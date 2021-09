Jacobs et Tula signent un accord de coopération visant à accroître leur soutien aux clients qui adoptent CDA avec la technologie Dynamic Skip Fire

Jacobs Vehicle Systems et Tula Technology explorent les possibilités de réduire les émissions de NOx et de CO₂ et équiperont le tout dernier camion démonstrateur de Jacobs avec les technologies CDA de Jacobs et DSF diesel de Tula pour que les clients en fassent directement l'expérience. (Photo : Business Wire)

BLOOMFIELD, Connecticut et SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Jacobs Vehicle Systems et Tula Technology ont signé un accord de coopération visant à accélérer le développement de la technologie de commande de soupapes Cylinder Deactivation® (CDA®) de Jacobs conjointement aux algorithmes de contrôle Dynamic Skip Fire (DSF®) de Tula. L'accord met à profit deux années de collaboration en recherche et développement entre les deux entreprises pour réduire les émissions d'oxyde nitreux (NO X ) et de dioxyde de carbone (CO 2 ) des émissions des véhicules utilitaires moyens et lourds, ce qui permet de répondre à des règlements environnementaux de plus en plus stricts.

« Jacobs Vehicle Systems et Tula Technology sont deux entreprises formidables disposant de technologies formidables, et nous avons été encore plus efficaces en travaillant ensemble », a déclaré John Fuerst, vice-président directeur en charge de la technologie et de l'innovation chez Tula. « Cet accord augmentera nos capacités de production de produits CDA et de contrôles dDSF améliorés. »

Des tests de laboratoire indépendants ont démontré que le matériel CDA de Jacobs et le dDSF de Tula réduisent davantage les émissions lorsqu'ils sont combinés. La performance de cycle à faible charge a été estimée à l'aide d'un outil de simulation de groupe motopropulseur bien calibré afin de capturer avec précision le fonctionnement et les émissions du système à faible charge. Le système a enregistré une baisse de jusqu'à 5 % des émissions de CO 2 et une réduction de 74 % des émissions de NO X par rapport à la technologie de base.

« Bien que CDA et dDSF soient offerts aux fabricants de groupes motopropulseurs commerciaux en tant que systèmes séparés, notre expérience indique que l'intégration des deux technologies est nettement plus avantageuse pour les moteurs utilitaires moyens et lourds », a ajouté Steve Ernest, vice-président en charge de l'ingénierie et du développement commercial chez Jacobs Vehicle Systems. « Nous travaillons avec Tula depuis plusieurs années et cet accord formel consolide notre relation alors que nous démontrons les avantages que présente l'utilisation de CDA et de dDSF en tandem. Nos initiatives fourniront au marché des solutions répondant à des normes d'émissions de plus en plus complexes. Les synergies créées via de multiples projets de développement offriront aux clients les meilleurs résultats possibles pour réduire les émissions de NO X et de CO 2 simultanément. »

L'accord permettra au développement technique d'élargir la plage de fonctionnement à laquelle des réductions des émissions peuvent être réalisées lorsque les deux technologies sont combinées. Jacobs et Tula exploreront également les occasions de réduire les émissions de NO X et de CO 2 dans les véhicules hors route et d'équiper un camion démonstrateur de Classe 8 avec les technologies CDA de Jacobs et DSF diesel de CDA pour que les clients en fassent directement l'expérience.

À propos de Jacobs Vehicle Systems

Jacobs Vehicle Systems a son siège à Bloomfield, dans le Connecticut, site de son installation de conception, de test et de production de 25 000 mètres carrés, ainsi que des sites de soutien en Europe, au Japon, et en Inde et des installations de production à Suzhou, en Chine, et à Brno, en République tchèque. Les produits Jake Brake® sont utilisés par des fabricants de moteurs diesel utilitaires moyens et lourds à l'échelle mondiale. Conforme aux normes ISO 14001 et IATF16949, Jacobs Vehicle Systems est un producteur de premier plan de technologies de commande de soupape et de décélération de véhicule et peut être consulté sur jakebrake.com.

À propos de Tula Technology, Inc.

Société basée dans la Silicon Valley, Tula Technology fournit des commandes logicielles innovantes et primées qui optimisent l’efficacité de la propulsion et les émissions sur l’ensemble du secteur de la mobilité, notamment les véhicules à essence, diesel, à carburant alternatif, hybrides et électriques. La culture de l’innovation de Tula a donné lieu au développement de technologies de rupture et à un solide portefeuille mondial de brevets comptant plus de 378 brevets délivrés et en attente. Tula Technology est une entreprise privée soutenue par Sequoia Capital, Sigma Partners, Khosla Ventures, GM Ventures, BorgWarner et Franklin Templeton. Pour en savoir plus, consulter www.tulatech.com.

