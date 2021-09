Tech Mahindra s'associe avec l'Université de Loughborough, meilleure université sportive au monde

Left to Right: Professor Chris Linton Acting President and Vice Chancellor of Loughborough University and Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical, Tech Mahindra (Photo: Business Wire)

Left to Right: Professor Chris Linton Acting President and Vice Chancellor of Loughborough University and Manish Upadhyay, Head Sports Technology Vertical, Tech Mahindra (Photo: Business Wire)

NEW DELHI et LOUGHBOROUGH, Royaume-Uni--(BUSINESS WIRE)--Tech Mahindra Ltd. fournisseur leader de services de transformation numérique, de conseil, et de réingénierie pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui un partenariat à long terme avec l'Université de Loughborough, meilleure université sportive au monde.

Ces six dernières années, l'Université de Loughborough a fourni une contribution remarquable au monde du sport. L'université mêle athlètes d'exception, installations inégalées, entraînement d'excellence et expertise en matière de recherche, accompagnée d’une politique active de partenariats avec les organisations et acteurs clés de l'univers du sport.

Ce partenariat est axé sur l’innovations réalisée en collaboration, et les technologies dans le domaine du sport, afin de créer de nouvelles opportunités pour la recherche et les entreprises. Les finalités de cette collaboration sont multiples :

la promotion de la diversité et de la durabilité dans le sport

les opportunités de faire progresser le sport via la 5G, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV)

la recherche sur la pratique du sport aujourd’hui et à l’avenir

l’évolution future en matière d’attitude et de comportement à l’égard des activités sportives aujourd’hui et à l’avenir

l’accélération en matière d’innovation sportive, y compris le développement à plus grande échelle de sociétés émergentes.

Jagdish Mitra, directeur stratégique et responsable de la croissance chez Tech Mahindra, a déclaré :

« Nous sommes heureux de nous associer avec l'Université de Loughborough pour bâtir l'écosystème des sports de demain. Cette collaboration entre Tech Mahindra, une entreprise mondiale axée sur la transformation numérique, et la meilleure université au monde en matière de sport, s’attachera à combler le vide existant entre technologie et innovation connexe dans le secteur, afin que nous puissions exploiter le plein potentiel du sport, ce qui placera la technologie au cœur de la performance et de l'expérience. »

Le professeur Chris Linton, président en exercice et vice-recteur de l'Université de Loughborough, a précisé :

« Ce partenariat avec Tech Mahindra nous permet de nous appuyer, stratégiquement parlant, sur nos atouts bien établis dans les domaines du sport et des technologies. Il ouvre également des opportunités pour les collègues du milieu universitaire travaillant dans une multitude de disciplines. Je suis particulièrement ravi des recherches, enseignements et activités d'entreprise programmées. Je suis convaincu que cette « approche intégrée » créera une valeur durable pour les deux parties, et je suis impatient de découvrir ce qui résultera de ce partenariat innovant. »

Manish Upadhyay, responsable Intégration verticale des technologie du sport chez Tech Mahindra, a ajouté :

« Notre collaboration avec l'Université de Loughborough permettra au secteur du sport de bénéficier d'avancées à la fois académiques et technologiques. En phase avec la stratégie « TechM NXT.NOW », ce partenariat démontre notre engagement consistant à transformer la manière dont le sport s'exerce, dont les fans participent, et dont la nouvelle génération d'athlètes est formée. »

Le ministre de l'Investissement du Royaume-Uni, Gerry Grimstone, a ajouté :

« Nos universités de tout premier plan de renommée internationale sont l'une des raisons parmi tant d'autres pour lesquelles le Royaume-Uni constitue une destination d'investissement attractive à l'échelle mondiale. C'est une formidable initiative qu'entreprennent l'Université de Loughborough, à la pointe de la recherche et du développement portant sur le sport, et le géant mondal de la haute-yechnologie et igrand nvestisseur indien Tech Mahindra. Cette collaboration capitalise sur les relations croissantes entre le Royaume-Uni et l'Inde en matière de commerce et d'investissement, et nous place au premier plan des technologies dans le sport. »

« Dans le cadre de notre Sommet mondial de l'investissement dans quelques mois, j'espère que d'autres partenariats comme celui-ci pourront voir le jour pour stimuler l'innovation et la croissance au Royaume-Uni »

Dans le cadre de sa stratégie « TechM NXT.NOW » visant à améliorer « l’expérience centrée sur l’humain », Tech Mahindra a choisi de mettre l’accent sur l’exploitation des technologies de pointe pour offrir une expérience améliorée et permettre une transformation numérique afin de répondre aux attentes constantes de ses clients.

Retrouvez-nous sur www.techmahindra.com

Notre présence sur les réseaux sociaux

Facebook : https://www.facebook.com/TechMahindra

Twitter : https://twitter.com/Tech_Mahindra

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/

YouTube : https://www.youtube.com/user/techmahindra09

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.