Tradeweb faz parceria com o CFETS para o lançamento do Bond Connect para o Sul estendendo a presença da China

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), uma operadora líder global de mercados eletrônicos para taxas, crédito, ações e mercados monetários, anunciou hoje que expandirá seu vínculo comercial com o CFETS sob o canal Bond Connect em 24 de setembro para permitir que instituições onshore da China continental invistam nos mercados de renda fixa de Hong Kong. A Tradeweb foi a primeira plataforma a permitir que investidores offshore comprassem e vendessem títulos onshore chineses por meio de seu vínculo comercial de solicitação de cotação (RFQ) totalmente eletrônico do Bond Connect para o norte. Mais de US$ 900 bilhões em negociações de títulos de caixa CNY foram feitos via Tradeweb desde o lançamento do Bond Connect em julho de 2017. No ano passado, a Tradeweb mais uma vez fez parceria com o China Foreign Exchange Trade System (CFETS) para fornecer o primeiro acesso RFQ totalmente eletrônico para a China Interbank Bond Market (CIBM) Direct, outra rota popular para investidores estrangeiros que se conectam e negociam no mercado chinês de títulos onshore.

Lee Olesky, CEO da Tradeweb Markets, disse: “Depois de sermos selecionados como a primeira plataforma a se vincular ao Bond Connect e ao mercado de títulos onshore da China de US$ 15 trilhões, estamos honrados em ser escolhidos novamente como um parceiro de lançamento do comércio para o sul. Este último marco é o resultado da estreita colaboração da Tradeweb com o CFETS para criar canais de acesso que ajudam a abrir os mercados financeiros da China. A Tradeweb está na vanguarda da digitalização e modernização do comércio de renda fixa, por isso estamos ansiosos para trabalhar em colaboração com os participantes locais para melhorar seu acesso à liquidez e eficiência do fluxo de trabalho nesses mercados.”

Yi Zhang, presidente do CFETS, comentou: “Estamos satisfeitos com a nova parceria com a Tradeweb para atingir o objetivo fundamental do Bond Connect de servir como uma via de acesso mútuo para investidores de renda fixa na China continental e no exterior. O sucesso da negociação para o norte é a prova de que a execução eletrônica é o caminho a seguir para os participantes do mercado de títulos, e estamos entusiasmados em ver como isso pode melhorar ainda mais a experiência de negociação para o sul dos investidores onshore.”

Através da nova solução Bond Connect para o sul entre o CFETS e a Tradeweb, os investidores institucionais onshore podem realizar a descoberta de preços, negociação comercial e execução comercial com a rede Tradeweb de provedores de liquidez regionais e internacionais nos mercados de títulos offshore, por meio de RFQ totalmente eletrônico. A expansão do Bond Connect oferece às instituições onshore mais maneiras de diversificar suas carteiras de investimentos de renda fixa.

James Sun, chefe da Tradeweb da Ásia, acrescentou: “O lançamento do comércio para o sul é um desenvolvimento significativo para o Bond Connect e o resultado de muitos anos de planejamento meticuloso e trabalho árduo do CFETS e da Tradeweb na China. Nossas equipes em Xangai e Hong Kong continuam a trabalhar em estreita colaboração com os investidores e provedores de liquidez para garantir o sucesso do novo canal de negociação e esperamos colaborar ainda mais com eles para agilizar o acesso dos investidores onshore aos mercados internacionais de renda fixa.”

A Tradeweb é regulamentada em Hong Kong e Cingapura desde 2004. Seus primeiros produtos em moeda local na Ásia - títulos do governo japonês e swaps de taxas de juros em ienes - entraram em operação em 2008. Três anos depois, a Tradeweb expandiu o comércio de crédito institucional para a Ásia. Em 2014, a Tradeweb hospedou a primeira transação de swap de iene compensada pela JSCC por um banco japonês, seguida pela primeira negociação de swap de iene regulamentada em sua Plataforma de Negociação Eletrônica (ETP) um ano depois. Em 2018, a Tradeweb se tornou a primeira plataforma do Bond Connect a lançar a alocação de portfólio. A empresa também opera um mercado de ETF listado na Ásia e uma plataforma EFP (Exchange for Physical) no mercado australiano. Alinhada com seu compromisso contínuo e investimento para sua presença crescente na região, a Tradeweb contratou James Sun no início deste ano para chefiar os negócios na Ásia a partir de seu escritório em Xangai. Outros escritórios da Tradeweb na Ásia incluem Tóquio, Hong Kong e Cingapura.

Sobre a Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) é uma operadora global líder de mercados eletrônicos para taxas, crédito, ações e mercados monetários. Fundada em 1996, a Tradeweb fornece acesso a mercados, dados e análises, comércio eletrônico, processamento direto e relatórios para mais de 40 produtos para clientes nos mercados institucional, atacado e varejo. As tecnologias avançadas desenvolvidas pela Tradeweb aprimoram a descoberta de preços, a execução de pedidos e os fluxos de trabalho de negociação, permitindo maior escala e ajudando a reduzir os riscos nas operações de negociação do cliente. A Tradeweb atende aproximadamente 2.500 clientes em mais de 65 países. Em média, a Tradeweb facilitou mais de US$ 920 bilhões em valor nocional negociado por dia nos últimos quatro trimestres. Para mais informações visite www.tradeweb.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas de acordo com as leis de valores mobiliários federais. Declarações relacionadas a, entre outras coisas, nossas perspectivas e desempenho futuro, a indústria e os mercados em que operamos, nossas expectativas, crenças, planos, estratégias, objetivos, perspectivas e suposições e eventos futuros são declarações prospectivas.

Baseamos estas declarações prospectivas em nossas expectativas, suposições, estimativas e projeções atuais. Embora acreditemos que essas expectativas, suposições, estimativas e projeções sejam razoáveis, essas declarações prospectivas são apenas previsões e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão além do nosso controle. Estes e outros fatores importantes, incluindo aqueles discutidos sob o título "Fatores de risco" em documentos da Tradeweb Markets Inc. arquivados ou fornecidos à SEC, podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas. Dados estes riscos e incertezas, alertamos você para que não deposite confiança indevida em tais declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado não são garantias de desempenho futuro e nossos resultados reais de operações, condição financeira ou liquidez e o desenvolvimento da indústria e dos mercados em que operamos podem diferir materialmente das declarações prospectivas contidas neste comunicado. Além disso, mesmo que nossos resultados operacionais, condição financeira ou liquidez e eventos na indústria e mercados em que operamos sejam consistentes com as declarações prospectivas contidas neste comunicado, eles podem não ser previsões de resultados ou desenvolvimentos em períodos futuros.

Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado corresponde apenas à data de tal declaração. Exceto conforme exigido por lei, não assumimos qualquer obrigação de atualizar ou revisar, ou de anunciar publicamente qualquer atualização ou revisão de qualquer uma das declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, após a data deste comunicado.

