ISSOIRE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Eligible PEA PME), een Frans bedrijf gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en productie van innovatieve medische hulpmiddelen, en Merck, een toonaangevend wetenschappelijk en technologisch bedrijf, kondigen vandaag een overeenkomst aan voor de ontwikkeling en levering van een specifiek versie van het Mallya-apparaat om therapietrouw op het gebied van HGH te controleren.

Mallya, vervaardigd in Clermont-Ferrand (Frankrijk), is een Bluetooth-compatibel clip-on-apparaat voor peninjectoren dat de dosis en het tijdstip van elke injectie verzamelt en informatie in realtime overdraagt ​​​​naar een begeleidende software. Mallya is de eerste in zijn categorie die de CE-markering (medisch hulpmiddel) heeft ontvangen en commerciële versies voor insulinepeninjectoren zijn al beschikbaar en gedistribueerd in Europa en andere regio’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.