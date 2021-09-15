Tradeweb与中国外汇交易中心（CFETS）合作推出债券通 “南向通” 在中国进一步拓展业务范围

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tradeweb Markets有限公司（纳斯达克股票代码：TW）今日宣布与中国外汇交易中心（CFETS）合作拓展债券通渠道，将于9月24日推出“南向通”。中国大陆的机构投资者可以通过新的交易渠道投资香港债券市场。Tradeweb是在利率、信用、股票和货币市场上位列全球领先的电子交易市场运营商， 也是首个接入债券通 “北向通”（Northbound Bond Connect）境外电子交易平台，境外投资机构可通过Tradeweb与中国外汇交易中心（CFETS）的交易连接买卖中国境内债券。

自2017年7月債券通推出以來，通過Tradeweb的人民幣現金債券交易已超過9000億美元。2020年，Tradeweb再次與中國外匯交易中心（CFETS）合作，推出第一個接入中國銀行間債券市場直投模式（CIBM Direct）的全面電子化RFQ系統連接，直投模式（CIBM Direct）是境外投資機構能夠進入中國國內債券進行交易的另一條熱門電子交易渠道。

中国外汇交易中心总裁张漪女士表示：“我们非常高兴再次与Tradeweb合作，实现债券通的目标，为内地及海外固定收益投资者提供一个双向通道。“北向通” 的成功证明了电子交易确是债券市场参与者的一个前进方向，我们很高兴一直为此在努力，提升国内投资者的南向交易体验”。

Tradeweb Markets首席执行官Lee Olesky说道：“在成为债券通与中国15万亿美元境内债券市场的首个对接平台后，我们很荣幸再次被选为“南向通”的合作伙伴。这是Tradeweb与中国外汇交易中心（CFETS）又一个合作里程碑，密切合作创建准入渠道，更好地协助中国开放金融市场。Tradeweb一直处于固定收益交易电子化和现代化的最前沿，因此我们期待与当地参与者合作，提高此类市场的流动性和工作流程效率”。

Tradeweb 亚洲区负责人孙晨先生表示:“南向通的启动是债券通的重大发展，也是中国外汇交易中心（CFETS）和Tradeweb多年精心策划和努力的成果。我们在上海和香港的团队将继续与机构投资者和流动性提供者紧密合作，确保新的交易平台成功，并期待与他们的合作，进一步简化境内机构投资者进入国际固定收益市场的渠道”。

通过与中国外汇交易中心（CFETS） 一起合作的“南向通”项目，境内机构投资者可通过全面电子化报价请求（RFQ）方式，与 Tradeweb 系统中当地和国际流动性提供者进行价格发现、交易谈判和执行。债券通的扩大能为境内机构投资者的固定收益投资组合更多样化，以及其投资组合进行货币对冲的额外选择。

自2004年起，Tradeweb在香港和新加坡成为受监管的实体运营机构，其首个亚洲本地货币产品——日本政府债券和日元利率掉期交易于2008年推出。三年后，Tradeweb将机构信用交易扩展到了整个亚洲。2014年，Tradeweb主持了由一家日本银行进行的第一个电子JSCC清算的日元掉期交易，一年后在其电子交易平台（ETP）上进行了第一个受监管的日元掉期交易。2018年，Tradeweb成为首个推出投资组合配置的债券通平台。公司同时还运营一个在亚洲上市的ETF交易平台和澳大利亚市场的EFP（实物交易）平台。今年初，为了配合其不断增长的业务，Tradeweb宣布任命孙晨先生出任为亚洲区负责人并常驻上海办事处。Tradeweb在亚洲其他的办事处包括东京，香港和新加坡。

关于Tradeweb Markets

Tradeweb Markets有限公司（纳斯达克股票代码：TW），是一家全球领先的利率、信用、股票和货币市场的电子交易市场运营商。Tradeweb成立于1996年，为机构、批发和零售市场的客户提供逾40种产品用于进入市场，数据和分析，电子交易，直接处理和出具报告。Tradeweb开发的先进技术增强了价格发现、订单执行和交易流程，同时加大了规模，并有助于降低客户交易操作的风险。Tradeweb为超过65个国家约2500家客户提供服务。在过去的四个财政季度，Tradeweb平均每天促成超过交易额名义价值超过9200亿美元。请访问www.tradeweb.com 了解更多信息。

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