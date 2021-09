The NAGA Group AG : Apeiron Investment Group de Christian Angermayer et Fosun s’allient pour stimuler davantage la croissance de NAGA

HAMBOURG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--NAGA Group AG (XETRA : N4G, ISIN : DE000A161NR7), fournisseur du réseau social de courtage, de crypto-monnaies et de paiements sur NAGA.com, annonce son plus grand tour de financement par capitaux propres à ce jour et accueille Apeiron Investment Group Ltd, la société d'investissement privée de l’entrepreneur et investisseur Christian Angermayer, et Igor Lychagov, fondateur d'Exness (l'une des plus grandes sociétés de courtage au monde avec un volume de transactions mensuel de 1 000 milliards de dollars) en tant que nouveaux investisseurs stratégiques et de long terme. La banque privée Hauck & Aufhäuser est intervenue en qualité de teneur de livre unique sur la transaction.

En plus de cette participation à l'augmentation de capital, Apeiron annonce avoir conclu une convention d'achat d'actions grâce à sa stratégie Elevat3, et en partenariat avec la société Peter Thiel's Founders Fund, afin d’obtenir un bloc d'actions de FOSUN Group. La société annonce également qu’elle négocie pour acquérir des actions supplémentaires provenant d’autres actionnaires. Ces transactions sont soumises aux autorisations réglementaires. Au total et à terme, Apeiron vise une participation approximative de 22 % dans le capital de NAGA.

À l’issue de l'investissement stratégique, le Conseil de surveillance comptera un membre supplémentaire lors de la prochaine Assemblée Générale, portant le nombre total de membres à cinq. La société proposera d'élire Christian Angermayer en tant que nouveau membre du Conseil de surveillance. Afin de pouvoir intégrer ce point à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale, la date de cette dernière a été reportée du 23 septembre 2021 au 11 octobre 2021.

Benjamin Bilski, Fondateur et PDG déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Apeiron et sa stratégie Elevat3 pour former un nouveau partenariat stratégique. Nous avons travaillé très dur ces dernières années et ce partenariat est une étape essentielle pour nous. NAGA bénéficie déjà de plus d'un million de comptes enregistrés, opère dans plus de 100 pays et est en voie d'accroître son chiffre d'affaires de plus de 100 % en 2021 par rapport à 2020. Et cela n'est que le début. J’ai la conviction que la croissance de NAGA peut être accélérée grâce aux produits de l’augmentation de capital et à la contribution stratégique de nos nouveaux actionnaires. »

Christian Angermayer commente : « La croissance du néo-courtier NAGA est l'une des plus rapides au monde. La société a prouvé de façon formidable que le regroupement des médias sociaux, des investissements, des crypto-monnaies et des paiements sur une seule plateforme attire une nouvelle génération d'investisseurs habitués à une expérience utilisateur fluide et à disposer de tous les services à portée de main. Ce marché d’investissement de détail se développe rapidement et offre un potentiel considérable. J’ai hâte de collaborer avec les fondateurs, le conseil d'administration, Igor et Fosun. »

Alan Liu, partenaire mondial de Fosun et membre du conseil d'administration de NAGA, déclare : « Nous nous réjouissons de collaborer avec Christian, qui a su faire naître de nouveaux leaders mondiaux de la technologie. Nous sommes également honorés d'accueillir Igor Lychagov à notre table d'investisseurs, son expérience en matière de courtage de détail est tout simplement incomparable. »

NAGA annonce également le lancement de son nouveau site internet destiné aux relations avec les investisseurs. Sur le site https://www.group.naga.com, des informations détaillées sur la société et ses résultats, ainsi que des présentations régulières, des actualités relatives au courtage et des vidéos seront à la disposition des investisseurs.

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé une plateforme de courtage socialement valorisée, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l’investissement. Sa plateforme propriétaire offre toute une gamme de produits allant du courtage obligataire à l’investissement et aux crypto-monnaies en passant par une Mastercard physique. De plus, la plateforme permet les échanges avec d'autres courtiers, fournit des informations pertinentes dans son flux et reproduit automatiquement les caractéristiques de transactions réussies de ses membres. NAGA est une solution synergique tout-en-un facile d'accès et inclusive, qui fournit un outil optimisé pour échanger, investir, relier, gagner et effectuer des paiements, aussi bien en monnaie fiduciaire qu’en crypto-monnaie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.