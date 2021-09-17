Tech Mahindra与全球顶尖体育类大学拉夫堡大学建立合作关系

新德里和英国拉夫堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的数字化转型、咨询和业务再造服务提供商Tech Mahindra Ltd.今天宣布与全球顶尖体育类大学拉夫堡大学(Loughborough University)建立长期合作关系。

在过去60年里，拉夫堡大学为体育界做出了杰出贡献。这所大学汇集了优秀的运动员、无与伦比的设施和顶级教练，拥有体育方面的研究专长以及与主要体育领导机构和组织的积极合作关系。

本次合作主要关注体育创新和体育技术的合作开发，为研究项目和相关企业创造新机会。此次合作的目标包括：

体育运动的多样性和可持续发展

通过5G、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术为推进体育运动创造机会

研究当前和未来开展体育运动的方式

当前和未来体育消费方式的发展

加速体育创新，包括扩大新兴公司的规模

Tech Mahindra首席战略官兼增长总监Jagdish Mitra表示：

“我们很高兴与拉夫堡大学合作，共建未来的体育生态系统。Tech Mahindra作为一家全球数字化转型公司，此次与世界领先的体育类大学合作，将专注于填补技术和领域相关创新，使我们可以充分发挥体育的潜力，利用技术作为核心来提高体育运动的成绩和体验。”

拉夫堡大学代理校长兼副校长Chris Linton教授表示：

“此次与Tech Mahindra合作使我们能够从战略上增强我们在体育和技术领域的已有优势。同时也为大学社群内多种学科之间开展合作创造了机会。令我感到特别高兴的是，我们的相关研究、教学和企业活动都已规划完毕。我相信，此类综合性方法将为双方带来持久的价值，我非常期待看到这项开创性合作关系的发展成果。”

Tech Mahindra运动技术垂直行业总监Manish Upadhyay补充道：

“我们与拉夫堡大学的合作将使体育产业同时受益于学术和技术的进步。本次合作符合我们的TechM NXT.NOW目标框架，彰显出我们对提升比赛方式、粉丝参与方式以及下一代运动员训练方式的坚定承诺。”

英国投资大臣Gerry Grimstone补充道：

“我们拥有世界领先的大学，这只是英国成为富有吸引力的全球投资目的地的原因之一。拉夫堡大学和Tech Mahindra之间的合作具有重要意义——拉夫堡大学引领体育领域的研发方向，Tech Mahindra则是印度科技巨头和重要投资者。此项合作建立在英国和印度不断增长的贸易和投资关系基础上，将使我们处于体育科技的前沿位置。”

“我希望在年内举行的全球投资峰会上看到更多这样的合作关系，他们将有助于推动整个英国的创新和增长。”

Tech Mahindra的TechM NXT.NOW框架旨在增强“以人为本的体验”(Human Centric Experience)，在该框架的指引下，Tech Mahindra全力以赴，专注于利用尖端技术来提供更好的体验并推动数字化转型，以满足客户不断发展的需求。

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