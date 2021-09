CEM Corporation en AmbioPharm vormen een Amerikaans partnerschap voor GMP-peptideproductie

Michael Collins, Founder and CEO of CEM Corporation and Chris Bai, Co-Founder and CEO of AmbioPharm (Photo: Business Wire)

Michael Collins, Founder and CEO of CEM Corporation and Chris Bai, Co-Founder and CEO of AmbioPharm (Photo: Business Wire)

MATTHEWS, North Carolina en NORTH AUGUSTA, South Carolina--(BUSINESS WIRE)--CEM Corporation en AmbioPharm, Inc. zijn verheugd de vorming van een partnerschap voor de productie van GMP-peptiden voor de wereldmarkt aan te kondigen. De samenwerking omvat een exclusief1 gebruik van de grootschalige microgolfpeptidesynthesetechnologie van CEM voor de productie van GMP-peptiden tot hoeveelheden van meerdere kilo's met behulp van eigen schaalbare reactoren. De belangrijkste voordelen van deze nieuwe relatie zijn extreem snelle productietijden, het vermogen om op efficiënte wijze moeilijkere peptidesequenties te produceren en het vermogen om groene chemieprotocollen op te nemen. Dit partnerschap maakt een snelle en efficiënte productie van peptide nieuwe chemische entiteiten (new chemical entities, NCE’s) mogelijk met behulp van de nieuwste beschikbare technologieën. Met deze overeenkomst is AmbioPharm begonnen met peptidesynthese-activiteiten in zijn faciliteit in North Augusta om klanten beter te kunnen bedienen met versnelde microgolfsynthesemogelijkheden.

De technologie voor peptideproductie van CEM maakt gebruik van geautomatiseerde grootschalige microgolf vaste fase peptidesynthese (solid-phase peptide synthesis, SPPS)-systemen die zijn ontwikkeld voor het verbeteren van de zuiverheid van peptide en het minimaliseren van overtollige reagentia die nodig zijn. Bovendien heeft CEM gepatenteerde koppelingsmethodologieën ontwikkeld die zijn geoptimaliseerd voor reacties bij verhoogde temperatuur2, een unieke manier om de koppelings- en ontschermingsreacties in één stap te combineren3, en het gebruik van groenere oplosmiddelen vastgesteld die beter toegankelijk zijn bij hogere temperaturen4. Deze unieke technologische voordelen worden in licentie gegeven aan AmbioPharm voor GMP-productie.

AmbioPharm is een erkende leider in de productie van cGMP-peptiden. Het bedrijf heeft meer dan 675 werknemers in dienst en voltooide onlangs een grote uitbreiding op het hoofdkantoor in South Carolina, VS, waarbij bijna 56. 000 vierkante meter aan extra productiecapaciteit voor peptiden werd toegevoegd. De productiefaciliteit heeft een zuiveringscapaciteit tot 30 kg/batch en een lyofilisatiecapaciteit tot 1.000 liter. De CEM Liberty Pro-synthesizer biedt verschillende reactorgroottes (3, 8 en 15 liter) waardoor synthese van batches van 5 g tot 500 g peptide mogelijk is.

“Medicijnen op basis van peptiden hebben een enorm potentieel voor de toekomst en we zijn verheugd om bij te dragen aan het verbeteren van hun productieproces. AmbioPharm is een ideale partner en we geloven dat deze relatie verbeterde mogelijkheden zal bieden voor de productie van therapeutische peptiden.” - Michael J. Collins, Ph.D., president en CEO van CEM Corporation.

“Met de toevoeging van de microgolftechnologie van CEM aan onze GMP-peptideproductie-opties, kunnen we een nog betere service bieden in termen van versnelde levering van de producten voor onze partners, en unieke mogelijkheden om langere en complexere peptiden toegankelijk te maken met microgolfmethoden.” - Chris Bai, Ph.D., CEO van AmbioPharm Inc.

Beide bedrijven zijn aanwezig op de komende TIDES USA-conferentie in september 2021.

Over CEM

CEM Corporation, een particulier bedrijf gevestigd in Matthews, North Carolina, is een toonaangevende leverancier van laboratoriuminstrumentatie. Het bedrijf heeft dochterondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Frankrijk, Japan en Singapore, evenals een wereldwijd netwerk van distributeurs. CEM ontwerpt en produceert systemen voor levenswetenschappen, analytische laboratoria en verwerkingsfabrieken wereldwijd. De producten van het bedrijf worden gebruikt in vele industrieën, waaronder de farmaceutische, biotechnologische, chemische en voedselverwerking, evenals academisch onderzoek. Meer informatie is beschikbaar op: https://www.cem.com.

Over AmbioPharm, Inc.

AmbioPharm, een onderdeel van de Ambio Pharmaceuticals Group, is een vooraanstaand en innovatiegedreven bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling en productie van peptiden en peptidegerelateerde producten. AmbioPharm heeft een uitgebreid dienstenpakket, produceert specifieke producten voor onderzoek, klinische ontwikkeling en commerciële toepassing voor farmaceutische en biotechnologische bedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor van AmbioPharm is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en het bedrijf werkt internationaal, met vestigingen in Europa, de VS en Azië en heeft meer dan 14 jaar ervaring en expertise. Meer informatie is beschikbaar op: https://www.ambiopharm.com.



____________________________

1 Met beperkte voorlopige uitzonderingen

2 US 10.858.390; US 9.969.769; EP17188963.7; JP2016138090

3 US20170226152; WO2017070512; WO2018044356A1

4 US 11.014.959; WO2019241586A1

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.