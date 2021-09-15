Jacobs与图拉科技签署合作协议，以进一步支持客户采用CDA及动态停缸技术

Jacobs Vehicle Systems和图拉科技正在探索氮氧化物和二氧化碳减排技术的市场机遇，将为Jacobs最新推出的示范卡车同时装备Jacobs的CDA和图拉的柴油DSF技术，让客户能够亲身体验。（照片：美国商业资讯）

Jacobs Vehicle Systems和图拉科技正在探索氮氧化物和二氧化碳减排技术的市场机遇，将为Jacobs最新推出的示范卡车同时装备Jacobs的CDA和图拉的柴油DSF技术，让客户能够亲身体验。（照片：美国商业资讯）

康涅狄格州布卢姆菲尔德和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Jacobs Vehicle Systems和图拉科技(Tula Technology)签署合作协议，以加速Jacobs Cylinder Deactivation® (CDA®)气门驱动技术与图拉科技的动态停缸(DSF®)控制算法的开发。该协议基于双方两年来的研发合作，旨在减少中型和重型车辆的一氧化二氮（氮氧化物）和二氧化碳排放，帮助满足日益严格的环境法规。

图拉科技技术与创新高级副总裁John Fuerst表示：“ Jacobs Vehicle Systems和图拉科技都是拥有卓越技术的优秀公司，双方之间的合作使我们的效率得到进一步提升。该协议将提升两家公司的能力，助力生产性能更高的CDA产品和dDSF控制器。”

独立实验室的测试表明，联合使用Jacobs的CDA硬件和图拉的dDSF技术，可以实现更高的减排量。测试使用一个经过良好校准的动力系统仿真工具来估测低载荷循环的性能，以精确测得低负荷系统的运行和排放性能。与基准技术相比，该系统的二氧化碳排放量减少5%，氮氧化物排放量减少74%。

Jacobs Vehicle Systems工程和业务开发副总裁Steve Ernest表示：“ 虽然CDA和dDSF可以作为独立系统提供给商业动力总成制造商，但我们的经验表明，如果将这两种技术整合起来，可以为当今的中型和重型发动机带来大得多的益处。我们与图拉合作多年，CDA和dDSF联合使用的优势已经得到充分展现，本次正式协议的签署进一步巩固了我们的关系。双方的合作将为市场带来广受欢迎的解决方案，以满足日益严苛的排放标准。多个开发项目产生的协同效应将帮助客户获得同时降低氮氧化物和二氧化碳排放的理想结果。”

依托该协议，双方将继续推进技术研发，以扩大通过结合使用两种技术实现减排的应用范围。Jacobs和图拉还将探索针对越野车辆减少氮氧化物和二氧化碳排放的市场机遇，并为一辆八级(Class 8)示范卡车同时装备了Jacobs的CDA和图拉的柴油DSF技术，让客户能够亲身体验。

关于Jacobs Vehicle Systems

Jacobs Vehicle Systems总部位于康涅狄格州布卢姆菲尔德。公司在总部地区拥有一座占地2.5万平米的设计、测试和制造工厂，在欧洲、日本和印度设有支持站点，并在中国苏州和捷克共和国布尔诺建有制造工厂。旗下Jake Brake®产品被全球重型和中型柴油发动机制造商广泛采用。Jacobs Vehicle Systems已通过ISO 14001和IATF16949标准认证，是车辆减速和气门驱动技术的领先制造商。敬请访问公司网站：jakebrake.com。

关于图拉科技公司

总部位于美国加州硅谷的图拉科技公司提供屡获殊荣的创新软件控制，以优化包括汽油、柴油、替代燃料、混动动力和电动汽车在内的各种交通工具的推进效率和排放。图拉的创新文化造就了突破性的技术和一个强大的全球专利组合，拥有超过378项已颁发和正在申请的专利。图拉科技是一家由红杉资本(Sequoia Capital)、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽车投资(GM Ventures)、博格华纳(BorgWarner)和Franklin-Templeton联合投资的私有公司。如需了解更多信息，请访问www.tulatech.com。

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