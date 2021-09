Europcar Brazil faz pedido de 50 aeronaves elétricas eGyro™ da Skyworks Aeronautics

SÃO PAULO e CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Europcar Brazil anunciou planos para adquirir 50 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (electrically powered vertical take-off and landing, eVTOL) eGyro™ da Skyworks Aeronautics (“Skyworks”) para uso no Brasil, o quarto maior mercado mundial de helicópteros civis depois dos Estados Unidos, Rússia e Canadá. A Europcar é a terceira maior locadora de automóveis do mundo e fornecedora líder de mobilidade.

“A Europcar Brazil está bastante empolgada em fazer parceria com a Skyworks Aeronautics para trazer soluções de aeronave elétrica segura, eficiente e econômica para o Brasil”, afirmou Paulo Gaba, diretor executivo do Autotur Group, a franqueada da Europcar no Brasil. “Este pedido inicial para o revolucionário eGyro da Skyworks reflete nosso entendimento de que embora a aviação certamente conecta o mundo de maneiras importantes, temos uma oportunidade para entregar novos e sustentáveis recursos de mobilidade que criam enorme valor para os consumidores ao mesmo tempo que cuidam do nosso planeta. A oferta de eGyros completará nossa gama de possibilidades como uma fornecedora global de mobilidade”, acrescentou Gaba.

“A Skyworks Aeronautics tem desenvolvido tecnologias de giroplanos de decolagem vertical tripulados e não tripulados há mais de duas décadas, fornecendo recursos de voo autorrotativo sustentável que permitem que aeronaves não dependam de pista de pouso e decolagem e sejam econômicas, e sem a velocidade, alcance e limitações de carga útil impostos pela física de um helicóptero”, acrescentou Jack Carter, diretor da Skyworks. “Esta empolgante parceria com a Europcar Brazil destaca a promessa do nosso giroscópio elétrico para expandir suas já extraordinárias capacidades de serviço para atender mercados atuais e futuros em novas, seguras e emocionantes maneiras”, acrescentou Carter.

“Estamos vivendo um momento de incrível oportunidade e empolgação na aviação”, declarou John Michel, cofundador e diretor executivo da Skyworks Aeronautics. “Em um momento em que a demanda por deslocamento seguro e eficiente de pessoas e produtos, além do crescente desejo por cobertura efetiva de voo livre de emissões, essa parceria com a Europcar Brazil nos permite trabalhar juntos para demonstrar o impacto transformador da gironáutica no quarto maior mercado de helicópteros civis do mundo”, acrescentou Michel. “Juntos, esperamos tornar a mobilidade econômica acessível para as massas no Brasil e em outros lugares”.

Sobre o Europcar Mobility Group

O EmobG é um importante participante em mercados de mobilidade e está listado na Euronext Paris, que anunciou recentemente um acordo com um consórcio liderado pela Volkswagen voltado para impulsionar a criação de valor futuro transformando ecossistemas de mobilidade.

O Europcar Mobility Group entrega suas soluções de mobilidade no mundo inteiro através de uma ampla rede em mais de 140 países (incluindo subsidiárias de propriedade integral – 18 na Europa, 1 nos EUA, 2 na Austrália e Nova Zelândia – completadas por franquias e parceiros).

Sobre a Skyworks Aeronautics

A Skyworks Aeronautics é a líder mundial em ciência e tecnologia gironáutica, focando no projeto e desenvolvimento de giroplanos de alto desempenho. Os giroplanos Skyworks oferecem alternativas mais econômicas, mais seguras e de maior desempenho para aeronaves que não precisam de pista.

A Skyworks possui mais de 40 patentes, com muitas outras em andamento, todas obtidas em um esforço para mudar radicalmente não apenas a maneira como os giroplanos são vistos, mas também o modo como são utilizados. Desde transporte em massa de pessoal, agricultura, defesa e proteção de fronteiras a mudar as economias de países em desenvolvimento, o objetivo da Skyworks é mudar a natureza do voo vertical. Para mais informações sobre a empresa, seus produtos e associados, visite www.skyworks-aero.com

