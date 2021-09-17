Zynga宣布Snapchat平台首款多人社交欺骗类游戏ReVamp

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--互动娱乐领域的全球领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今日宣布，专为Snapchat开发的多人社交欺骗类游戏ReVamp即将在部分市场推出。这款以吸血鬼为主题的游戏将成为Snapchat平台上首款社交欺骗类游戏，让Snapchat用户第一次有机会尽情体验这一流行的游戏类型。

ReVamp是一款多人实时欺骗类游戏，玩家需要在修复老宅房间的同时在朋友中找出吸血鬼玩家的身份。在游戏中，人类玩家必须完成拆除和建造等修复任务以提高生存几率，同时还要在投票环节找出和击败吸血鬼。吸血鬼玩家则需要在老宅中完成一系列假任务，避免在除掉人类玩家时引起怀疑。

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“我们很高兴继续与Snap合作，打造与其平台高度社交化的运作方式无缝契合的快餐式趣味新游戏。ReVamp为Snapchat平台上的人类玩家和吸血鬼玩家重新构想了社交欺骗类游戏类型，让菜鸟和老手都能乐在其中。”

Snap Games负责人Pany Haritatos表示：“Zynga是首批在Snapchat上发布游戏的开发公司之一。自双方开始合作以来，他们的开发团队在界定社交游戏、为我们的社区带来创新而有趣的游戏概念以及内容创作方面给我们留下了深刻印象。随着我们的游戏平台不断壮大，ReVamp之类游戏的出现凸显了平台的发展和潜力。”

ReVamp是Zynga和Snap于2020年6月宣布达成多款游戏合作关系后为Snapchat平台发布的第三款独占游戏。自Snap Games平台推出以来，Zynga一直是Snapchat的原创游戏合作伙伴，之前还发布了该平台独占游戏Bumped Out和Tiny Royale。

玩家可访问www.zynga.com，以获取更多与ReVamp相关的更新消息。Snap Games平台专为好友间的移动游戏而设计，并基于强大的PlayCanvas游戏引擎而构建。该平台于2019年4月推出，提供精选原创及第三方游戏。

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关于Zynga Inc.

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。Zynga在超过175个国家和地区拥有广泛的全球影响力，公司拥有多样化的流行游戏特许经营组合，在移动设备上的下载量已超过40亿次，旗下游戏包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Hair Challenge™、Harry Potter: Puzzles & Spells™、High Heels!™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Queen Bee™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。凭借领先的移动广告和货币化平台Chartboost，Zynga成为行业领先的下一代平台，能够大规模优化程序化广告和收益。Zynga成立于2007年，总部位于加利福尼亚，在北美、欧洲和亚洲设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com，或在Twitter、Instagram、Facebook或Zynga博客上关注Zynga。

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