CEM Corporation et AmbioPharm créent un partenariat aux États-Unis afin de produire des peptides BPF

Michael Collins, Founder and CEO of CEM Corporation and Chris Bai, Co-Founder and CEO of AmbioPharm (Photo: Business Wire)

Michael Collins, Founder and CEO of CEM Corporation and Chris Bai, Co-Founder and CEO of AmbioPharm (Photo: Business Wire)

MATTHEWS, Caroline du Nord et NORTH AUGUSTA, Caroline du Sud--(BUSINESS WIRE)--CEM Corporation et AmbioPharm, Inc. sont ravies d’annoncer la création d’un partenariat relatif à la production de peptides BPF destinés au marché mondial. Ce partenariat impliquera l’utilisation exclusive1 de la technologie de synthèse des peptides par micro-ondes à grande échelle de CEM destinée à la production de peptides BPF pour des quantités de plusieurs kilogrammes, en utilisant des réacteurs évolutifs exclusifs. Les avantages clés de ce nouveau partenariat résident dans des délais de production extrêmement rapides, dans la capacité à produire efficacement des séquences de peptides plus difficiles, ainsi que dans la capacité à intégrer des protocoles chimiques écologiques. Ce partenariat permettra de produire rapidement et efficacement de nouvelles entités chimiques (new chemical entities, NEC) de peptides, en utilisant les dernières technologies disponibles. Dans le cadre de cet accord, AmbioPharm a débuté des opérations de synthèse des peptides dans son installation de North Augusta, afin de mieux servir les clients grâce à des capacités accélérées en matière de synthèse par micro-ondes.

La technologie de production de peptides de CEM utilise des systèmes automatisés de synthèse des peptides en phase solide (solid-phase peptide synthesis, SPPS) par micro-ondes à grande échelle, qui ont été établis afin d’améliorer la pureté des peptides et de minimiser le surplus de réactifs nécessaires. En outre, CEM a développé des méthodologies de couplage exclusives qui sont optimisées pour les réactions à température élevée2, offrant un moyen unique de combiner couplage et déprotection des réactions en une seule étape3, et a mis en œuvre l’utilisation de solvants plus écologiques, qui sont plus accessibles en utilisant des températures élevées4. Ces avantages technologiques uniques seront octroyés sous licence à AmbioPharm dans le cadre de la production BPF.

AmbioPharm est un leader reconnu dans le secteur de la production de peptides BPF actuelles. La société emploie plus de 675 personnes, et a récemment finalisé l’expansion majeure de son siège social en Caroline du Sud, aux États-Unis, ajoutant près de 56 000 pieds carrés de capacité de production de peptides supplémentaire. L’installation de production fournit une capacité de purification jusqu’à 30 kg/lot, et une capacité de lyophilisation jusqu’à 1 000 L. Le synthétiseur CEM Liberty Pro offre plusieurs tailles de réacteur (3, 8 et 15 litres), permettant la synthèse de lots allant de 5 g à 500 g de peptide final.

« Les médicaments à base de peptides présentent un potentiel considérable pour l’avenir, et nous sommes ravis de contribuer à l’amélioration de leur procédé de fabrication. AmbioPharm est le partenaire idéal, et nous pensons que cette relation fournira des capacités accrues pour la production de produits thérapeutiques à base de peptides. » - Michael J. Collins, Ph.D., PDG de CEM Corporation.

« Grâce à l’intégration de la technologie par micro-ondes de CEM avec nos options de fabrication de peptides BPF, nous sommes en mesure d’offrir des services de qualité encore supérieure en termes de livraison accélérée pour les produits de nos partenaires, ainsi que des capacités uniques permettant de produire des peptides plus longs et plus complexes, grâce à des méthodes par micro-ondes. » - Chris Bai, Ph.D., PDG d’AmbioPharm Inc.

Les deux entreprises exposeront à l’occasion de la prochaine conférence TIDES USA en septembre 2021.

À propos de CEM

CEM Corporation, société privée basée à Matthews, en Caroline du Nord, est un fournisseur leader d’instruments de laboratoire. La société possède des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France, au Japon, et à Singapour, ainsi qu’un réseau mondial de distributeurs. CEM conçoit et fabrique des systèmes destinés aux sciences de la vie, aux laboratoires d’analyse et aux usines de traitement du monde entier. Les produits de la société sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les biotechnologies, le traitement chimique et alimentaire, ainsi que la recherche universitaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.cem.com.

À propos d’AmbioPharm, Inc.

AmbioPharm, qui fait partie du groupe Ambio Pharmaceuticals, est une société leader et innovante spécialisée dans le développement et la fabrication de peptides et de produits liés aux peptides. Grâce à une gamme complète de services, AmbioPharm fabrique des produits personnalisés pour la recherche, le développement clinique et l’application commerciale à destination des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. Basée aux États-Unis d’Amérique et implantée en Europe, aux États-Unis et en Asie, AmbioPharm opère à l’international avec plus de 14 ans d’expérience et d’expertise. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.ambiopharm.com.

____________________________

1 Avec exceptions provisoires limitées

2 US 10,858,390 ; US 9,969,769 ; EP17188963.7 ; JP2016138090

3 US20170226152 ; WO2017070512 ; WO2018044356A1

4 US 11,014,959 ; WO2019241586A1