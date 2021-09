Figure 3: Main discovery. Spodumene-rich pegmatite, with aureole of Li-mica. (Graphic: Business Wire)

Figure 2: Lithium targets and location of new spodumene-rich pegmatites within Critical Elements and Lomiko Metals’ Bourier claims. (Graphic: Business Wire)

Figure 1: Location of Critical Elements’ projects, Eeyou Istchee, James Bay, Québec. Critical Elements and Lomiko Metals’ Bourier project on the Northeastern part of the Nemiscau belt. (Graphic: Business Wire)

Figure 1: Location of Critical Elements’ projects, Eeyou Istchee, James Bay, Québec. Critical Elements and Lomiko Metals’ Bourier project on the Northeastern part of the Nemiscau belt. (Graphic: Business Wire)

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--

Mise à jour concernant le projet de lithium Bourier : Lomiko Metals et Critical Elements signalent des découvertes et identifient des cibles de lithium à des fins d’exploration en utilisant des méthodes de GoldSpot Discoveries faisant appel à l’intelligence artificielle

Lomiko Metals Inc. (Lomiko) ((TSX-V : LMR, OTC : LMRMF, FSE : DH8C)) ("Lomiko Metals Inc" ou “Lomiko" ou la "Société") et Critical Elements Lithium Corporation (la “Société” ou “Critical Elements”) (TSX-V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE : F12) ont mandaté GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V : SPOT) (OTCQX : SPOFF) (“GoldSpot“) pour effectuer un processus de ciblage à distance pour du lithium, sur les claims Bourier au sein de la ceinture de Nemiscau (Figure 1). GoldSpot utilise une technologie de pointe et son expertise géoscientifique pour limiter les risques liés à l’exploration et faire des découvertes minérales. Pour examiner l'entente d'option, veuillez prendre connaissance des actualités du 27 avril 2021.

Jean-Sébastien Lavallée, président-directeur général de Critical Elements, a affirmé : « Nous sommes convaincus que la poursuite de l’exploration, bénéficiant du déploiement des analyses IA de GoldSpot et de notre expertise géoscientifique commune, continuera de révéler le potentiel considérable de la propriété Bourier. »

A. A. Paul Gill, PDG de Lomiko Metals, a déclaré : « Les résultats indiquent que Bourier requiert une attention considérable. Combiné avec le projet La Loutre de Lomiko, qui a déjà fait état d’un EEP le 29 juillet 2021, Lomiko a connu le meilleur été de son histoire. »

Faits saillants du communiqué

L’approche exclusive de GoldSpot Discoveries Corp. vis-à-vis de l’intelligence artificielle (IA) et de l’interprétation géologique met en lumière le potentiel en lithium des claims Bourier au sein de la ceinture de roches vertes de Nemiscau ;

Au total, 15 cibles de lithium à prospectivité élevée à modérée ont été identifiées.

Les résultats préliminaires de l’exploration sur le terrain de l’été 2021 ont révélé la découverte de cinq nouveaux secteurs de pegmatites riches en spodumène (Li), mettant en exergue le potentiel du projet Bourier.

Critical Elements et Lomiko Metals (coentreprise) bénéficient d’une position de terrain unique et favorable pour l’exploration de lithium au sein de la ceinture de Nemiscau.

Méthodologie

Articulée sur l’extraction numérique d’une vaste collection de données compilées, l’étude incluait des dossiers d'évaluation, des données gouvernementales et des travaux académiques. Cet ensemble de données a fourni une description des affleurements/échantillons, la géologie du substratum rocheux, des analyses géochimiques et des levés géophysiques. Les données d’origine ont été épurées et combinées pour créer un ensemble de données complet pour les processus d’interprétation géologique et d’apprentissage automatique.

Interprétation géologique

La compilation des observations discrètes des affleurements a permis une mise à jour fiable des cartes géologiques existantes, avec au final une carte affinée de la pegmatite orientée pour une exploration du lithium. Au total, 99 corps de pegmatite ont été ajoutés à la carte géologique actuelle, mettant en lumière un potentiel précédemment inconnu pour une minéralisation de lithium économique.

Une interprétation structurelle actualisée a été créée sur la base d’un levé aéromagnétique haute résolution commandé par Critical Elements. Ce levé a révélé des profils structurellement complexes, incluant des plis à grande échelle et des zones de failles ductiles majeures dans le sens ENE.

Génération de cibles de lithium

GoldSpot a généré des cibles de lithium en utilisant une approche fondée sur la connaissance avec des méthodes orientées données faisant appel à l’intelligence artificielle (IA).

Processus

L’analyse des données IA forme les algorithmes d’apprentissage automatique pour prédire la présence de lithium en utilisant toutes les variables (caractéristiques), tant numériques qu’interprétées, sur un cube de données avec cellules de grille de 10 x 10 m. Une fois que le modèle fonctionne à un niveau satisfaisant, les résultats produits incluent :

1) une série de zones présentant une probabilité relativement élevée de contenir du lithium ;

2) un classement d’importance des caractéristiques pour chaque caractéristique d'entrée.

Performance

Le meilleur modèle de prédiction pour le lithium à Bourier a été obtenu en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu pour lequel la mesure de performance présentait une précision de 75 %. L’interprétation de lithologie et structurelle mise à jour figurait parmi les principaux contributeurs au modèle de ciblage.

Travail sur le terrain et résultats préliminaires

En préparation du travail sur le terrain, GoldSpot a fourni une carte de zones d’affleurement probables, résultant de l’analyse IA des images satellite à haute résolution. La détection des affleurements assistée par l’apprentissage automatique permet une exploration sur le terrain qui est économique en temps et en argent.

Une équipe d’exploration, composée de géoscientifiques de Critical Elements et de GoldSpot, a mené un programme de prospection de 20 jours au niveau du projet Bourier, axé sur les cibles de lithium à prospectivité élevée à modérée générées par GoldSpot. Les points forts de ce programme incluent la découverte de cinq nouveaux secteurs de pegmatites riches en spodumène (Li) (les résultats des analyses en laboratoire sont en attente ; Figure 2). Ces découvertes ont été faites dans le cadre, ou dans l’extension, des cibles de GoldSpot.

Découverte

La principale découverte, située à environ 11 km au NE du lac Bourier, consiste en muscovite et pegmatites à grenat présentant 1 à 5 % de cristaux de spodumène de taille centimétrique (Figure 3), sur une zone d’affleurement de 40 x 30 m. D’autres pegmatites riches en spodumène ont été trouvées de manière sporadique dans un corridor de 1 km à partir de la découverte principale, mettant en lumière le potentiel pour un système de minéralisation plus large. Quatre autres zones de pegmatites riches en spodumène ont été trouvées ailleurs sur la propriété.

Résultats

Un total de 15 cibles d’exploration de lithium ont été identifiées (Figure 2), réduisant la zone de recherche à environ 9,5 % de la surface totale du claim. Les affleurements de pegmatite nouvellement interprétés ont largement contrôlé la distribution des cibles de lithium.

Personne qualifiée

Toutes les informations techniques ne concernant pas l’EEP contenues dans le présent communiqué de presse ont été vérifiées et approuvées par Mike Petrina, P.Eng., qui est une "personne qualifiée" au sens défini par l’Instrument national 43-101 – Normes de divulgation pour les projets miniers ("NI 43-101").

À propos de Lomiko Metals Inc.

Lomiko Metals détient une participation de 100 % dans le développement de la propriété de graphite La Loutre au sud du Québec. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 42 claims miniers totalisant 2 509 hectares (25,1 km2). Lomiko a également une option de coentreprise pour recevoir 70 % du projet Bourier de la part de Critical Minerals, consistant en 203 claims, pour une emprise au sol totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2) dans le triangle du lithium du Canada, près de la région de la Baie James au Québec, qui comporte des gisements de lithium et des corridors minéralisés de lithium.

À PROPOS DE CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPORATION

Critical Elements Lithium Corporation aspire à devenir un grand fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements Lithium fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains très prometteurs de plus de 700 kilomètres carrés. En 2017, la Société a réalisé une solide étude de faisabilité sur Rose (Phase I) pour la production de concentré de spodumène de haute qualité. Le taux de rendement interne du projet est estimé à 34,9 % après impôts, avec une valeur actualisée nette estimée à 726 millions de dollars canadiens à un taux d'actualisation de 8 %. Les paramètres de coût d'investissement ont été confirmés en 2019 par Primero Group dans un contexte de prix maximum garanti dans le cadre d'un accord de participation précoce de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. L'ingénierie détaillée pour la phase I devrait se terminer cette année alors que la Société prévoit de livrer des études techniques pour la Phase II : la conversion du concentré de spodumène en hydroxyde de lithium de haute qualité. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'infrastructures exceptionnelles, notamment un réseau électrique à faible coût et à faibles émissions de carbone comprenant 93 % d'hydroélectricité. Le projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation crie ; nous attendons une approbation similaire dans le cadre du processus d'évaluation environnementale du Québec à court terme. La Société a aussi une relation solide et officielle avec la Nation crie.

À PROPOS DE GOLDSPOT DISCOVERIES CORP.

GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV : SPOT) (OTCQX : SPOFF) est une société de services technologiques en exploration minière. GoldSpot possède une équipe d'experts scientifiques de premier plan qui combinent la géoscience et la science des données pour fournir des solutions sur mesure qui transforment le processus de découverte de gisements minéraux. Dans la course aux découvertes de gisements minéraux, GoldSpot produit des cibles intelligentes et des modélisations géologiques avancées qui permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et de fournir des résultats précis.

Pour de plus amples informations sur Lomiko Metals, veuillez consulter le site www.lomiko.com, contacter A. Paul Gill au 604-729-5312 ou envoyer un courriel à : info@lomiko.com.

Au nom du conseil d'administration,

“A. Paul Gill”

Président-directeur général

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse de valeurs, commission de valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n’a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans les présentes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.