumen de negocio de Bupa México ha superado al mercado en los últimos cinco años, presentando una tasa de crecimiento anual compuesta del 21.6%. Sin embargo, uno de los factores que contrarrestan la calificación, es el reducido tamaño de la compañía, reflejado en una participación de mercado del 4% a diciembre de 2020 en una industria liderada por participantes más grandes. A junio de 2021, Bupa México presentó una utilidad neta de MXN 52.7 millones, resultado, principalmente, de una disminución en las reclamaciones, así como por una transición a un equipo de servicios interno, el cual incluye áreas de servicio al cliente y un sistema central de negocio. La compañía prevé que estos cambios reducirán los gastos operativos en el mediano plazo; no obstante, un entorno operativo desafiante y concentrado aumenta la incertidumbre acerca del éxito esperado de la nueva estrategia de negocios.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación como resultado de una mejora sostenida en la fortaleza de balance, como consecuencia de que la nueva estrategia de negocios sea ejecutada exitosamente. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la importancia estratégica de la compañía para el grupo BUPA disminuye, lo cual podría disminuir las expectativas de AM Best sobre el apoyo de la matriz hacia la subsidiaria mexicana, o si su capitalización ajustada por riesgos se reduce a niveles que ya no respalden las calificaciones actuales. También podrían producirse acciones negativas de calificación como resultado del riesgo de ejecución derivado de la nueva estrategia de negocios.

