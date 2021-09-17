Europcar Brazil订购50架Skyworks Aeronautics eGyro™电动飞机

圣保罗和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Europcar Brazil今天宣布计划从Skyworks Aeronautics (“Skyworks”)购买50架eGyro™电动垂直起降(eVTOL)飞机，以用于仅次于美国、俄罗斯和加拿大的世界第四大民用直升飞机市场——巴西。Europcar是世界第三大租车公司，也是领先的移动出行服务提供商。

Europcar巴西特许经营商、Autotur Group首席执行官Paulo Gaba表示：“Europcar Brazil非常高兴能与Skyworks Aeronautics合作，为巴西带来安全、高效和具有成本效益的电动飞机解决方案。”Gaba补充道：“航空业对全世界建立联系固然非常重要，但我们仍有机会提供新的、可持续的移动出行能力，在为消费者创造巨大价值的同时，更好地呵护我们的地球，基于这一认知，我们首次采购了Skyworks革命性的eGyro。eGyro产品将丰富我们作为全球移动出行提供商的服务范围。”

Skyworks总监Jack Carter也表示：“20多年来，Skyworks Aeronautics一直在开发载人和无人垂直起降旋翼机技术，提供持续的自动旋转飞行能力，使飞机既能不依赖跑道，又能以节省燃油的方式飞行，而且没有直升机在速度、航程和有效载荷方面的物理限制。”Carter补充道：“此次与Europcar Brazil建立的令人兴奋的合作关系表明，我们的电气化旋翼机有望拓展其现有非凡的服务能力，以安全、令人兴奋的新方式服务于当前和未来市场。”

Skyworks Aeronautics联合创始人兼首席执行官John Michel表示：“我们生活的时代与航空密切相关，充满着巨大机遇和惊喜。”Michel补充道：“在这一历史时期，对安全高效的客运和货运需求与对有效无排放飞行的日趋渴望并存，与Europcar Brazil的合作使我们能够共同努力，在全球第四大民用直升机市场展示旋翼技术的革命性影响。我们双方都很期待让巴西及其他地区的大众获得经济实惠的移动出行服务。”

关于Europcar Mobility Group

EmobG是移动出行市场的主要参与者，已在巴黎泛欧交易所(Euronext Paris)上市，公司最近宣布与以大众汽车为首的联盟达成协议，旨在推动未来在移动出行生态系统转型中创造价值。

Europcar Mobility Group通过遍布140多个国家的庞大网络（包括全资子公司——欧洲18家、美国1家、澳大利亚和新西兰2家，以及特许经营商和合作伙伴）在全球范围内提供移动出行解决方案。

关于Skyworks Aeronautics

Skyworks Aeronautics是旋翼飞行科学和技术领域的全球领导者，专注于高性能旋翼飞机的设计和开发。Skyworks旋翼飞机为不依赖跑道的飞机提供更实惠、更安全和更高性能的替代方案。

Skyworks拥有40多项专利，还有数项专利正在申请中，所有这些专利都有一个共同的目标：努力从根本上改变人们对旋翼飞机的感知和使用方式。从大规模人员运输、农业、国防、边境保护到改变发展中国家的经济，Skyworks的目标是改变垂直飞行的性质。如需了解有关公司、公司产品以及Skyworks团队成员的更多信息，请访问www.skyworks-aero.com

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