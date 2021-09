Zynga anuncia o ReVamp, o primeiro jogo de dedução social multijogador para o Snapchat

Zynga Announces ReVamp, the First Multiplayer Social Deception Game For Snapchat (Graphic: Business Wire)

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), um líder global em entretenimento interativo, anunciou hoje que o Revamp, um próximo jogo de dedução social multijogador, será lançado em breve em mercados selecionados exclusivamente para o Snapchat. O jogo com temática de vampiros será o primeiro título de dedução social no Snapchat, dando aos Snapchatters sua primeira chance de fincar seus dentes neste gênero popular.

ReVamp é um jogo de enganação multijogador em tempo real em que os jogadores têm como objetivo revelar quem é o vampiro entre seu grupo de amigos, enquanto eles reformam os quartos de uma mansão antiga. No jogo, os jogadores humanos devem completar tarefas de reforma, como demolição e construção, para melhorar suas chances de sobrevivência enquanto identificam e derrotam o vampiro durante a fase de votação. Os jogadores vampiros devem evitar levantar suspeitas enquanto escolhem jogadores humanos realizando uma lista de tarefas falsas por toda a mansão.

“Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com o Snap para criar novos jogos divertidos que se encaixam perfeitamente na mecânica altamente social de sua plataforma”, disse Bernard Kim, presidente de publicação da Zynga. “ReVamp reinventa o gênero de jogo de dedução social para jogadores humanos e vampiros do Snapchat de todos os níveis de habilidade.”

“A Zynga foi um dos primeiros desenvolvedores a lançar um título no Snapchat. Desde o início de nossa parceria, ficamos impressionados com a forma como suas equipes de desenvolvimento trabalham para definir o espaço dos jogos sociais, bem como para trazer novos conceitos e criação de conteúdo de jogos divertidos para nossa comunidade”, disse Pany Haritatos, líder da Snap Games do Snap. “À medida que nossa plataforma de jogos continua a crescer, títulos como ReVamp destacam a evolução e o potencial da plataforma.”

ReVamp é o terceiro jogo da Zynga a ser lançado exclusivamente para o Snapchat, após o anúncio da parceria multijogos da Zynga e do Snap em junho de 2020. A Zynga é parceira original do Snapchat desde o lançamento da plataforma Snap Games, que anteriormente lançou Bumped Out e Tiny Royale para jogo exclusivo na plataforma.

Os jogadores podem acessar www.zynga.com para mais novidades sobre o ReVamp. A Snap Games foi projetada para partidas móveis entre amigos e tem como base o avançado mecanismo de jogos PlayCanvas. A plataforma, lançada em abril de 2019, oferece uma seleção curada de títulos originais e de terceiros.

Para visualizar os recursos de apoio, clique aqui: https://www.dropbox.com/sh/a29lhiski2s1o2e/AAA9PeeZwKA9DXhCVGUW1whva?dl=0

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Com imenso alcance global em mais de 175 países e regiões, a Zynga tem um portfólio diverso de franquias de jogos populares que foram baixados mais de quatro bilhões de vezes em dispositivos móveis, incluindo CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Hair ChallengeTM, Harry Potter: Puzzles & SpellsTM, High Heels!TM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!™, Queen BeeTM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. Com a Chartboost, uma plataforma de publicidade e monetização móvel líder, a Zynga é uma plataforma da próxima geração líder no setor com a habilidade de otimizar publicidade programática e rendimentos em escala. Fundada em 2007, a Zynga tem sede no estado norte-americano da Califórnia e escritórios na América do Norte, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.

