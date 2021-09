Tech Mahindra faz parceria com a melhor universidade para esportes do mundo, a Universidade de Loughborough

Left to Right: Professor Chris Linton Acting President and Vice Chancellor of Loughborough University and Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical, Tech Mahindra (Photo: Business Wire)

Left to Right: Professor Chris Linton Acting President and Vice Chancellor of Loughborough University and Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical, Tech Mahindra (Photo: Business Wire)

NOVA DELHI e LOUGHBOROUGH, Reino Unido--(BUSINESS WIRE)--A Tech Mahindra Ltd, fornecedora líder de serviços de transformação digital, consultoria e reengenharia de negócios, anunciou hoje uma parceria de longo prazo com a melhor universidade para esportes do mundo, a Universidade de Loughborough.

Durante os últimos 60 anos, a Universidade de Loughborough fez uma notável contribuição ao mundo dos esportes. A universidade combina excelentes atletas, instalações incomparáveis e treinamento de ponta com experiência em pesquisa e parcerias ativas com os maiores líderes e organizações esportivos.

A parceria é focada no desenvolvimento colaborativo da inovação e tecnologia esportiva para criar novas oportunidades para pesquisa e empresas. Esta colaboração busca incluir:

O avanço da diversidade e sustentabilidade nos esportes

Oportunidades para progredir os esportes através do 5G, realidade aumentada (augmented reality, AR) e realidade virtual (virtual reality, VR)

Pesquisa sobre como os esportes estão sendo realizados e serão realizados no futuro

O desenvolvimento futuro de como os esportes estão sendo consumidos e serão consumidos

Aceleração na inovação dos esportes, incluindo o escalonamento de empresas emergentes

Jagdish Mitra, diretor de estratégia e chefe de crescimento da Tech Mahindra, afirmou:

“Estamos empolgados com a parceria com a Universidade de Loughborough para criar o ecossistema dos esportes do futuro. A colaboração entre a Tech Mahindra, uma empresa de transformação digital global, e a universidade líder em esportes do mundo focará no preenchimento de tecnologia e inovação relacionada ao domínio no setor, para que possamos aproveitar todo o potencial dos esportes que alavancará a tecnologia no núcleo para desempenho e experiência.“

O Professor Chris Linton, presidente em exercício e vice-chanceler da Universidade de Loughborough, afirmou:

“A parceria com a Tech Mahindra nos permite aumentar nossos pontos fortes já estabelecidos em esportes e tecnologia. Ela também oferece oportunidades para colegas que trabalham em um amplo espectro de disciplinas, em toda a comunidade universitária. Estou particularmente feliz que atividades de pesquisa, ensino e empresariais estejam todas planejadas. Essa abordagem integrada entregará, tenho certeza, valor duradouro para as duas partes e estou empolgado para ver o que surge a partir dessa parceria pioneira”.

Manish Upadhyay, chefe da divisão de tecnologia esportiva da Tech Mahindra, acrescentou:

“Nossa colaboração com a Universidade de Loughborough permitirá que o setor dos esportes se beneficie de avanços acadêmicos e tecnológicos. De acordo com a TechM NXT.NOW, essa parceria demonstra nosso compromisso com a transformação de como um jogo é realizado, como fãs são envolvidos e como a próxima os geração de atletas é treinada”.

O ministro de investimentos do Reino Unido, Gerry Grimstone, acrescentou:

“Nossas universidades líderes mundiais são apenas um motivo pelo qual o Reino Unido é um destino atraente para investimento global. Essa é uma grande iniciativa entre a Universidade de Loughborough – líder em pesquisa e desenvolvimento nos esportes, e a gigante indiana de tecnologia e grande investidora Tech Mahindra. A colaboração se baseia no crescente relacionamento de comércio e investimentos entre o Reino Unido e a Índia e nos coloca na linha de frente da tecnologia dos esportes”.

“Em nossa Cúpula de Investimentos Globais ainda neste ano, espero ver mais parcerias como esta impulsionando a inovação e o crescimento no Reino Unido”.

Como parte desta estrutura TechM NXT.NOW, que busca melhorar a ‘Experiência Centrada no Homem’, a Tech Mahindra possui um grande foco em alavancar tecnologias de ponta para entregar experiências aprimoradas e habilitar a transformação digital para atender às necessidades em evolução do cliente.

