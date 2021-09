Zynga kondigt ReVamp aan, de eerste sociale-misleidingsgame voor meerdere spelers voor Snapchat

Zynga Announces ReVamp, the First Multiplayer Social Deception Game For Snapchat (Graphic: Business Wire)

Zynga Announces ReVamp, the First Multiplayer Social Deception Game For Snapchat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldwijd leider op het gebied van interactief entertainment, heeft vandaag bekendgemaakt dat ReVamp, een verwachte sociale-misleidingsgame voor meerdere spelers, spoedig zal worden gelanceerd in selecte markten, exclusief voor Snapchat. De game met een vampierthema zal de eerste sociale-misleidingstitel op Snapchat zijn waarmee Snapchatters voor het eerst de kans krijgen om zich in dit populaire genre vast te bijten.

ReVamp is een realtime multiplayer-oplichtersgame waarbij het doel van de spelers is om erachter te komen wie de vampierspeler in hun groep vrienden is, terwijl zij de kamers van een oude herenhuis renoveren. In de game moeten menselijke spelers renovatietaken uitvoeren, zoals slopen en bouwen, om hun kansen om te overleven te verbeteren, terwijl de vampier tijdens de stemfase wordt geïdentificeerd en verslagen. Vampierspelers moeten verdenking vermijden terwijl zij menselijke spelers eruithalen om een lijst van neptaken in het gehele herenhuis uit te voeren.

"We zijn enthousiast over de voortzetting van de samenwerking met Snap bij het maken van grappige nieuwe hapklare games die naadloos passen bij de uiterst sociale mechanica van hun platform," aldus Bernard Kim, President van Publishing bij Zynga. "ReVamp bedenkt het genre sociale-misleidingsgames opnieuw voor Snapchat’s menselijke en vampiersspelers van alle vaardigheidsniveaus."

“Zynga was één van de eerste ontwikkelaars die een titel op Snapchat lanceerde. Sinds onze samenwerking begon, zijn we onder de indruk van het werk van hun ontwikkelingsteams om de sociale-gamingruimte te definiëren en onze community te voorzien van grappige nieuwe gameconcepten en contentcreatie,” aldus Pany Haritatos, Snap’s Head van Snap Games. “Terwijl ons gamesplatform blijft groeien, benadrukken titels als ReVamp de ontwikkeling en het potentieel van het platform.”

ReVamp is Zynga’s derde game die exclusief voor Snapchat wordt uitgegeven, na de bekendmaking in juli 2020 van de samenwerking tussen Zynga en Snap’s voor multi-games. Zynga is een oorspronkelijke partner voor Snapchat sinds de lancering van het Snap Games-platform, dat eerder Bumped Out en Tiny Royale uitbracht voor exclusief spelen op het platform.

Spelers kunnen www.zynga.com bezoeken voor meer updates van ReVamp. Snap Games is ontworpen voor mobiele gameplay tussen vrienden, en gebouwd op de krachtige PlayCanvas game-engine. Het platform, dat in april 2019 is gelanceerd, heeft een samengestelde selectie van originele en externe titels.

Over Zynga Inc.

Zynga is een wereldmarktleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Met een enorm wereldwijd bereik in meer dan 175 landen en regio's, heeft Zynga een gevarieerde portfolio van populaire gamefranchises die meer dan vier miljard keer zijn gedownload op mobiele apparaten, waaronder ut CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Hair ChallengeTM, Harry Potter: Puzzles & SpellsTM, High Heels!TM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!™, Queen BeeTM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM en Zynga PokerTM. Met Chartboost, een toonaangevend platform voor mobiel adverteren en het genereren van inkomsten, is Zynga een toonaangevend platform van de volgende generatie met de mogelijkheid om programmatische advertenties en opbrengsten op schaal te optimaliseren. Zynga is in 2007 opgericht en heeft zijn hoofdkantoor in Californië en vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Instagram, Facebook of de blog van Zynga.

