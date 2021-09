AM Best conferma il rating creditizio di Net Insurance S.p.A.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha confermato il rating di solidità finanziaria, B+ (Buono), e il rating creditizio in qualità di emittente a lungo termine (Long-Term Issuer Credit Rating), “bbb-” (Buono), della società di assicurazioni italiana Net Insurance S.p.A. (Net Insurance). L’outlook assegnato a questo rating rimane stabile. I rating rispecchiano la solidità patrimoniale di Net Insurance, che AM Best reputa “Adequate”, cosí come i suoi risultati operativi. Il profilo di mercato è considerato “Limited” e la gestione del rischio aziendale (ERM) “Appropriate”.

La capitalizzazione risk-adjusted della società, calcolata tramite il Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), è risultata “Adequate” e AM Best prevede che rimanga a questo livello nel medio termine. Tra i fattori che controbilanciano la solidità patrimoniale vi sono la composizione del portafoglio investimenti, che include un’esposizione sostanziale al debito di stato italiano, e la contenuta base di capitale della società, che aumenta il rischio di volatilità della capitalizzazione risk-adjusted. La dipendenza da coperture riassicurative è alta, sebbene i rischi di credito associati siano parzialmente mitigati dall’eccellente qualità creditizia dei riassicuratori.

La performance operativa di Net Insurance, valutata “adequate”, si basa sul trend emergente di buoni risultati tecnici – la società ha dichiarato profitti tecnici in quattro degli ultimi cinque esercizi successivamente a un prolungato periodo di perdite. Nell'anno 2020, ultimo anno del quinquennio 2016-2020, il combined ratio dei rami danni è stato pari al 90,5% secondo i calcoli di AM Best. La performance non tecnica è stata volatile e fortemente influenzata dagli effetti di una perdita da presunta frode nel 2017 e delle successive attività di recupero. AM Best prevede che probabilmente la performance della società rimarrà positiva, grazie ai risultati tecnici.

Net Insurance ha una posizione di riferimento in quanto specialista nel segmento assicurativo italiano della “cessione del quinto”. La società mette a frutto la sua competenza e il suo approccio innovativo per competere contro compagnie più grandi che operano in questo segmento. Net Insurance sta continuamente investendo nelle proprie capacità distributive e, contestualmente, impegnandosi per espandersi in altre linee di business. AM Best considera il focus limitato e la concentrazione geografica fattori di controbilanciamento nella valutazione del profilo di mercato.

La gestione del rischio aziendale attuata da Net Insurance è considerata “appropriate”. Sin dal 2019, il programma ERM è stato rafforzato, contestualmente all’attuale permanenza in carica del gruppo dirigente e all’acquisizione della società da parte di Archimede SPAC. Il quadro di riferimento ERM della società include chiari obiettivi di appetito e tolleranza al rischio.

