Jacobs與圖拉科技簽署合作協議，以進一步支援客戶採用CDA及動態汽缸休止技術

Jacobs Vehicle Systems和圖拉科技正在探索氮氧化物和二氧化碳減排技術的市場機會，將為Jacobs最新推出的示範卡車同時裝備Jacobs的CDA和圖拉的柴油DSF技術，讓客戶能夠親身體驗。（照片：美國商業資訊）

Jacobs Vehicle Systems和圖拉科技正在探索氮氧化物和二氧化碳減排技術的市場機會，將為Jacobs最新推出的示範卡車同時裝備Jacobs的CDA和圖拉的柴油DSF技術，讓客戶能夠親身體驗。（照片：美國商業資訊）

康乃狄克州布隆非和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Jacobs Vehicle Systems和圖拉科技(Tula Technology)簽署合作協議，以加速Jacobs Cylinder Deactivation® (CDA®)氣門驅動技術與圖拉科技的動態汽缸休止(Dynamic Skip Fire, DSF®)控制演算法的開發。該協議根據雙方兩年來的研發合作，旨在減少中型和重型車輛的一氧化二氮（氮氧化物）和二氧化碳排放，幫助滿足日益嚴格的環境法規。

圖拉科技技術與創新資深副總裁John Fuerst表示：「Jacobs Vehicle Systems和圖拉科技都是擁有卓越技術的優秀公司，雙方之間的合作使我們的效率得到進一步提升。該協議將提升兩家公司的能力，幫助生產性能更高的CDA產品和dDSF控制器。」

獨立實驗室的測試表明，聯合使用Jacobs的CDA硬體和圖拉的dDSF技術，可以實現更高的減排量。測試使用一個經過良好校正的動力系統模擬工具來估測低載荷循環的性能，以精確測得低負荷系統的運作和排放性能。與基準技術相比，該系統的二氧化碳排放量減少5%，氮氧化物排放量減少74%。

Jacobs Vehicle Systems工程和業務開發副總裁Steve Ernest表示：「雖然CDA和dDSF可以作為獨立系統提供給商業動力總成製造商，但我們的經驗表明，如果將這兩種技術整合起來，可以為當今的中型和重型引擎帶來大得多的益處。我們與圖拉合作多年，CDA和dDSF聯合使用的優勢已經得到充分展現，本次正式協議的簽署進一步鞏固了我們的關係。雙方的合作將為市場帶來廣受歡迎的解決方案，以滿足日益嚴苛的排放標準。多個開發專案產生的協同效應將幫助客戶獲得同時降低氮氧化物和二氧化碳排放的理想結果。」

透過該協議，雙方將繼續推動技術研發，以擴大透過結合使用兩種技術實現減排的應用範圍。Jacobs和圖拉還將探索針對越野車輛減少氮氧化物和二氧化碳排放的市場機會，並為一輛八級(Class 8)示範卡車同時裝備了Jacobs的CDA和圖拉的柴油DSF技術，讓客戶能夠親身體驗。

關於Jacobs Vehicle Systems

Jacobs Vehicle Systems總部位於康乃狄克州布盧姆菲爾德。公司在總部地區擁有一座占地2.5萬平方公尺的設計、測試和製造工廠，在歐洲、日本和印度設有支援據點，並在中國蘇州和捷克共和國布爾諾建有製造工廠。旗下Jake Brake®產品被全球重型和中型柴油引擎製造商廣泛採用。Jacobs Vehicle Systems已通過ISO 14001和IATF16949標準認證，是車輛減速和氣門驅動技術的領先製造商。敬請造訪公司網站：jakebrake.com。

關於圖拉科技公司

總部位於美國加州矽谷的圖拉科技公司提供屢獲殊榮的創新軟體控制，以最佳化包括汽油、柴油、替代燃料、混動動力和電動汽車在內的各種交通工具的推進效率和排放。圖拉的創新文化造就了突破性的技術和一個強大的全球專利組合，擁有超過378項已頒發和正在申請的專利。圖拉科技是一家由紅杉資本(Sequoia Capital)、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽車投資(GM Ventures)、柏格華納(BorgWarner)和Franklin-Templeton聯合投資的私有公司。如需瞭解更多資訊，請造訪www.tulatech.com。

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