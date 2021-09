NICE étend sa portée mondiale avec Bell Canada

HOBOKEN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--NICE (Nasdaq : NICE) a annoncé aujourd’hui une entente avec Bell (TSX, NYSE : BCE), la plus importante entreprise de communications au Canada, afin d’accroître l’accès au centre de contact en tant que service (CCaaS) de NICE CXone au Canada. CXone, l’offre omnicanale la plus complète au monde sur le marché des CCaaS, fournira aux clients de Bell sa plateforme de centre de contact de premier plan, combinée avec le réseau à vitesse ultrarapide et à faible latence de Bell, dont les centres de contact ont besoin pour offrir une expérience client hautement flexible et axée sur le numérique.

Dans le contexte numérique concurrentiel d’aujourd’hui, les centres de contact jouent un rôle décisif dans l’établissement de liens avec les clients et l’établissement d’une communauté de promoteurs de la marque fortement engagés. La solution à la création de ces liens avec les clients est un centre de contact omnicanal natif en nuage tout-en-un qui permet une transition transparente entre les canaux de libre-service et de service à la clientèle guidé par des représentants. En fait, le sondage sur l’expérience client 2020 NICE Customer Experience (CX) Transformational Benchmark, Consumer Wave, auquel plus de 2 500 consommateurs du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie ont participé, a révélé que peu importe dans quel contexte commence une interaction, 94 % des consommateurs affirment qu’ils aimeraient un accès transparent à un représentant du service à la clientèle. De plus, 83 % des participants affirment qu’ils s’attendent à passer à une autre méthode, soit le clavardage, les messages textes ou les appels, dans le cadre de la même interaction. CXone, offert par Bell, aidera les centres de contact canadiens à atteindre, voire dépasser ces attentes.

« Les préférences des consommateurs évoluant à une vitesse vertigineuse, les entreprises doivent continuer à suivre le rythme de l’expérience client qu’elles offrent, déclare Paul Jarman, chef de la direction de NICE CXone. CXone offre toutes les capacités dont les entreprises ont besoin pour innover et se développer, et est la seule plateforme CCaaS dotée d’un moteur IA intégré. La combinaison de CXone avec le plus vaste réseau et les plus grands services d’affaires de centres de contact au Canada apporte une solution fiable, évolutive et innovante aux entreprises qui veulent s’assurer que chaque expérience client est positive. »

NICE et Bell ensemble combineront leurs forces respectives pour offrir aux entreprises canadiennes une solution de centre de contact avancée grâce à CXone, le chef de file en matière de CCaaS, et au réseau haute vitesse évolué de Bell avec sécurité et redondance intégrées. Bell travaille avec des entreprises de toutes tailles afin d’élaborer des solutions adaptées à leurs activités, de la conception de solution et l’intégration de la technologie au soutien bilingue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec CXone, Bell peut dorénavant aider ces entreprises à mettre en œuvre une stratégie omnicanale axée sur le numérique afin qu’elles puissent rester en contact avec leurs clients partout, à tout moment et sur n’importe quel appareil.

« En s’associant avec NICE CXone, Bell offre à ses clients la plateforme la plus complète et la plus flexible, conçue pour fournir le meilleur service à la clientèle, déclare Jeremy Wubs, premier vice-président des équipes Produits, Marketing et Services professionnels de Bell. Grâce aux 25 ans d’expertise de Bell en matière de centres de contact et à son réseau rapide, fiable et sécurisé, les clients auront accès aux plus récentes technologies et stratégies pour réduire les coûts, améliorer l’efficacité et dépasser leurs attentes. »

NICE continue d’investir dans l’innovation afin d’aider ses clients à offrir des expériences client exceptionnelles. NICE emploie plus de 2 300 personnes en recherche et développement et détient plus de 400 brevets. Grâce à sa solution omnicanale axée sur le numérique, CXone permet aux organismes de toutes tailles, partout dans le monde, à joindre plus de clients. Elle y arrive à l’aide de services vocaux et d’une vaste étendue de canaux numériques comme les messages texte, Facebook Messenger, Twitter ou WhatsApp; le tout unifié sur la plateforme d’expérience client en nuage CXone.

À propos de NICE

Grâce à NICE (Nasdaq : NICE), il n’a jamais été aussi facile pour les entreprises de toutes tailles, partout dans le monde, d’offrir des expériences client extraordinaires tout en respectant les indicateurs de performance clé. Doté de la meilleure plateforme d’expérience client native en nuage au monde, soit CXone, NICE est un chef de file mondial en matière de logiciels de centre de contact propulsés par l’intelligence artificielle. Plus de 25 000 entreprises dans plus de 150 pays, dont 85 entreprises du palmarès Fortune 100, s’associent à NICE pour transformer et améliorer chaque interaction avec les clients. www.nice.com

Remarque sur la marque de commerce : NICE et le logo de NICE sont des marques de commerce et des marques déposées de NICE Ltée. Toutes les autres marques sont les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Pour voir la liste complète des marques de NICE, veuillez consulter www.nice.com/nice-trademarks.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De telles déclarations prospectives, notamment les déclarations de Paul Jarman, sont fondées sur les croyances, attentes et hypothèses actuelles de la direction de NICE ltée (l’« Entreprise »). Dans certains cas, de telles déclarations prospectives peuvent être reconnues grâce à l’utilisation de termes comme « croire », « s’attendre à », « rechercher », « pourrait », « sera », « viser », « devrait », « projeter », « anticiper », « prévoir », « estimer », ou d’autres mots similaires. Les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats ou un rendement de l’Entreprise différant sensiblement de ceux décrits dans le présent document. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les répercussions des changements aux conditions économiques et d’affaires, notamment en raison du contexte de la COVID-19; la concurrence; l’exécution réussie de la stratégie de croissance de l’Entreprise; le succès et la croissance des activités liées aux logiciels-services en nuage de l’Entreprise; les changements aux exigences de la technologie et du marché; le déclin de la demande pour les produits de l’Entreprise; l’incapacité à développer et introduire de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications en temps opportun; les difficultés ou les retards dans l’absorption et l’intégration des opérations, produits, technologies et employés acquis; la perte de la part de marché; l’incapacité à conserver certaines dispositions de marketing et de distribution; la dépendance de l’Entreprise envers des fournisseurs tiers de plateformes d’informatique en nuage, des installations d’hébergement et des partenaires de service; les cyberattaques ou d’autres violations de la sécurité de l’Entreprise; les répercussions de lois, règlements ou normes récemment édictés ou modifiés qui concernent l’Entreprise et ses produits; ainsi que divers autres facteurs et incertitudes décrites dans les documents fournis à la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis. Pour une description plus détaillée des facteurs de risque et des incertitudes touchant l’entreprise, consultez les rapports de l’Entreprise présentés de temps à autre à la SEC, notamment le rapport annuel de l’Entreprise dans le formulaire 20-F. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué, et l’Entreprise n’est pas tenue de les actualiser ni de les réviser, sauf dans les cas prévus par la loi.