Europcar Brazil訂購50架Skyworks Aeronautics eGyro™電動飛機

聖保羅和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Europcar Brazil今天宣佈，計畫從Skyworks Aeronautics (“Skyworks”)購買50架eGyro™電動垂直起降(eVTOL)飛機，將在巴西使用。巴西是僅次於美國、俄羅斯和加拿大的全世界第四大民用直升飛機市場。Europcar是全世界第三大租車公司，也是一流的運輸服務提供者。

Europcar巴西特許加盟商Autotur Group執行長Paulo Gaba表示：「Europcar Brazil非常高興能與Skyworks Aeronautics合作，為巴西帶來安全、高效和具有成本效益的電動飛機解決方案。」Gaba補充道：「航空業對全世界建立連結固然非常重要，但我們仍有機會提供新穎、永續的運輸能力，在為消費者創造巨大價值的同時，也能加強呵護我們的地球，我們對Skyworks革命性eGyro的首筆訂單即反映出我們的認知。eGyro產品將使我們作為全球運輸提供商的服務範圍更加完備。」

Skyworks總監Jack Carter也表示：「20多年來，Skyworks Aeronautics一直在開發載人和無人垂直起降旋翼機技術，提供持續的自動旋轉飛行能力，使飛機不必依賴跑道，又能以節省燃油的方式飛行，而且沒有直升機在速度、航程和有效載荷方面的物理限制。」Carter補充道：「此次與Europcar Brazil建立令人振奮的合作關係，顯示我們的電氣化旋翼機有望擴大其現有的非凡服務能力，以安全、令人振奮的新方式服務目前和未來的市場。」

Skyworks Aeronautics共同創辦人兼執行長John Michel表示：「我們生活的時代與航空密切相關，充滿著大量機會和驚喜。」Michel補充道：「在這一歷史時期，對安全高效的客運和貨運需求與對有效的無排放飛行的渴望並存，與Europcar Brazil的合作使我們能夠共同努力，在全球第四大民用直升機市場展示旋翼技術的革命性影響。我們雙方都很期待讓巴西及其他地區的大眾獲得經濟實惠的運輸服務。」

關於Europcar Mobility Group

EmobG是運輸市場的主要參與者，已在巴黎泛歐交易所(Euronext Paris)上市，公司最近宣佈與以福斯汽車為首的聯盟達成協議，旨在推動未來在運輸生態系統轉型中創造價值。

Europcar Mobility Group透過遍佈140多個國家的龐大網路（包括全資子公司——歐洲18家、美國1家、澳洲和紐西蘭2家，以及特許加盟商和合作夥伴）在全球提供運輸解決方案。

關於Skyworks Aeronautics

Skyworks Aeronautics是旋翼飛行科學和科技領域的全球領導者，專注於高性能旋翼飛機的設計和開發。Skyworks旋翼飛機為不依賴跑道的飛機提供更實惠、更安全和更高性能的替代方案。

Skyworks擁有40多項專利，還有數項專利正在申請中，所有這些專利都有一個共同的目標：努力從根本上改變人們對旋翼飛機的感知和使用方式。從大規模人員運輸、農業、國防、邊境保護到改變開發中國家的經濟，Skyworks的目標是改變垂直飛行的性質。如欲瞭解有關公司、公司產品以及Skyworks團隊成員的更多資訊，請造訪www.skyworks-aero.com

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