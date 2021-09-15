紫光展锐为Open RF Association增添RFIC专长

俄勒冈州比弗顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Open RF Association (OpenRF™)是致力于创建跨射频(RF)前端和RF集成电路平台的功能互通硬件和软件5G生态系统的开放式行业联盟。该联盟今天宣布，全球领先的移动通信和物联网核心芯片组供应商紫光展锐(UNISOC)已加入该联盟。

Open RF Association主席Kevin Schoenrock表示：“我们热忱欢迎紫光展锐加入Open RF Association。OpenRF目前与四家RFIC供应商合作制定行业标准，紫光展锐的加入从侧面肯定了我们为建立开放的生态系统所做的努力，该生态系统致力于满足全球领先的智能手机和物联网原始设备制造商(OEM)对互通RF前端平台的需求。”

紫光展锐射频前端(RFFE)主管Gang Xu表示：“紫光展锐很高兴与RF前端和集成电路领域的其他行业领导者合作建立开放的行业标准，这将有助于加快5G创新和普及。随着5G网络的持续发展，OpenRF促进开放生态系统的工作将孕育更大的创新机会，以满足OEM的需求。”

OpenRF成员正致力于通过开放的框架来实现5G设备OEM的上市时间、成本、性能和供应链优势，该框架将促进创新硬件和软件接口的标准化。Open RF Association计划在今年晚些时候发布其初始规范，为能够跨5G芯片组无缝集成的兼容RF前端设备提供路径。

加入OpenRF

OpenRF向智能手机芯片组、RF前端、OEM供应商及相关行业公司开放。如需了解有关成员权益和填写成员申请的信息，请访问www.OpenRF.com/join。

关于OpenRF

Open RF Association (OpenRF)是致力于构建由跨成员多模射频前端(RFFE)和RF集成电路(RFIC)平台功能互通的软硬件构成的5G生态系统行业联盟。OpenRF由行业领导者博通、英特尔、联发科、村田制作所、科沃和三星领导。如需了解更多信息，请访问www.OpenRF.com。

关于紫光展锐

紫光展锐(UNISOC)是一家总部位于中国的领先无晶圆厂半导体公司，为支持2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视和卫星通信等的通信技术提供芯片设计。公司拥有全面的芯片设计技术，其产品涵盖移动通信应用处理器、基带、AI、RF、RFFE和其他通信、计算和控制芯片平台。

OpenRF是Open RF Association的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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