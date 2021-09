LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), een toonaangevende wereldwijde exploitant van elektronische marktplaatsen voor rente-, krediet-, aandelen- en geldmarkten, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn handelslink met CFETS zal uitbreiden onder het Bond Connect-kanaal op 24 september om onshore-instellingen op het vasteland van China te laten investeren in de vastrentende markten van Hong Kong. Tradeweb was het eerste platform dat offshore-investeerders in staat stelde Chinese onshore-obligaties te kopen en verkopen via de volledig elektronische request-for-quote (RFQ)-handelslink naar Northbound Bond Connect. Sinds de lancering van Bond Connect in juli 2017 is meer dan $ 900 miljard aan CNY-transacties in contante obligaties gedaan via Tradeweb. Vorig jaar werkte Tradeweb opnieuw samen met het China Foreign Exchange Trade System (CFETS) om de eerste volledig elektronische RFQ-toegang tot China Interbank Bond Market (CIBM) ​​Direct, een andere populaire route voor buitenlandse investeerders die verbinding maken met en handelen op de Chinese onshore-obligatiemarkt.

