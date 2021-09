ViDA On Demand, uma parceria entre a Mucho Mas Media e a britânica DMD, lança o ViDA, uma plataforma SVOD híbrida focada em família e estilo de vida latinX para o público global

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--15 de setembro de 2021 — A Mucho Mas Media, empresa de mídia sediada em Los Angeles e líder em conteúdo latinX e inclusivo para o público global, e a britânica Digital Media Distribution (DMD), a empresa que possui a mais ampla base de distribuição de vídeo transacional sob demanda (Transactional Video on Demand, TVOD) para filmes independentes de toda a América Latina, anunciaram hoje o lançamento de um novo serviço global de streaming de entretenimento, o ViDA On Demand. Após a conclusão de uma rodada de investimento em capital semente, o ViDA foi lançado com sucesso em toda a América Latina. O vídeo promocional pode ser visto aqui.

O ViDA já está disponível em 30 milhões de TVs e dispositivos conectados no Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile, com a meta de alcançar a marca de 100 milhões no continente latino-americano até o final de 2022. Estão entre os parceiros de distribuição confirmados Samsung e Huawei, entre outros. Planeja-se mais expansão internacional pela Europa, Ásia e Estados Unidos.

O ViDA é um serviço de streaming híbrido no formato de vídeo por assinatura sob demanda (Subscription Video on Demand, SVOD) que oferece ao público a capacidade de mudar de serviços por assinatura para conteúdo (gratuito) de vídeo sob demanda com publicidade (Advertising Video on Demand, AVOD). O ViDA oferece três canais de conteúdo atraente e gratuito para toda a família.

A plataforma incluirá: CiND!E vai apresentar entretenimento independente com filmes comerciais e independentes de qualidade com muitas das maiores estrelas de cinema do mundo e bilheteria total superior a US$ 1 bilhão, além de excelentes séries de TV que obtiveram grande sucesso nas principais emissoras do mundo. PAWTIME vai ser o destino inquestionável para amantes de animais de estimação e famílias, com filmes, séries originais, programas infantis e documentários. OUT THERE vai satisfazer o público das gerações millennial e Z com conteúdo de aventuras emocionantes, aterrorizantes e engraçadas pelo planeta, apresentando novos mundos pela voz de personagens e apresentadores irreverentes. Outros canais de gastronomia, cultura pop e jogos serão incluídos no ano que vem.

O ViDA possui atualmente quase 800 horas de conteúdo de cinema e TV em seus canais, e planeja expandir esse acervo para mais de mil horas. Tudo no ViDA é cuidadosamente selecionado por sua equipe de curadores exclusivos para apresentar conteúdo de alta qualidade, emocionalmente envolvente, multinacional e multilíngue para públicos do mundo todo. Para oferecer algo novo a cada dia, o ViDA vai atualizar constantemente seu portfólio de conteúdo em todos os seus canais.

“A parceria desenvolvida com a DMD para criar o ViDA On Demand se fundamentou em nossa paixão em comum por ampliar opções de conteúdo para territórios latino-americanos, criadores e consumidores latinXs. Estamos adquirindo e desenvolvendo programação única e original para o ViDA, e nos mantendo fiéis a filmes e programas que expressam a essência de criadores e públicos latinXs do mundo inteiro”, declararam Javier Chapa e Simon Wise, cofundadores da Mucho Mas.

“Assim como a DMD, a Mucho Mas tinha uma visão inicial de criar uma plataforma concentrada em conteúdo de qualidade cuidadosamente selecionado que atendesse a públicos específicos. Nossos pontos fortes combinados em distribuição, aquisição de conteúdo e produção vai nos permitir crescer nossa presença na América Latina de forma rápida e em etapas para ampliarmos essa plataforma enquanto expandimos as opções de conteúdo para públicos latino-americanos e latinXs com alguns dos melhores programas e filmes independentes”, acrescentou Tony Kelly, CEO da DMD.

Sobre a Mucho Mas Media:

A Mucho Mas Media é uma empresa de multimídia sediada em Los Angeles que lidera em conteúdo com foco inclusivo e latinX para públicos do mundo todo. A Mucho Mas Media também inclui a Inclusion Management, importante empresa dos Estados Unidos que atua em gestão de talentos inclusivos e latinXs, além do Vida On Demand, o melhor serviço híbrido SVOD global e independente sobre estilo de vida. Saiba mais em www.muchomasmedia.com.

Sobre a DMD:

A Digital Media Distribution (DMD) está se tornando uma distribuidora global de conteúdo de entretenimento independente de qualidade e se estabeleceu como líder em importantes mercados selecionados no mundo inteiro. Nosso serviço de filmes nos modelos TVOD e EST está disponível para mais de 26 milhões de lares de toda a América Latina, distribuídos por algumas das maiores e mais conhecidas plataformas do continente, como Claro, Telefonica, Cablevision, VTR, Milicom, DirecTV, além de iTunes, Google Play, Samsung e Amazon Prime. Acesse www.dmdlimited.com para saber mais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.