穆迪与BitSight合作创建综合网络安全风险平台

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE:MCO)和BitSight今天宣布，穆迪将对BitSight进行重大投资，进一步增强BitSight的产品和能力，以打造业界领先的全面综合网络安全风险平台。此项交易反映出网络风险对组织和市场的战略、财务和运营影响日益增加。

在过去的18个月里，网络攻击和勒索软件的指数级增长已经给组织造成了数千亿美元的损失，威胁到了全球企业的稳定性和声誉，并迫使企业领导人和董事会评估和量化其网络风险。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)对网络漏洞和影响的评估确定了13个高风险或中高风险行业，评级债务总额超过20万亿美元。

通过今天宣布的交易，穆迪将向网络安全评级先驱BitSight投资2.5亿美元，而BitSight将收购由穆迪和全球风险投资集团Team8创建的网络风险评级合资企业VisibleRisk。

BitSight通过评级、分析和绩效管理工具帮助全球市场参与者了解网络风险，为2,300多家全球客户提供独特的见解，包括许多《财富》500强公司、政府机构、保险公司和资产管理公司。穆迪将在其不断增长的综合风险评估产品系列中利用BitSight广泛的网络风险数据和研究成果。BitSight对VisibleRisk的收购将为其增加独特的深度网络风险评估能力，并提高其分析和计算组织在网络风险中的财务风险敞口的能力。此次交易对BitSight的估值为24亿美元，反映了该公司在快速增长的数据和分析市场中的领导地位。

穆迪总裁兼首席执行官Rob Fauber表示：“随着各组织纷纷投资于网络防御和恢复力，另一个关键需求已经出现，即准确衡量和量化网络风险和风险敞口的能力。穆迪的使命是帮助企业评估复杂的、相互关联的风险，并做出更为明智的决定，而增强透明度和建立信任是穆迪使命的核心。BitSight是网络安全评级领域的领导者，我们将共同帮助跨领域的市场参与者更好地了解、衡量和管理他们的网络风险，并将其转化为财务损失的风险。”

BitSight总裁兼首席执行官Steve Harvey表示：“网络安全是21世纪全球商业面临的最大威胁之一。我们与穆迪的合作以及对VisibleRisk的收购将扩大我们的业务范围，帮助客户在日益数字化的世界中管理网络风险。”

BitSight将创建风险解决方案部门，专注于提供一整套关键解决方案和分析工具，为首席风险官、高层管理人员和董事会等利益相关方提供服务。

交易完成后，穆迪将成为BitSight的最大股东，并持有该公司的少数股权。本次投资的资金将来自可用现金，不会对穆迪的2021年财务业绩产生重大影响。

有关穆迪和网络安全的更多信息，请访问https://www.moodys.com/cyber。

关于穆迪公司

穆迪(NYSE:MCO)是一家全球综合性风险评估公司，可助力组织做出更好的决策。穆迪的数据、分析解决方案和见解可帮助决策者发现机遇，并管理与其他机构业务往来的风险。我们相信，提高透明度、明达决策和公平信息渠道是通往共同进步的途径。穆迪在40多个国家拥有超过11,500名员工，并将国际业务与地方专长以及超过一个世纪的金融市场经验结合在一起。更多信息请访问moodys.com/about。

关于BITSIGHT

BitSight正在通过网络安全评级和分析改变全球市场应对网络风险的方式。BitSight安全评级平台应用复杂的算法，每天生成从250到900不等的安全评级，帮助组织管理内部安全效能，降低第三方风险，承保网络保险，进行财务尽职调查，加强国家安全。BitSight拥有2,300家全球客户和首屈一指的用户及信息生态系统，确立了安全评级的标准。如需了解更多信息，请访问bitsight.com。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”声明

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，基于对穆迪公司（“公司”）业务与运营的未来预期、计划与前景，涉及各种风险与不确定性。该等陈述可能包括“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“将要”、“预测”、“潜在”、“继续”、“战略”、“希望”、“目标”、“预估”、“项目”、“估计”、“应该”、“可能”等词语以及类似的表达或词语及其变体，其传达事件或结果的预期性质，通常代表前瞻性陈述。在此提醒股东和投资者，请勿过分依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律和法规另有要求，本新闻稿中的前瞻性陈述和其他信息皆于发稿之日做出，且公司无义务（亦不打算）对相关陈述后续事态发展进行公开补充、更新或修改，无论这些补充、更新或者修改是由后续发展、预期变更或其他原因导致。鉴于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款，公司将举例说明某些可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述产生（可能是大相径庭的）差异的因素、风险和不确定性。这些因素、风险和不确定性包括但不限于：新冠疫情对美国和世界金融市场波动性、美国和全球总体经济状况和国内生产总值以及公司自身运营和人员的影响。许多其他因素可能导致实际结果不同于穆迪的展望，包括：信贷市场动荡或经济放缓，这些因素可能会影响国内和/或国际资本市场债务和其他证券的发行数量；其他可能会影响国内和/或全球资本市场债务和其他证券发行数量的事项，包括监管、信贷质量问题，利率变动以及金融市场的其他波动，如英国脱欧以及各公司从伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)过渡所产生的不确定性等；美国和海外的并购活动水平；美国和外国政府对于信贷市场、国际贸易及经济政策所采取举措效果的不确定性及其潜在相关后果，包括与关税、税收协定和贸易壁垒有关的后果；市场对可能会影响我们的诚信或者会影响市场诚信观念或独立信用机构评级效用的担忧；其他公司竞争性产品或技术的引入；竞争对手或客户带来的定价压力；新产品开发及全球扩张的成功程度；“全国认定的评级组织”(NRSRO)规则的影响，美国国家、州和地方的新立法和规章制度的潜在影响；欧盟和其他国外司法管辖区竞争加剧和监管要求提高的可能性；与穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)评级观点相关的诉讼风险，以及公司可能会不时卷入的其他诉讼、政府及监管程序、调查及问询；美国立法中对辩护标准进行了修改的内容，以及欧盟负债标准修改后对信用评级机构不利的规定；欧盟规定中对服务定价增加程序性和实质性要求的条款以及将监管范围扩大至包括用于监管目的的非欧盟评级；关键员工流失的可能；公司运营和基础设施故障或失灵；任何易遭受网络攻击或其它网络安全问题的漏洞；税务当局对公司全球税务计划措施的检查结果；如公司未能遵守适用于公司运营所在司法管辖区的外国及美国法律法规，包括数据保护及隐私法、制裁法、反腐败法及禁止向政府官员行贿的地方法律，可能面临刑事制裁或民事赔偿；兼并、收购或其他公司合并的影响以及公司成功整合该等被收购企业的能力；货币及汇率波动；未来现金流量水平；资本投资水平；以及金融机构对信贷风险管理工具的需求下降。这些因素、风险和不确定性以及其他风险和不确定性可能会导致穆迪的实际业绩与前瞻性陈述中估计、表述、预期和预计或暗指的结果大相径庭，且目前或未来可能会因新冠疫情的爆发而加重。这些内容在截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度报告中第一部分1A项“风险因素”、以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中或由此而含有的资料中有着更加详细的描述。请股东和投资者注意，上述因素、风险和不确定性的发生可能会导致公司的实际业绩与前瞻性陈述所估计、表述、预测、预期或暗指的业绩之间发生重大差异，继而可能会对公司的业务、经营业绩和财务状况带来重大的负面影响。新的因素可能会不时出现，然而，公司无法对其进行预测，亦无法评估任何新因素对公司的潜在影响。

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