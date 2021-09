L3Harris-robots helpen Amerikaanse luchtmachtbases over de gehele wereld beschermen

MELBOURNE, FLORIDA--(BUSINESS WIRE)--De U.S. Air Force heeft gekozen voor robots van L3Harris Technologies (NYSE: LHX) om haar bases over de gehele wereld te beschermen.

De luchtmacht heeft L3Harris een 10-jarig IDIQ-contract van $ 85 miljoen gegund voor de productie van tot 170 T7™-robots ter vervanging van haar bestaande 20 jaar oude Explosive Ordnance Disposal (EOD)-systeem, dat explosieve bedreigingen bij bases vermindert. Het contract omvat robots, robotica-ondersteuning, onderhoud en training, met de eerste levering gepland in 2022.

“De T7 zet de nieuwe standaard voor grote EOD-robots en heeft uitstekende techniek- en bruikbaarheidskwalificaties gekregen van de luchtmacht,” aldus Ed Zoiss, President, Space and Airborne Systems, L3Harris. “Deze toekenning markeert onze voortdurende technologie-investering en positioneert L3Harris als de belangrijkste leverancier van EOD-robots.”

Het contract volgt op de succesvolle levering door L3Harris van Project STARTER aan het Ministerie van Defensie (MOD) van het VK, die de verouderde vloot van EOD-robots verving door 122 T7-robots.

De groep robots van L3Harris, waaronder de T7 en de middelgrote tegenhanger met gelijkwaardige mogelijkheden, de T4™, zullen worden gedemonstreerd bij de Defence and Security Equipment International (DSEI)-conferentie van 14-17 september in Londen en de Association of the US Army (AUSA)-conferentie in Washington DC in oktober.

Over L3Harris Technologies

L3Harris Technologies is een flexibele, wereldwijde innovator op het gebied van lucht- en ruimtevaart- en defensietechnologie en levert end-to-end-oplossingen die voldoen aan de missiekritieke behoeften van klanten. Het bedrijf levert geavanceerde defensie- en commerciële technologieën voor lucht-, land-, zee-, ruimte- en cyberdomeinen. L3Harris heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 18 miljard en 47.000 werknemers, met klanten in meer dan 100 landen. L3Harris.com.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die de huidige verwachtingen, veronderstellingen en schattingen van het management van toekomstige prestaties en economische omstandigheden weerspiegelen. Dergelijke verklaringen worden gemaakt in overeenstemming met de veilige haven-bepalingen van Sectie 27A van de Effectenwet van 1933 en Sectie 21E van de Effectenbeurswet van 1934. Het bedrijf waarschuwt beleggers dat toekomstgerichte verklaringen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten en toekomstige trends wezenlijk kunnen afwijken van de zaken die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden weergegeven of geïmpliceerd. Verklaringen over systeemcapaciteiten en verwachte contractgunningen zijn toekomstgericht en impliceren risico's en onzekerheden. L3Harris verwerpt elke intentie of verplichting om op de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of te herzien, zowel vanwege nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen als anderszins.

