Tech Mahindra與全球頂尖體育類大學拉夫堡大學建立合作關係

新德里和英國拉夫堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--數位轉型、諮詢和業務再造服務的一流提供者Tech Mahindra Ltd.今天宣佈與全球頂尖體育類大學拉夫堡大學(Loughborough University)建立長期合作關係。

在過去60年裡，拉夫堡大學對體育界有傑出貢獻。這所大學匯集了優秀的運動員、無與倫比的設施和頂尖教練，擁有體育方面的研究專長以及與主要體育領導機構和組織的積極合作關係。

本次合作主要關注運動創新和運動科技的合作開發，為研究專案和相關企業創造新機會。此次合作的目標包括：

體育運動的多樣性和永續發展

透過5G、擴增實境(AR)和虛擬實境(VR)技術，為推進體育運動創造機會

研究目前和未來的運動方式

目前和未來運動消費方式的發展

加速運動創新，包括擴大新興公司的規模

Tech Mahindra策略長兼成長總監Jagdish Mitra表示：

「我們很高興與拉夫堡大學合作，建立未來的運動生態系統。Tech Mahindra是全球性數位轉型公司，此次與世界一流的體育類大學合作，將專注於填補該產業內的科技和領域相關創新，使我們可以充分發揮運動的潛力，利用科技作為核心來增進運動的表現和體驗。」

拉夫堡大學代理校長兼副校長Chris Linton教授表示：

「此次與Tech Mahindra合作使我們能夠從策略上鞏固我們在運動和科技領域的既有優勢。同時也為大學社群內多種學科之間的合作創造機會。令我感到特別高興的是，我們的相關研究、教學和企業活動都已規劃妥當。我相信，此類整合性方法將為雙方帶來持久的價值，我非常期待看到這項開創性合作關係的發展成果。」

Tech Mahindra運動科技垂直產業總監Manish Upadhyay補充道：

「我們與拉夫堡大學的合作將使運動產業同時受益於學術和科技的進步。本次合作符合我們的TechM NXT.NOW目標架構，證明我們對改造比賽方式、粉絲參與方式以及下一代運動員訓練方式的堅定承諾。」

英國投資大臣Gerry Grimstone補充道：

「我們擁有世界一流的大學，這只是英國成為富有吸引力的全球投資目的地的原因之一。拉夫堡大學和Tech Mahindra之間的合作具有重要意義——拉夫堡大學引領運動領域的研發方向，Tech Mahindra則是印度科技巨擘和重要投資者。此項合作建立在英國和印度不斷成長的貿易和投資關係基礎上，將使我們處於運動科技的領先地位。」

「我希望在今年稍後舉行的全球投資高峰會上看到更多這樣的合作關係，他們將有助於推動整個英國的創新和成長。」

Tech Mahindra的TechM NXT.NOW架構旨在增進「以人為本的體驗」(Human Centric Experience)，在該架構的指引下，Tech Mahindra全力以赴，專注於利用尖端科技來提供更好的體驗並推動數位轉型，以因應客戶不斷演變的需求。

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