NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigen DouxMatok (Israël/VS) en Hi-Food (Italië), twee food-tech pioniers die de ontwikkeling van innovatieve ingrediënten leiden, een samenwerking aan om een ​​complete end-to-end voedingsoplossing te leveren voor voedselproducenten. DouxMatok’s eerste in zijn soort suikerreductieoplossing op basis van suiker, Incredo® Sugar, zal samen met de halfvaste vezel van natuurlijke oorsprong van Hi-Food, Meltec®, voedingsmerken in staat stellen om suikerreductie in voedingsproducten aan te pakken zonder afbreuk te doen aan de smaak, textuur, zoetheid of voeding.

Incredo Sugar, dat vorig jaar officieel werd gelanceerd en nu in de handel verkrijgbaar is in de VS, maakt tot 50% suikerreductie in voedingsproducten mogelijk. Het ingrediënt laat ruimte voor voedingsingrediënten zoals vezels en plantaardige eiwitten, waardoor een natuurlijke pasvorm ontstaat voor een gezamenlijke inspanning met Hi-Food’s Meltec, een innovatief halfvast ingrediënt vergelijkbaar met siroop op basis van plantaardige vezels van natuurlijke oorsprong. Naast het verrijkte vezelgehalte verbetert Meltec de structurele eigenschappen van voedingsproducten, is het neutraal van smaak en verandert het geen geuren of kleuren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.