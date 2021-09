DouxMatok et Hi-Food s’associent pour proposer des solutions nutritionnelles délicieuses et à teneur réduite en sucre

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DouxMatok (Israël/États-Unis) et Hi-Food (Italie), deux entreprises pionnières en matière de technologies alimentaires, et leaders dans le développement d’ingrédients innovants, annoncent aujourd’hui un partenariat relatif à la fourniture d’une solution nutritionnelle complète de bout en bout pour les fabricants de produits alimentaires. Le sucre Incredo®, solution à base de sucre pour la réduction de la teneur en sucre, une première en son genre, et la fibre semi-solide d’origine naturelle Meltec® de Hi-Food, permettront aux marques alimentaires de procéder à une réduction de la teneur en sucre dans leurs produits alimentaires, sans en altérer le goût, la texture, la douceur et les qualités nutritionnelles.

Le sucre Incredo, qui a été officiellement lancé l’an dernier, et qui est désormais commercialement disponible aux États-Unis, permet une réduction jusqu’à 50 % de la teneur en sucre dans les produits alimentaires. Cet ingrédient laisse de la place à d’autres ingrédients nutritionnels, tels que les fibres et les protéines végétales, permettant ainsi une association idéale avec la fibre Meltec de Hi-Food, ingrédient semi-solide innovant, proche du sirop, à base de fibres végétales d’origine naturelle. En plus d’enrichir le contenu en fibres, Meltec améliore les propriétés structurelles des produits alimentaires, offre un goût neutre, et n’altère ni les senteurs, ni les couleurs.

« En partenariat avec Hi-Food, nous serons en mesure de proposer plus qu’un simple ingrédient de spécialité destiné aux solutions savoureuses de réduction du sucre pour les marques alimentaires », a déclaré David Tsivion, directeur technologique de DouxMatok. « Nous pourrons fournir une plateforme nutritionnelle complète, offrant l’évolutivité et la fonctionnalité nécessaires aux développeurs alimentaires et à la production alimentaire, ainsi que la douceur et la sensation en bouche que les consommateurs attendent. »

Cet effort collaboratif fourni par DouxMatok et Hi-Food résout l’une des difficultés les plus courantes des solutions existantes sur le marché — préserver le goût sucré et les autres fonctionnalités du sucre, tout en évitant les arrière-goûts souvent associés aux solutions globales de remplacement du sucre, et en offrant d’autres fonctionnalités qui manquent au sucre. Les équipes de recherche et de développement d’applications des deux entreprises ont travaillé ensemble pendant plus d’un an pour tester l’association du sucre Incredo® et de la fibre Meltec®, en tant que piliers de solutions nutritionnelles complètes, dans le cadre d’applications diverses.

« Nous sommes réellement impressionnés par le travail collaboratif de notre équipe et de nos partenaires de DouxMatok, et sommes convaincus de la capacité de ces ingrédients combinés à fournir une solution dont le marché ne dispose pas actuellement », a déclaré Emanuele Pizzigalli, directeur R&D et cofondateur de Hi-Food. « La réduction de la teneur en sucre est une priorité majeure pour les fabricants alimentaires du monde entier, et nous sommes déterminés à contribuer à résoudre ce défi, grâce à l’utilisation de nos fibres en combinaison avec le sucre Incredo. »

Les entreprises ont développé des prototypes de produits pour une multitude d’applications, incluant les gâteaux, les cookies, le chocolat, les barres protéinées, les barres énergétiques, les snacks, et bien plus encore. La combinaison unique de ces ingrédients offre également une valeur de durabilité ajoutée pour le secteur alimentaire dans son ensemble, en contribuant à réduire l’impact environnemental lié à la surconsommation de sucre, tout en exploitant dans le même temps l’utilisation de matières premières issues de chaînes d’approvisionnement en légumes et céréales correctement contrôlées. Le lancement des produits recourant à la solution nutritionnelle de DouxMatok et Hi-Food est prévu pour le début de l’année 2022.

Pour en savoir plus sur DouxMatok et le sucre Incredo®, rendez-vous sur douxmatok.com ou incredosugar.com, ou suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur Hi-Food et Meltec®, rendez-vous sur hifood.it, ou suivez-nous sur LinkedIn. Les organisations intéressées par une collaboration avec DouxMatok et Hi-Foods peuvent contacter partnerships@douxmatok.com et info@hifood.it pour en savoir plus sur les opportunités de développement de produits.

À propos du sucre Incredo®

Récompensé par une mention spéciale parmi les « Meilleures inventions de l’année 2020 » par le TIME, le sucre Incredo® est le produit phare de DouxMatok, société mondiale de technologies alimentaires, pionnière dans le développement de technologies efficaces de nutrition et de saveurs, qui permet une consommation alimentaire plus savoureuse et plus saine. Le sucre Incredo® est une première en son genre, une solution à base de sucre pour la réduction de la teneur en sucre, qui améliore l’efficacité de l’arrivée du goût sucré jusqu’aux récepteurs, et qui optimise la perception de ce goût sucré en permettant une réduction significative de la teneur en sucre, sans altérer le goût, la sensation en bouche, ni la texture. À base de véritable sucre de canne, cette solution révolutionnaire et brevetée de réduction de la teneur en sucre permet aux fabricants alimentaires de mettre au point des formulations délicieuses, plus saines, qui délivrent des expériences formidablement savoureuses, et qui améliorent les valeurs nutritionnelles des produits alimentaires sucrés, tout en réduisant la teneur en sucre. En avril 2021, DouxMatok a lancé son premier produit, Incredo Spreads, en édition limitée et déclinée en deux saveurs, via shop.incredosugar.com. Pour en savoir plus, rendez-vous sur incredosugar.com, ou suivez-nous sur Facebook et Instagram.

À propos de DouxMatok

DouxMatok est une société pionnière dans le développement de technologies efficaces de nutrition et de libération d’arômes destinées aux produits alimentaires. Possédant 24 brevets accordés, sa solution de réduction du sucre Incredo® maximise l’efficacité de l’arrivée du goût sucré jusqu’aux récepteurs, et qui optimise la perception de ce goût sucré en permettant une réduction significative de la teneur en sucre, sans altérer le goût, la sensation en bouche, ni la texture. Plusieurs tests indépendants de consommateurs et d’experts sensoriels ont confirmé que l’utilisation du sucre Incredo® permettait de réduire entre 30 et 50 % le taux de sucre d’un large éventail de produits alimentaires et de collations, tout en respectant les préférences des consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur douxmatok.com, ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Meltec®

Meltec® ingrédient innovant semi-solide primé et breveté, est riche en fibres et garantit d’excellentes propriétés de texture et de dilution sans édulcorant. Produit en Italie, cet ingrédient fabriqué à partir d’ingrédients d’origine naturelle (maïs et pois chiches) offre un goût et une odeur neutres, et possède moins de 1 % de sucre. D’apparence similaire au miel ou au sirop de glucose, Meltec® est adapté à toutes les applications sans sucres ou à faible teneur en sucre, agit en tant qu’agent humectant, agent de texture, agent épaississant, agent de comblement et agent cryoprotecteur, et réduit le point de congélation pour un large éventail de produits alimentaires : ses applications courantes incluent les barres, le granola, les gâteaux, les crèmes glacées, les sauces et les garnitures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hifood.it.

À propos de Hi-Food

Hi-Food a été créée en 2012 à Parme, au cœur de la « Vallée alimentaire » italienne, par un groupe d’entrepreneurs expérimentés dans le secteur des ingrédients naturels. Au fil des années, la Société a développé une expertise approfondie ainsi que des connaissances d’application dans la production et l’utilisation de produits naturels, tels que les nouvelles fibres, les protéines, les noyaux sans gluten, les étiquettes épurées, et les systèmes à base de plantes, afin de créer des solutions fonctionnelles et personnalisées destinées à l’industrie alimentaire conventionnelle et de rupture (boulangerie traditionnelle, sans gluten, gastronomie, sauces, garnissages, desserts, crèmes glacées, boissons, nouveaux produits alimentaires à base de plantes). L’équipe de R&D est là pour répondre aux questions et résoudre des problématiques relatives à la durée de conservation, la stabilité, la réduction du sucre, du sel et des matières grasses, le remplacement des œufs, l’enrichissement en fibres/protéines, l'amélioration de la structure, ou bien d’autres besoins adaptés à ses ingrédients ainsi qu’au produit fini du client. Hi-Food exploite des installations de recherche et de production en Italie, et renforce actuellement sa présence grâce à une nouvelle usine de production de pointe ainsi qu’à un centre d’application de R&D à Parme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hifood.it ou suivez-nous sur LinkedIn.

