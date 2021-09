Nucleai et Jefferson Health lancent une collaboration stratégique pour découvrir de nouveaux biomarqueurs d’immunothérapie spatiale utilisant la plateforme de biologie spatiale de Nucleai

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Nucleai, un leader de la biologie spatiale basée sur l’IA, et Jefferson Health, un centre de cancérologie de premier plan, annoncent avoir conclu une collaboration stratégique en vue de découvrir de nouveaux biomarqueurs d’immunothérapie spatiale, en tirant parti de la plateforme ATOM de Nucleai et du référentiel de données pathologiques et cliniques de Jefferson. La collaboration mutuelle aidera à faire progresser les solutions basées sur l’IA utilisées dans la découverte de biomarqueurs histologiques ainsi que la sélection des patients pour les essais cliniques et les environnements cliniques. L’Israeli Innovation Authority soutient la collaboration dans le cadre de l’International Health-Tech Pilot Program.

La plateforme ATOM de Nucleai analyse les images de pathologies en utilisant des méthodes de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique pour modéliser les caractéristiques spatiales des tumeurs et du système immunitaire, créant des biomarqueurs histologiques uniques et spécifiques qui peuvent prédire la réponse du patient au traitement. Ces biomarqueurs ont le potentiel d’offrir une meilleure compréhension de la biologie du cancer, de permettre une stratification plus poussée des populations de patients répondeurs ou non répondeurs, et d’améliorer le taux de réussite des essais cliniques et des soins aux patients. Pour développer sa plateforme, Nucleai s’appuie sur des ensembles de données propriétaires multimodaux d’images de pathologies et de données cliniques provenant d’hôpitaux et d’organisme d’assurance maladie (Health Maintenance Organizations, HMO) de premier plan aux États-Unis et en Israël.

Dans le cadre de la collaboration entre Nucleai et Jefferson, les deux parties vont tester l’utilité de biomarqueurs prédictifs basés sur l’IA dans un contexte clinique réel et évaluer les avantages cliniques que la nouvelle plateforme pourrait apporter aux patients cancéreux traités par immunothérapie.

« Il est maintenant clair que l’analyse des pathologies numériques au moyen d’approches informatiques ouvre l’accès à des informations "cachées" qui dépassent en précision l’examen au microscope du pathologiste. Nous sommes impatients de travailler avec Nucleai pour "déverrouiller" ces informations afin d’apprendre de nouveaux mécanismes de la maladie et de les utiliser pour aider nos patients », a déclaré Stephen Peiper, professeur Peter A. Herbut, directeur du Département de pathologie, d’anatomie et de biologie cellulaire de l’université Thomas Jefferson, et vice-président principal de l’Enterprise Pathology and Laboratory Medicine Service Line du Jefferson Health System.

« Jefferson se consacre à fournir des soins cliniques compatissants et de la plus haute qualité aux patients, à préparer les leaders professionnels de demain pour les carrières du 21e siècle, et à découvrir de nouveaux traitements qui définiront l’avenir des soins. La collaboration avec Nucleai incarne cette vision », a confié Zvi Grunwald, directeur du Jefferson Israel Center.

« Nous sommes ravis de lancer cette collaboration avec Jefferson Health et sommes honorés d’être inclus dans le programme pilote de l’Israeli Innovation Authority. Nucleai apporte une perspective unique de biologie spatiale à la médecine de précision, et nous sommes impatients de mettre en œuvre notre plateforme pour soutenir la découverte de nouveaux biomarqueurs, développer des diagnostics et faciliter la décision clinique », a déclaré pour sa part dans un communiqué le PDG de Nucleai, Avi Veidman.

À propos de Nucleai

La société de médecine de précision Nucleai a développé une plateforme d’analyse d’images basée sur l’IA pour libérer la puissance de la biologie spatiale à partir d’images de pathologies. Construite et formée à partir d’ensembles de données propriétaires à grande échelle, la plateforme ATOM de Nucleai exploite la vision par ordinateur et les réseaux de neurones profonds pour structurer et caractériser l’architecture tissulaire et cellulaire dans les images de pathologies et identifier les caractéristiques spatiales qui prédisent la réponse au traitement et éclairent la décision de traitement. Nous sommes actuellement en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan pour découvrir de nouveaux biomarqueurs spatiaux, développer des tests de diagnostic compagnon basés sur la pathologie et améliorer les résultats thérapeutiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.nucleaimd.com.

