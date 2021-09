NAGA Group AG: Apeiron Investment Group e Fosun de Christian Angermayer Unem Forças para Impulsionar Ainda Mais o Crescimento da NAGA

HAMBURGO, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), provedor da rede social para negociação, criptomoedas e pagamentos da NAGA.com, anunciou sua maior rodada de financiamento de capital até o momento e dá as boas-vindas ao Apeiron Investment Group Ltd, a empresa de investimento privado do empresário e investidor Christian Angermayer e a Igor Lychagov, fundador da Exness (uma das maiores corretoras do mundo com um volume de negócios mensal de US$ 1 trilhão) como novos investidores estratégicos e a longo prazo. Hauck & Aufhäuser atuou como única corretora contábil na transação.

Além de participar do aumento de capital, a Apeiron comemorou um contrato de compra de ações com sua estratégia Elevat3, operando em parceria com o Fundo de Fundadores de Peter Thiel, para comprar um bloco de ações do Grupo FOSUN, e está em negociação para adquirir ações adicionais de outros acionistas. Estas transações estão sujeitas a aprovações regulatórias. No total e após a conclusão total, a Apeiron tem como alvo uma participação de cerca de 22% na NAGA.

Após o investimento estratégico, o Conselho Fiscal será aumentado de quatro a cinco membros na próxima Assembleia Geral Anual. A empresa irá propor a eleição de Christian Angermayer como novo membro do Conselho Fiscal. Para poder acrescentar este item da agenda à próxima Assembleia Geral Anual, a data da Assembleia Geral Anual foi adiada de 23 de setembro de 2021 para 11 de outubro de 2021.

Benjamin Bilski, Fundador e Diretor Executivo, disse: "Estamos muito felizes em receber a Apeiron com sua estratégia Elevat3 como uma nova parceira estratégica. Trabalhamos muito nos últimos anos e esta parceria é um marco absoluto para nós. Já, a NAGA tem mais de 1 milhão de contas registradas, opera em mais de 100 países e está em vias de aumentar a receita em mais de 100% em 2021 em comparação com 2020. E isto é apenas o começo. Creio que o crescimento da NAGA pode ser acelerado com os rendimentos do atual aumento de capital e com a entrada estratégica de nossos novos acionistas."

Christian Angermayer comentou: "A NAGA é uma das neo-corretoras de crescimento mais rápido no mundo. A empresa comprovou de modo impressionante que combinar mídia social, investimentos, criptomoedas e pagamentos em uma plataforma atrai uma nova geração de investidores acostumados com uma experiência simples de usuário e todos os serviços a um toque de distância. Este mercado de investimento de varejo vem crescendo rapidamente e oferece um enorme potencial. Estou muito ansioso por trabalhar com os fundadores, o conselho, Igor e Fosun."

Alan Liu, sócio global da Fosun e membro do conselho da NAGA, disse: "Estamos muito satisfeitos por trabalhar com Christian, que tem um histórico comprovado de formação de campeões mundiais de tecnologia. Também estamos honrados em receber Igor Lychagov em nossa mesa de investidores; sua experiência em corretagem de varejo é de fato incomparável."

A NAGA também anunciou seu novo site de relações com investidores. Em https://www.group.naga.com, a empresa irá fornecer informações detalhadas aos investidores sobre a empresa e seu desempenho, bem como apresentações regulares da empresa, atualizações comerciais e vídeos.

Sobre a NAGA

A NAGA é uma empresa inovadora de tecnologia financeira que conecta perfeitamente transações de finanças pessoais e investimentos mediante sua plataforma de negociação social. A plataforma de propriedade da empresa oferece uma gama de produtos de negociação de ações, investimentos e criptomoedas a um Mastercard físico. Além disto, a plataforma permite trocas com outros negociadores, fornece informações relevantes no 'feed' e recursos de cópia automática para negociações de membros de sucesso. A NAGA é uma solução sinérgica total, facilmente acessível e inclusiva. Ela oferece uma base aperfeiçoada para negociar, investir, fazer networking, lucrar e pagar. Isto tem aplicação em produtos fiduciários e criptográficos.

