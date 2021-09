Bidgely si aggiudica un finanziamento di 26 milioni di dollari per accelerare il ruolo di primo piano svolto dalle aziende elettriche nel plasmare il futuro dell’energia pulita

Bidgely has closed a $26M round of strategic financing to bolster its utility electrification and decarbonization innovations deployed around the world. (Graphic: Business Wire)

Bidgely has closed a $26M round of strategic financing to bolster its utility electrification and decarbonization innovations deployed around the world.

Bidgely has closed a $26M round of strategic financing to bolster its utility electrification and decarbonization innovations deployed around the world.

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Bidgely ha annunciato quest’oggi la chiusura di un round di finanziamento strategico da 26 milioni di dollari destinato a consolidare il suo portafoglio di soluzioni innovative per l’elettrificazione e la decarbonizzazione implementate in tutto il mondo. Al round, condotto da Moore Strategic Ventures (MSV), ha partecipato Accurant International, un’impresa di investimento di Bahman Hoveida, cofondatore ed ex amministratore delegato di Open Systems International. Al round sovrascritto hanno inoltre preso parte alcuni investitori preesistenti, tra cui Future Energy Ventures, Georgian e Constellation Technology Ventures.

“L’investimento in Bidgely conferma l’impegno di MSV rispetto all’avanzamento della transizione energetica” ha affermato James McIntyre, direttore generale senior e direttore operativo presso Moore Strategic Ventures. “Attraverso la sua ineguagliata suite di soluzioni, Bidgely è in grado più di qualsiasi altro operatore del settore di potenziare le capacità delle aziende elettriche sue clienti facendo in modo che possano concentrarsi sulla questione del clima e sulla riduzione dei rifiuti dannosi per l’ambiente e degli sprechi economici.”

Bidgely, pioniere della disaggregazione, è titolare di 17 brevetti per le sue tecnologie, comprese tecniche di disaggregazione per veicoli elettrici (electric vehicle, EV). Bidgely collabora con all’incirica 40 aziende elettriche e rivenditori al dettaglio di energia a livello globale per raccogliere informazioni preziose sulle tendenze degli utenti relativamente al consumo energetico sfruttando i dati rilevati dai contatori smart già installati in ambiti domestici. Quale unico fornitore di software come servizio (Software as a Service, SaaS) del settore energetico che sfrutta esclusivamente i dati registrati dai contatori smart (anche noti come infrastrutture di misurazione avanzata o AMI) per stabilire quali utenti residenziali possiedono veicoli elettrici e relative fasi di ricarica, Bidgely sta favorendo attivamente l’adozione dei veicoli elettrici attraverso tariffe basate sulle fasce orarie di consumo (time-of-use, TOU) e strategie di trasferimento del carico. Ciò non richiede l’intervento del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), né il rilascio di un’autorizzazione esplicita alla raccolta di dati da parte dei titolari dei veicoli elettrici.

“L’integrazione delle risorse energetiche distribuite, o DER, continuerà a rivestire un’importanza fondamentale nel corso del prossimo decennio ai fini della gestione efficace delle reti di distribuzione, man mano che si intensificano le iniziative per la decarbonizzazione intraprese a livello mondiale" ha dichiarato Hoveida. “In assenza di metodi di misurazione diretta delle DER, la tecnologia di disaggregazione del consumo energetico di Bidgely riesce ad identificare accuratamente le DER, come veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici installati sul tetto e batterie, analizzando i dati rilevati dai contatori per fornire dati critici e altamente accurati ai sistemi avanzati di gestione della distribuzione. La disponibilità di dati accurati sulla risorse rinnovabili e sui carichi, comprese stime accurate, costituisce una premessa imprescindibile ai fini del funzionamento efficiente e prevedibile della rete di distribuzione.”

Abhay Gupta, amministratore delegato di Bidgely, ha commentato: “L’aggiunta di nuovi investitori strategici ed esperti conferma la nostra missione di fungere da acceleratore dell’energia pulita per le aziende elettriche. Questo apporto di nuovo capitale conferma i riconoscimenti conferitici di recente, come l’ottenimento del premio Inc. 5000; la nostra leadership settoriale, riconosciuta da Guidehouse Insights, nel mercato della gestione del consumo energetico residenziale e nel segmento dell’analitica basata su contatori smart, nonché la nostra posizione di testa nell’area dell’esperienza del cliente riconosciuta da IDC. Tutto ciò esemplifica le nostre robuste capacità in termini di avanzamento dell’elettrificazione e della decarbonizzazione su larga scala.”

Bidgely destinerà i nuovi fondi all’ulteriore sviluppo di soluzioni innovative per la decarbonizzazione e l’elettrificazione a favore delle aziende elettriche e dei rispettivi utenti. Ciò comprende soluzioni digitali di prossima generazione per il coinvolgimento dei clienti e la stesura di relazioni sul consumo energetico residenziale (home energy report, HER), nonché lo sviluppo di capacità aggiuntive per la gestione dei carichi di rete e l’analisi dei carichi. La società porterà inoltre avanti le strategie di integrazione con partner come Salesforce, Itron e altri ancora.

Bidgely aveva raccolto 27 milioni di dollari nel suo ultimo round di finanziamento di Serie C avvenuto nel 2018. La società ha raccolto ad oggi complessivamente 77 milioni di dollari in fondi di finanziamento.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda impegnata nell’offerta di soluzioni SaaS (Software as a service) basate sull’intelligenza artificiale che stanno accelerando la creazione di un futuro in cui si farà uso di energia pulita creando i presupposti per aziende e consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla loro personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (Distributed Energy Resources, DER) e della prospettiva Grid Edge, che si tratti di termostati intelligenti, caricatori EV, pannelli solari fotovoltaici, design e tariffe TOU, l’analisi energetica UtilityAI™ garantisce una profonda visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore pianificazione dei picchi di carico e della rete, e fornisce consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di oltre 17 brevetti per soluzioni che trovano impiego nel settore energetico, ha raccolto più di 75 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.