穆迪與BitSight合作創建整合式網路安全風險平臺

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE:MCO)和BitSight今天宣佈，穆迪將對BitSight進行重大投資，進一步強化BitSight的產品和能力，以打造業界領先的全面整合式網路安全風險平臺。此項交易反映出網路風險對組織和市場的策略、財務和營運影響日益增加。

在過去的18個月裡，網路攻擊和勒索軟體的指數級增長已經對組織造成數千億美元的損失，威脅全球企業的穩定性和聲譽，並迫使企業領導人和董事會評估和量化其網路風險。穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)對網路漏洞和影響的評估確定了13個高風險或中高風險行業，評等債務總額超過20兆美元。

透過今天宣佈的交易，穆迪將對網路安全評等先驅BitSight投資2.5億美元，而BitSight將收購由穆迪和全球創投集團Team8創建的網路風險評等合資企業VisibleRisk。

BitSight透過評等、分析和績效管理工具，幫助全球市場參與者瞭解網路風險，為2,300多家全球客戶提供獨特的見解，包括許多《財星》500大企業、政府機構、保險公司和資產管理公司。穆迪將在其不斷成長的整合式風險評估產品系列中利用BitSight廣泛的網路風險資料和研究成果。BitSight對VisibleRisk的收購將為其增加獨特的網路風險深入評估能力，並提高其分析和計算組織在網路風險中的財務曝險的能力。此次交易對BitSight的估值為24億美元，反映了該公司在快速成長的資料和分析市場中的領導地位。

穆迪總裁兼執行長Rob Fauber表示：「隨著各組織紛紛投資於網路防禦和韌性，另一個關鍵需求已經出現，即準確衡量和量化網路風險和曝險的能力。穆迪的使命是幫助企業評估複雜、相互關聯的風險，並做出更明智的決定，而創造透明度和建立信任是穆迪使命的核心。BitSight是網路安全評等領域的領導者，我們將共同幫助各領域的市場參與者進一步瞭解、衡量和管理他們的網路風險並轉譯為財務損失的風險。」

BitSight總裁兼執行長Steve Harvey表示：「網路安全是21世紀全球商務面臨的最大威脅之一。我們與穆迪的合作以及對VisibleRisk的收購可擴大我們的業務範圍，協助客戶在日益數位化的世界中管理網路風險。」

BitSight將創建風險解決方案部門，專注於提供一整套關鍵解決方案和分析工具，為風險長、高層管理人員和董事會等利害關係者提供服務。

交易完成後，穆迪將成為BitSight的最大股東，並持有該公司的少數股權。本次投資的資金將來自可用現金，不會對穆迪的2021年財務業績產生重大影響。

有關穆迪和網路安全的更多資訊，請造訪https://www.moodys.com/cyber。

關於穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是全球整合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。穆迪的資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構業務往來的風險。我們相信，提高透明度、更知情的決策和公平取用資訊是通往共同進步的途徑。穆迪在40多個國家擁有超過11,500名員工，並將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。更多資訊請造訪moodys.com/about。

關於BITSIGHT

BitSight正以網路安全評等和分析改變全球市場應付網路風險的方式。BitSight安全評等平臺應用複雜的演算法，每天生成從250到900不等的安全評等，協助組織管理內部安全效能，降低第三者風險，承保網路保險，進行財務盡職調查，並改善國家安全。BitSight擁有2,300家全球客戶和首屈一指的用戶及資訊生態系統，確立了安全評等的標準。如欲瞭解更多資訊，請造訪bitsight.com。

《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，係根據對穆迪公司（「公司」）業務與營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。該等陳述可能包括「相信 」、「期望 」、「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「將要 」、「預測 」、「潛在 」、「繼續 」、「策略 」、「希望 」、「目標 」、「預估 」、「專案 」、「估計 」、「應該 」、「可能 」等詞語以及類似的表達或詞語及其變化形式，其傳達事件或結果的預期性質，通常代表前瞻性陳述。在此提醒股東和投資人，請勿過分依賴這些前瞻性陳述。除非適用法律和法規另有要求，本新聞稿中的前瞻性陳述和其他資訊皆於發稿之日做出，且公司無義務（亦不打算）對相關陳述後續事態發展進行公開補充、更新或修改，無論這些補充、更新或者修改是由後續發展、預期變更或其他原因導致。鑑於《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款，公司將舉例說明某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述產生（可能是大相逕庭的）差異的因素、風險和不確定性。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：新冠疫情對美國和全球金融市場波動性、美國和全球整體經濟狀況和國內生產毛額，以及對公司自身營運和人員的影響。許多其他因素可能導致實際結果與穆迪的展望不同，包括：信貸市場動盪或經濟放緩，這些因素可能會影響國內和/或國際資本市場債務和其他證券的發行數量；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管、信貸品質問題，利率變動以及金融市場的其他波動，如英國脫歐以及企業從倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換所產生的不確定性等；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅務協定和貿易壁壘有關的後果；市場對可能會影響我們的誠信或者會影響市場誠信觀念或獨立信用機構評等效用的疑慮；其他公司競爭性產品或科技的引進；競爭對手或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認可的評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和監管要求提高的可能性；與穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)評等觀點相關的訴訟風險，以及公司可能會不時捲入的其他訴訟、政府及監管程序、調查及問詢；美國立法中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟規定中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款，以及將監管範圍擴大至包括用於監管目的之非歐盟評等；關鍵員工流失的可能性；公司營運和基礎設施故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其它網路安全問題的漏洞；稅務當局對公司全球稅務計畫措施的檢查結果；如公司未能遵守適用於公司營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購或其他公司合併的影響以及公司成功整合該等被收購企業的能力；貨幣及匯率波動；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相逕庭，且目前或未來可能會因新冠疫情的爆發而加重。這些內容在截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度報告中第一部分1A項「風險因素」、以及公司不時向美國證券交易委員會遞交的其他文件中或由此而含有的資料中有著更加詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的業績之間發生重大差異，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，然而，公司無法預測，亦無法評估任何新因素對公司的潛在影響。

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