Europcar Brésil commande 50 avions électriques Skyworks Aeronautics eGyro™

SAO PAULO et CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Europcar Brésil a annoncé son projet d’acquisition de 50 avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) eGyro™ auprès de Skyworks Aeronautics («Skyworks ») en vue d’une utilisation au Brésil, quatrième plus grand marché mondial d’hélicoptères civils après les États-Unis, la Russie et le Canada. Europcar est la troisième plus grande société de location de voitures au monde, et figure parmi les fournisseurs de mobilité leaders.

«Europcar Brésil se réjouit de s’associer avec Skyworks Aeronautics pour offrir au Brésil des solutions d’avions électriques sécurisées, efficaces et rentables », a déclaré Paulo Gaba, président-directeur général d’Autotur Group, franchisé d’Europcar au Brésil. « Cette commande initiale de l’eGyro révolutionnaire de Skyworks reflète notre conviction que, bien que l’aviation connecte incontestablement le monde de manière importante, nous avons la possibilité de délivrer des capacités de mobilité nouvelles et durables qui créent un valeur immense pour les consommateurs, tout en prenant davantage soin de notre planète. L’offre d’eGyros complètera notre gamme de possibilités en tant que fournisseur mondial de mobilité », a ajouté M. Gaba.

« Skyworks Aeronautics développe des technologies d’autogires à élévation verticale avec et sans pilote depuis plus de vingt ans, fournissant des capacités de vol autorotatif durables qui permettent aux avions d’être à la fois indépendants de la piste et économiques, sans être restreints par les limites qu’impose la physique en termes de vitesse, de portée et de charge utile auxquelles sont soumis les hélicoptères », a ajouté Jack Carter, directeur de Skyworks. « Ce formidable partenariat avec Europcar Brésil met en évidence la promesse de notre autogire électrique d'étendre ses capacités de service d’ores et déjà extraordinaires pour servir les marchés actuels et futurs de manière nouvelle, sécurisée et prometteuse », a ajouté M. Carter.

« Nous vivons une époque caractérisée par un enthousiasme et des opportunités incroyables concernant l’industrie de l’aviation », a déclaré John Michel, cofondateur et président-directeur général de Skyworks Aeronautics. « À l’heure où la demande en mouvement sécurisé et efficace des individus et des marchandises converge avec le désir de vols efficaces sans émissions, ce partenariat avec Europcar Brésil nous permet de travailler ensemble pour démontrer les répercussions transformatives de la gyronautique sur le quatrième plus grand marché mondial des hélicoptères civils », a ajouté Michel. « Ensemble, nous entendons rendre la mobilité abordable accessible à tous les habitants du Brésil et au-delà. »

À propos d’Europcar Mobility Group

EmobG est un acteur majeur sur les marchés de la mobilité, et une société cotée sur Euronext Paris, qui a récemment annoncé un accord avec un consortium dirigé par Volkswagen, visant à favoriser la création de valeur future dans la transformation des écosystèmes de mobilité.

Europcar Mobility Group délivre des solutions de mobilité à travers le monde grâce à un vaste réseau dans plus de 140 pays (qui comprend des filiales en pleine propriété – 18 en Europe, 1 aux États-Unis, 2 en Australie et en Nouvelle-Zélande – ainsi que des franchises et des partenaires).

À propos de Skyworks Aeronautics

Leader mondial en science et technologie de gyronautique, Skyworks Aeronautics est axée sur la conception et le développement d'autogires hautes performances. Les autogires Skyworks offrent des alternatives plus abordables, plus sûres et plus performantes pour les aéronefs indépendants des pistes.

Skyworks Aeronautics détient plus de 40 brevets, et plusieurs autres sont en cours, tous obtenu dans le but de changer radicalement non seulement la façon dont les autogires sont perçus, mais aussi la façon dont ils sont utilisés. Du transport collectif de personnel, aux applications agricoles, en passant par la défense, la protection des frontières et la modification des économies des pays en développement, l’objectif de Skyworks Aeronautics est de changer la nature du vol vertical. Pour en savoir plus sur Skyworks Aeronautics, ses produits et les membres individuels de son équipe, rendez-vous sur www.skyworks-aero.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.