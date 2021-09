CEM Corporation e AmbioPharm danno vita ad una partnership negli Stati Uniti per la produzione di peptidi GMP

Michael Collins, Founder and CEO of CEM Corporation and Chris Bai, Co-Founder and CEO of AmbioPharm (Photo: Business Wire)

MATTHEWS, Carolina del Nord, e NORTH AUGUSTA, Carolina del Sud--(BUSINESS WIRE)--CEM Corporation e AmbioPharm, Inc. sono entusiaste di annunciare la creazione di una partnership per la produzione di peptidi in base alle buone prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practices, GMP) per il mercato globale. La partnership coinvolgerà l’uso esclusivo1 della tecnologia per la sintesi di peptidi a irradiazione di microonde su larga scala di CEM per la produzione di peptidi GMP in quantità dell’ordine del multi-chilogrammo utilizzando reattori scalabili brevettati. I principali vantaggi di questa nuova relazione commerciale sono tempi estremamente rapidi di produzione, la capacità di produrre in modo efficace sequenze più complesse di peptidi e la possibilità di incorporare i protocolli della chimica verde. Questa partnership consentirà la produzione rapida ed efficiente di nuove sostanze chimiche (new chemical entities, NCE) basate su peptidi avvalendosi delle ultime tecnologie disponibili. Ai sensi dell’accordo, AmbioPharm ha iniziato le operazioni di sintesi dei peptidi presso i propri stabilimenti di produzione di North Augusta per servire al meglio i clienti potendosi avvalere di capacità di sintesi a irradiazione di microonde accelerata.

La tecnologia di CEM per la produzione di peptidi utilizza sistemi per la sintesi di peptidi in fase solida a irradiazione di microonde (microwave solid-phase peptide synthesis, SPPS) su larga scala creati per migliorare la purezza e ridurre al minimo i reagenti in eccesso necessari. Inoltre, CEM ha sviluppato metodologie di accoppiamento brevettate ottimizzate per reazioni a temperature elevate2, un modo esclusivo di combinare le reazioni di accoppiamento e deprotezione in un unico passaggio3, nonché istituito l’uso di solventi più sostenibili e accessibili grazie all’impiego di temperature elevate4. Questi vantaggi tecnologici esclusivi verranno concessi in licenza ad AmbioPharm per la produzione GMP.

AmbioPharm è un’azienda leader riconosciuta nella produzione di peptidi ai sensi delle attuali buone prassi di fabbricazione (current Good Manufacturing Practices, cGMP). La società impiega oltre 675 dipendenti e ha di recente completato un’importante espansione presso la sede centrale in Carolina del Sud, Stati Uniti, aggiungendo circa 5.200 metri quadri di capacità produttiva ulteriore di peptidi. Lo stabilimento ha una capacità produttiva che può raggiungere fino a 30 kg/lotto e di liofilizzazione fino a 1.000 litri. Il sintetizzatore Liberty Pro di CEM fornisce reattori di dimensioni diverse (da 3, 8 e 15 litri) consentendo la sintesi di lotti che variano dai 5 ai 500 grammi di peptidi finali.

“I farmaci basati su peptidi hanno un enorme potenziale per il futuro e siamo elettrizzati di poter offrire il nostro contributo al miglioramento del processo produttivo. AmbioPharm è un partner prestigioso e siamo convinti che questa relazione commerciale possa accrescere la capacità di produzione di preparati terapeutici a base di peptidi.” - Dr. Michael J. Collins, presidente e amministratore delegato di CEM Corporation.

“Potendo ora contare sulla tecnologia a microonde di CEM tra i nostri processi di fabbricazione di peptidi GMP, siamo in grado di offrire un servizio ancora più efficace in termini di velocità di consegna per i prodotti dei nostri partner, così come capacità esclusive per la produzione di peptidi più lunghi e complessi accessibili grazie ai metodi di irradiazione a microonde.” - Dr. Chris Bai, amministratore delegato di AmbioPharm Inc.

Entrambe le società saranno presenti in occasione dell’imminente conferenza TIDES USA che si terrà a settembre 2021.

Informazioni su CEM

CEM Corporation, società privata con sede centrale a Matthews, Carolina del Nord, è un fornitore leader di strumentazione di laboratorio. La società vanta affiliate in Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Giappone e Singapore, e una rete di distributori globale. CEM progetta e fabbrica sistemi per il campo delle Life Sciences, laboratori analitici e impianti di lavorazione in tutto il mondo. I prodotti della società vengono usati in molti settori tra cui farmaceutico, biotecnologico, chimico, lavorazione degli alimenti, così come quello della ricerca accademica. Per ulteriori informazioni visitare: https://www.cem.com.

Informazioni su AmbioPharm Inc.

AmbioPharm, parte del gruppo Ambio Pharmaceuticals, è un’importante e innovativa azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di peptidi e prodotti correlati. Attraverso una ricca gamma di servizi, AmbioPharm realizza prodotti personalizzati per applicazioni di ricerca, sviluppo clinico e attività commerciali per le società farmaceutiche e biotecnologiche di tutto il mondo. Con sede centrale negli USA e filiali in Europa, Stati Uniti e Asia, AmbioPharm opera a livello internazionale con esperienza e competenza da oltre 14 anni. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: https://www.ambiopharm.com.

