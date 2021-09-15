Tradeweb與中國外匯交易中心（CFETS）合作推出債券通“南向通” 在中國進一步拓展業務範圍

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tradeweb Markets有限公司（納斯達克股票代碼：TW）今日宣布與中國外匯交易中心（CFETS）合作拓展債券通渠道，將於9月24日 推出“南向通”。中國大陸的機構投資者可以通過新的交易渠道投資香港債券市場 。Tradeweb是在利率、信用、股票和貨幣市場上位列全球領先的電子交易市場運營商， 也是首個接入債券通 “北向通”（Northbound Bond Connect）境外電子交易平台，境外投資機構可通過Tradeweb與中國外匯交易中心（CFETS）的交易連接買賣中國境內債券。

自2017年7月債券通推出以來，通過Tradeweb執行交易的人民幣現金債券已超過9000億美元。2020年，Tradeweb再次與中國外匯交易中心（CFETS）合作，推出第一個接入中國銀行間債券市場直投模式（CIBM Direct）的全面電子化RFQ系統，這是境外投資機構能夠進入中國國內債券進行交易的另一條熱門電子交易渠道。

中國外匯交易中心總裁張漪女士表示：“我們非常高興再次與Tradeweb合作，實現債券通的目標，為內地及海外固定收益投資者提供一個雙向通道。“北向通” 的成功證明了電子交易確是債券市場參與者的一個前進方向，我們很高興一直為此在努力，提升國內投資者的南向交易體驗”。

Tradeweb Markets首席執行官Lee Olesky說道：“在成為債券通與中國15萬億美元境內債券市場的首個對接平台後，我們很榮幸再次被選為“南向通”的合作夥伴。這是Tradeweb與中國外匯交易中心（CFETS）又一個合作裏程碑，密切合作創建準入渠道，更好地協助中國開放金融市場。Tradeweb一直處於固定收益交易電子化和現代化的最前沿，因此我們期待與當地參與者合作，提高此類市場的流動性和工作流程效率”。

Tradeweb 亞洲區負責人孫晨先生表示:“南向通的啟動是債券通的重大發展，也是中國外匯交易中心（CFETS）和Tradeweb多年精心策劃和努力的成果。我們在上海和香港的團隊將繼續與機構投資者和流動性提供者緊密合作，確保新的交易平台成功，並期待與他們的合作，進一步簡化境內機構投資者進入國際固定收益市場的渠道”。

通過與中國外匯交易中心（CFETS） 一起合作的“南向通”項目，境內機構投資者可通過全面電子化報價請求（RFQ）方式，與 Tradeweb 系統中當地和國際流動性提供者進行價格發現、交易談判和執行。債券通的擴大能為境內機構投資者的固定收益投資組合更多樣化，以及其投資組合進行貨幣對沖的額外選擇。

自2004年起，Tradeweb在香港和新加坡成為受監管的實體營運機構，其首個亞洲本地貨幣產品——日本政府債券和日元利率掉期交易於2008年推出。三年後，Tradeweb將機構信用交易擴展到了整個亞洲。2014年，Tradeweb主持了由一家日本銀行進行的第一個電子JSCC清算的日元掉期交易，一年後在其電子交易平台（ETP）上進行了第一個受監管的日元掉期交易。2018年，Tradeweb成為首個推出投資組合配置的債券通平台。公司同時還運營一個在亞洲上市的ETF交易平台和澳大利亞市場的EFP（實物交易）平台。今年初，為了配合其不斷增長的業務，Tradeweb宣布任命孫晨先生出任為亞洲區負責人並常駐上海辦事處。Tradeweb在亞洲其他的辦事處包括東京，香港和新加坡。

關於Tradeweb Markets

Tradeweb Markets有限公司（納斯達克股票代碼：TW），是一家全球領先的利率、信用、股票和貨幣市場的電子交易市場營運商。Tradeweb成立於1996年，為機構、批發和零售市場的客戶提供逾40種產品用於進入市場，數據和分析，電子交易，直接處理和出具報告。Tradeweb開發的先進技術增強了價格發現、訂單執行和交易流程，同時加大了規模，並有助於降低客戶交易操作的風險。Tradeweb為超過65個國家約2500家客戶提供服務。在過去的四個財政季度，Tradeweb平均每天促成超過交易額名義價值超過9200億美元。請訪問www.tradeweb.com 了解更多信息。

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