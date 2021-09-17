Zynga宣布Snapchat平臺首款多人社交欺騙類遊戲ReVamp

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--互動娛樂領域的全球領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今日宣布，專為Snapchat開發的多人社交欺騙類遊戲ReVamp即將在部分市場推出。這款以吸血鬼為主題的遊戲將成為Snapchat平臺上首款社交欺騙類遊戲，讓Snapchat用戶第一次有機會盡情體驗這一流行的遊戲類型。

ReVamp是一款多人即時欺騙類遊戲，玩家需要在修復老宅房間的同時在朋友中找出吸血鬼玩家的身分。在遊戲中，人類玩家必須完成拆除和建造等修復任務以提高生存機率，同時還要在投票環節找出和擊敗吸血鬼。吸血鬼玩家則需要在老宅中完成一系列假任務，避免在除掉人類玩家時引起懷疑。

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「我們很高興繼續與Snap合作，打造與其平臺高度社交化的運作方式無縫契合的速食式趣味新遊戲。ReVamp為Snapchat平臺上的人類玩家和吸血鬼玩家重新構想了社交欺騙類遊戲類型，讓菜鳥和老手都能樂在其中。」

Snap Games負責人Pany Haritatos表示：「Zynga是首批在Snapchat上發布遊戲的開發公司之一。自雙方開始合作以來，他們的開發團隊在定義社交遊戲、為我們的社群帶來創新而有趣的遊戲概念以及內容創作方面給我們留下了深刻印象。隨著我們的遊戲平臺不斷壯大，ReVamp之類遊戲的出現凸顯了平臺的發展和潛力。」

ReVamp是Zynga和Snap於2020年6月宣布達成多款遊戲合作關係後為Snapchat平臺發布的第三款獨佔遊戲。自Snap Games平臺推出以來，Zynga一直是Snapchat的原創遊戲合作夥伴，之前還發布了該平臺獨佔遊戲Bumped Out和Tiny Royale。

玩家可糙訪www.zynga.com，以取得更多與ReVamp相關的更新消息。Snap Games平臺專為好友間的行動遊戲而設計，並採用強大的PlayCanvas遊戲引擎而建構。該平臺於2019年4月推出，提供精選原創及協力廠商遊戲。

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關於Zynga Inc.

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。Zynga在超過175個國家和地區擁有廣泛的全球影響力，公司擁有多樣化的流行遊戲特許經營組合，在行動裝置上的下載量已超過40億次，旗下遊戲包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Queen Bee™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。憑藉領先的行動廣告和貨幣化平臺Chartboost，Zynga成為產業領先的下一代平臺，能夠大規模最佳化程式化廣告和收益。Zynga成立於2007年，總部位於加州，在北美、歐洲和亞洲設有營業據點。如需瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga部落格上掌握Zynga的最新動態。

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