Verimatrix à l'honneur lors du Variety Entertainment & Technology Summit pour sa capacité à sécuriser les événements virtuels d'Hollywood

Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour la participation de Jon Samsel, Senior Vice President of Marketing, qui abordera la question de la sécurité comme facteur de différenciation pour l'industrie des médias et du divertissement lors du prochain rendez-vous virtuel Variety Entertainment & Technology Summit.

Jeudi 23 septembre 2021, de 10 h 50 à 11 h 20, heure du Pacifique, Jon Samsel interviendra dans un groupe de discussion aux côtés de Jay Rinsky, CEO de Little Cinema Digital, et du modérateur Todd Spangler, NY Digital Editor de Variety. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui.

Cette table ronde intitulée "Security That's Transforming Hollywood : The Little Cinema Digital Story", sera l'occasion pour les participants de découvrir comment Verimatrix et Little Cinema Digital ont collaboré pour transformer l'activité traditionnelle des projections d'avant-premières de films à Hollywood en une plate-forme d'événements virtuels et immersifs qui s'affranchit des limites traditionnelles de capacité ou de localisation des salles. En privilégiant la sécurité, l'entreprise a ainsi été en mesure d'élever et d'amplifier ces événements hybrides tout en répondant aux exigences de sécurité les plus strictes imposées par les studios et les chaînes de télévision.

En novembre 2020, Verimatrix annonçait pour la première fois que la société Little Cinema, basée à New York, déployait les technologies Watermarking et Multi-DRM de Verimatrix pour ses premières et avant-premières virtuelles - répondant ainsi aux exigences de protection renforcée relatives aux contenus de grande valeur et de diffusion en avant-première via le Cloud sécurisé de Verimatrix. Depuis ce communiqué initial, cette collaboration continue à rendre possible des événements attractifs et sans faille.

"Verimatrix est honoré de pouvoir contribuer, à la réussite des expériences de représentation cinématographique virtuelle de Little Cinema Digital, en assurant un rôle transparent et en toute discrétion", a déclaré Jon Samsel. "J'ai le plaisir de rejoindre Jay et Todd lors de cette table ronde Variety afin de présenter la manière dont la sécurité a servi de catalyseur essentiel au parcours de croissance de Little Cinema Digital, dans un contexte unique où les opportunités et les exigences virtuelles sont nombreuses."

