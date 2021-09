Tradeweb s'associe au China Foreign Exchange Trade System (CFETS) pour lancer le Southbound Bond Connect, renforçant ainsi sa présence en Chine

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), un opérateur de premier plan des plateformes électroniques pour les marchés des taux, du crédit, des actions et monétaires, a annoncé aujourd'hui sa volonté de renforcer, le 24 septembre, son lien de courtage avec le CFETS dans le cadre du canal Bond Connect, pour permettre aux établissements on-shore de Chine continentale d'investir dans les marchés à revenus fixes de Hong Kong. Tradeweb a été la première plateforme à permettre aux investisseurs étrangers d'acheter et de vendre des obligations chinoises on-shore via son lien de courtage par demande de prix (request-for-quote, RFQ) entièrement électronique sur le Northbound Bond Connect. Plus de 900 milliards USD de transactions en obligations au comptant en CNY ont été réalisées depuis le lancement du Bond Connect en juillet 2017. L'an passé, Tradeweb s'est de nouveau associé au CFETS pour fournir le premier accès RFQ entièrement électronique au China Interbank Bond Market (CIBM) Direct, autre canal apprécié des investisseurs étrangers négociant sur le marché chinois des obligations on-shore.

Lee Olesky, PDG de Tradeweb Markets, a déclaré: "Après avoir été choisis comme première plateforme reliant le Bond Connect au marché chinois on-shore d'une valeur de 15 trillions USD, c'est pour nous un honneur d'être à nouveau choisis comme partenaire de lancement pour la solution de courtage Southbound. Cette dernière étape décisive est le résultat de l'étroite collaboration entre Tradeweb et le CFETS visant à créer des canaux d'accès contribuant à ouvrir les marchés financiers chinois. Tradeweb est à l'avant-garde de la numérisation et de la modernisation du courtage des revenus fixes. Nous sommes donc impatients de collaborer avec des acteurs locaux pour améliorer leur accès aux liquidités et à l'efficacité des flux de travail dans ces marchés".

Yi Zhang, président du CFETS, a déclaré: "Nous sommes heureux de nous associer à nouveau à Tradeweb pour atteindre l'objectif fondamental du Bond Connect, qui est de servir de passerelle d'accès réciproque aux investisseurs à revenus fixes en Chine continentale et à l'étranger. Le succès de la solution de négociation Northbound constitue la preuve que l'exécution électronique est, pour les participants au marché des obligations, la voie à suivre. Nous sommes ravis de constater comment cela peut continuer à améliorer l'expérience de courtage Southbound des investisseurs on-shore".

Le nouveau canal Southbound Bond Connect instauré entre CFETS et Tradeweb permet aux investisseurs institutionnels on-shore de découvrir les prix, et de réaliser des négociations et des exécutions commerciales avec le réseau de fournisseurs régionaux et internationaux de liquidités de Tradeweb dans les marchés obligataires étrangers, via le système RFQ entièrement électronique. L'élargissement du Bond Connect offre aux établissements on-shore davantage de moyens de diversifier leurs portefeuilles d'investissement à revenus fixes.

James Sun, responsable pour l'Asie chez Tradeweb, a ajouté: "Le lancement de la solution de courtage Southbound constitue une évolution significative pour le Bond Connect. C'est le résultat de nombreuses années de planification méticuleuse, et de tous les efforts fournis par le CFETS et Tradeweb en Chine. Nos équipes de Shanghai et de Hong Kong continuent de travailler en étroite collaboration avec les investisseurs et les fournisseurs de liquidités pour garantir le succès de ce nouveau canal de courtage. Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration afin de rationaliser l'accès des investisseurs on-shore aux marchés internationaux à revenus fixes".

Tradeweb est réglementé à Hong Kong et Singapour depuis 2004. Ses premiers produits asiatiques en monnaie locale - des obligations gouvernementales japonaises et des swaps de taux d'intérêts en yens - sont opérationnels depuis 2008. Trois ans plus tard, Tradeweb a élargi ses opérations d'échange de crédits institutionnels au marché asiatique. En 2014, Tradeweb a organisé la toute première transaction électronique de swap en yens par une banque japonaise à être autorisée par JSCC. Elle a été suivie, un an plus tard, de la première opération réglementée de swap en yens sur sa plateforme électronique de courtage (ETP). En 2018, Tradeweb est devenue la première plateforme Bond Connect à lancer la répartition de portefeuille. La société exploite également une plateforme de FNB cotés en Asie et une plateforme EFP (échange physiques pour contrats) sur le marché australien. Conformément à ses investissements et à son engagement continu en faveur de sa présence croissante dans la région, Tradeweb a recruté James Sun en début d'année pour diriger son activité en Asie depuis son bureau de Shanghai. En Asie, Tradeweb possède également des bureaux à Tokyo, Hong Kong et Singapour.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) est un opérateur mondial de premier plan de plateformes électroniques pour les marchés des taux, du crédit, des actions et monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, aux données et analyses, au courtage électronique, au traitement direct et à des solutions de déclaration pour plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnel, de gros et de détail. Les technologies avancées développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en offrant une échelle plus importante et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de courtage des clients. Tradeweb compte environ 2 500 clients répartis dans plus de 65 pays. En moyenne, Tradeweb a permis des échanges d'une valeur notionnelle supérieure à 920 milliards USD par jour au cours des quatre derniers trimestres fiscaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tradeweb.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations relatives, entre autres, à nos perspectives et à notre performance future, au secteur et aux marchés dans lesquels nous opérons, à nos attentes, convictions, plans, stratégies, objectifs, perspectives et hypothèses, ainsi que les événements futurs, constituent des énoncés prospectifs.

Nous avons fondé ces déclarations prospectives sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Bien que nous pensions que ces attentes, hypothèses, estimations et projections soient raisonnables, ces énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté. Ces facteurs et d’autres facteurs importants, y compris ceux dont il est question à la rubrique "Risk Factors" des documents de Tradeweb Markets Inc. déposés auprès de la SEC, pourraient provoquer un écart substantiel entre nos résultats, rendements ou réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent aucunement une garantie quant à notre performance future et à nos résultats opérationnels, notre situation financière ou nos liquidités réels, et le développement du secteur et des marchés dans lesquels nous opérons peuvent différer de manière significative des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. En outre, même si nos résultats opérationnels, notre situation financière ou nos liquidités et les événements survenant dans le secteur et les marchés dans lesquels nous opérons sont cohérents avec les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, ils ne sont pas forcément annonciateurs des résultats ou des développements concernant des périodes futures.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué n’est valable qu'à la date de cet énoncé. Sauf si la loi l’exige, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser, ni à annoncer publiquement la mise à jour ou la révision de l’un des présents énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre motif, après la date du présent communiqué.

