I robot di L3Harris aiuteranno a proteggere le basi dell’Aeronautica militare statunitense nel mondo

MELBOURNE, Florida--(BUSINESS WIRE)--L’Aeronautica militare degli Stati Uniti ha scelto i robot di L3Harris Technologies (NYSE: LHX) per proteggere le proprie basi nel mondo.

L’Aeronautica militare ha stipulato con L3Harris un contratto decennale da 85 milioni di dollari con consegna e quantità indeterminate (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity, IDIQ) per la produzione di un massimo di 170 robot T7™ in sostituzione degli oramai sistemi ventennali di bonifica di ordigni esplosivi (Explosive Ordnance Disposal, EOD), per mitigare il pericolo di esplosioni presso le basi. Il contratto, le cui consegne iniziali sono previste nel 2022, comprende robot, supporto dei sistemi robotici, manutenzione e formazione.

“Il modello T7 definisce il nuovo standard per i robot EOD di grandi dimensioni e ha ricevuto eccellenti valutazioni a livello tecnico e di fruibilità da parte dell’Aeronautica militare” ha dichiarato Ed Zoiss, presidente del segmento Space and Airborne Systems di L3Harris. “Questo riconoscimento premia i nostri continui investimenti tecnologici e posiziona L3Harris come fornitore di spicco di robot EOD di grandi dimensioni.”

Il contratto fa seguito all’avvenuta consegna da parte di L3Harris del progetto STARTER al Ministero della difesa britannico (Ministry of Defence, MOD), che ha rimpiazzato l’obsoleta flotta dei propri robot EOD con 122 robot T7.

La famiglia di robot di L3Harris, che comprende il modello T7 e l’altrettanto efficace controparte di formato medio T4™, verrà presentata alla Conferenza internazionale delle apparecchiature per la difesa e la sicurezza (Defence and Security Equipment International, DSEI) in programma a Londra tra il 14 e il 17 settembre e alla conferenza dell’Associazione dell’Esercito degli Stati Uniti (Association of the US Army, AUSA) prevista in ottobre a Washington, D.C.

