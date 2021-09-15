Carbon Streaming宣布签订碳信用流协议，以保护巴西塞拉多生物群落区

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbon Streaming Corporation (NEO: NETZ) (FSE: M2QA)（简称“Carbon Streaming”或“公司”）欣然宣布，公司已签订一份碳信用流协议（简称“碳流”），将与巴西生态系统再生协会（简称“ERA”）共同投资约50万美元，以支持ERA在巴西的“避免塞拉多转化”(Avoided Conversion Cerrado)组合项目（简称“塞拉多生物群落区项目”或“项目”）的发展和增长。塞拉多生物群落区项目旨在保护塞拉多生物群落的原生森林和草原。尽管由于商业性农业生产的扩张，塞拉多生物群落区受到严重威胁，但依然是世界上生物多样性首屈一指的热带和亚热带草原区之一。

投资亮点：

根据该碳信用流协议，ERA预计提供由塞拉多生物群落区项目产生的自愿碳标准(“ VCS ”)信用额度。

”)信用额度。 投资总额为512,258美元，签订协议时支付约25万美元，然后在Verra开发、实施、确认和核证期间的特定项目里程碑节点分别支付两笔款项。

将投资收益用于ERA是为了扩大和建设组织能力，以支持项目的扩展。

公司预计，在30年的项目周期内，该项目平均每年将产生约50万VCS信用额度，在项目初期每年将产生约10万VCS信用额度。

项目亮点：

Carbon Streaming总裁兼首席执行官Justin Cochrane表示：“在Carbon Streaming，我们一直在寻找能够与我们不断增长的投资组合形成互补的高质量碳项目，从而为利益相关者提供可持续回报和促进共同效益。塞拉多生物群落区项目就是这样一个机会，我们看到了在保护独特生物群落的同时提供高质量信用流的巨大增长潜力。ERA的愿景与我们一致，我们为他们的雄心壮志感到振奋，并期待着看到他们的未来计划能够实现。”

塞拉多生物群落区项目是巴西塞拉多私人土地原生植被保护的一项开创性举措。由于商业性农业生产（大豆、玉米、牛）的不断扩大，该地区面临着重大威胁。由于其原生植被巨大而深邃的根系（储存了相当数量的碳），该地区也被称为“颠倒森林”(inverted forest)，是为巴西和拉丁美洲的主要流域提供水源的主要泉水发源地，该大陆最大的含水层——瓜拉尼(Guarani)含水层就位于其中。

ERA创始人兼首席执行官Hannah Simmons表示：“我们正在以惊人的速度失去塞拉多生物群落区，大约是亚马逊生物群落区消退速度的2.5倍，让位于农业和畜牧业。塞拉多生物群落区项目为土地所有者提供了一种新的创新选择，既能保护剩余的原生植被，又能产生可持续的收入——通过自愿碳市场获得保护费用。”

根据碳信用流协议，未来碳收入的一部分将在当地进行再投资，以支持社区的繁荣和保护该地区独特的生物多样性，并通过绿色走廊和农林业系统促进区域发展和景观连通性。项目活动包括环境教育和专业开发、防火、水质监测以及诸如美洲虎、貘、金刚鹦鹉、鬃狼、巨型犰狳和巨型食蚁兽等重要物种的生物多样性保护。

关于ERA

ERA的使命是加速巴西的生态系统保护和促进再生农业系统的发展。ERA成立于2018年，将投资者与希望通过碳金融使土地再生或得到保护的土地所有者联系起来。ERA希望通过向土地所有者提供经济激励来维持原生植被，从而确保这片栖息地的未来、依赖栖息地生存的物种及当地社区的福祉。欲了解有关ERA的更多信息，请点击此处。

关于Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming是一个独特的ESG原则投资工具，可为投资者提供碳信用额度敞口，是政府和企业实现其碳中和与“净零”气候目标的关键工具。我们的商业模式专注于获取、管理和发展高质量、多样化的项目和/或公司投资组合，投资于直接或间接产生或积极参与自愿和/或合规碳信用额的项目和/或公司。

公司通过与项目开发商和所有者的碳信用流安排投入资本，通过将资本引入本来可能无法开发的项目来加快碳补偿项目的创建。其中许多项目除了具有减少或清除碳的潜力外，还具有重大的社会和经济共同效益。

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关于前瞻性信息的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法所界定的某些前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性信息”）。除有关历史事实的陈述外，所有涉及公司认为、预期或预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述（包括与下列内容有关的陈述和数字：对塞拉多生物群落区项目未来产生的碳信用额度和温室气体(GHG)减排的估计；预付款项和碳流收益的使用；当地社区效益的产生；森林、草原和濒危物种的保存和保护；未来碳信用额度的产生；ERA未来的战略）均为前瞻性信息。这些前瞻性信息以公司基于当前可用的信息产生的当前期望或信念为基础。前瞻性信息受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致公司的实际结果与前瞻性信息中所讨论的结果有重大差异，即使该等实际结果已经实现或基本实现，也不能保证它们将对公司产生预期的后果或影响。可能导致实际结果或事件与当前预期存在重大差异的因素包括：一般经济、市场和业务状况以及在“风险因素”标题下披露的其他风险，以及截至2021年6月30日在SEDAR网站www.sedar.com上提交的公司年度信息表中披露的风险。

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