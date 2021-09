Temenos et IBM collaborent pour accélérer l'adoption du cloud hybride dans le secteur des services financiers

GENÈVE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--La société de logiciels bancaires Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui la mise à disposition du logiciel de dernière génération de gestion de services bancaires de base Temenos Transact sur IBM Cloud avec Red Hat OpenShift, pour accélérer l'adoption du cloud hybride au sein du secteur des services financiers. Temenos Transact offre aux banques un parcours de modernisation clair, afin qu'elles adoptent une stratégie cloud pour leurs systèmes bancaires de base et qu'elles tirent profit des technologies de pointe. La plateforme bancaire cloud native a recours à l'IA explicable et à l'apprentissage automatique pour fournir des services bancaires aux entreprises et aux particuliers et des services de gestion de patrimoine et de trésorerie aux établissements de services financiers actifs dans la distribution, les entreprises, les services de trésorerie, la gestion de patrimoine et les paiements, tout en contribuant à réduire les coûts d'exploitation.

Les environnements cloud hybrides ne font que gagner en importance, au moment où les banques tentent de trouver l'équilibre entre le besoin de stimuler l'innovation en proposant des services à forte valeur ajoutée et les exigences strictes du secteur en matière de sécurité et de conformité. En intégrant IBM Cloud, Temenos pourra bénéficier des capacités de sécurité à la pointe du secteur d'IBM, dont une technologie informatique confidentielle et un cryptage de type « Keep Your Own Key ». Fournies par IBM Hyper Protect Services1 et caractérisées par le plus haut niveau de certification de sécurité disponible sur le marché, ces capacités garantissent que les établissements financiers gardent le contrôle de leurs données.

En intégrant son offre à la plateforme, Temenos a par ailleurs l'intention de rejoindre un écosystème en pleine croissance de partenaires de l'IBM Cloud for Financial Services. L'IBM Cloud for Financial Services a été conçu pour aider les établissements de services financiers à faire face aux strictes exigences de conformité, de sécurité et de résilience du secteur tout en appuyant la transformation et l'innovation des entreprises. Cet écosystème a pour but d'aider les institutions financières à effectuer des transactions avec des fournisseurs de technologies qui satisfont aux rigoureuses exigences de la plateforme.

Se fondant sur une vision mutuelle de renforcement de l'innovation dans le secteur des services financiers, IBM Global Business Services (GBS) a créé la nouvelle unité Temenos Services Practice, qui exploite la technologie d'IBM et les capacités de mise en œuvre de Temenos pour offrir aux clients de la valeur à long terme. La GBS Temenos Services Practice propose aux banques des ressources élaborées pour accroître le rendement, réduire les coûts et obtenir la flexibilité nécessaire à la future croissance des activités.

Philip Barnett, président de la croissance stratégique et membre du comité de direction de Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre leadership dans le cloud en intégrant Temenos Transact à l'IBM Cloud et en rejoignant l'écosystème IBM Cloud for Financial Services. Cette collaboration élargie aidera les banques à accélérer leur transition vers le cloud pour profiter des avantages d'une plateforme bancaire cloud native moderne. Grâce à la technologie API-first basée sur l'IA de Temenos, les banques peuvent innover plus rapidement, adopter de nouveaux modèles économiques et parvenir à des coefficients d'exploitation exceptionnels. L'intégration à IBM Cloud prouve que notre plateforme bancaire cloud agnostique permet aux banques de poursuivre une stratégie multicloud et d'atteindre les plus hauts niveaux de résilience active-active avec le fournisseur de cloud de leur choix. »

Et Hillery Hunter, vice-présidente et directrice technique d'IBM Cloud, d'ajouter : « Nous collaborons fructueusement avec Temenos depuis des dizaines d'années pour aider les institutions financières du monde entier à déployer les technologies bancaires de dernière génération, à réduire les coûts et à exploiter de nouvelles poches de rentabilité. Grâce au déploiement de Temenos Transact avec Red Hat OpenShift et IBM Hyper Protect sur IBM Cloud, et grâce à l'utilisation de notre GBS Temenos Services Practice, les clients peuvent tirer profit du leadership dans le cloud, des services professionnels et de la sécurité d'IBM pour fournir des services innovants et personnalisés tout en assurant la protection des données dans le cloud. »

Kelly Switt, directrice principale de l'écosystème FSI et des partenariats stratégiques chez Red Hat, a quant à elle affirmé : « Red Hat se réjouit de collaborer avec Temenos pour faire passer les services financiers au stade suivant grâce à la technologie open source. Red Hat OpenShift, la principale plateforme open source pour entreprises du secteur représente un solide fondement qui donne la possibilité aux établissements financiers d'innover et de se développer dans un secteur à évolution rapide. L'association de la puissance de Red Hat OpenShift et des solutions bancaires cloud native de premier ordre comme Temenos Transact permet aux établissements financiers d'exploiter les avantages du cloud hybride ouvert pour débloquer de nouveaux potentiels économiques et répondre aux exigences des clients. »

Temenos Transact est une solution de services bancaires de base cloud agnostique et cloud native qui offre des capacités fonctionnelles aux secteurs de la distribution, des entreprises, des services de trésorerie, de la gestion de patrimoine et des paiements. Temenos sert plus de 3 000 établissements financiers à travers la planète, dont 41 des 50 premières banques mondiales.

1 Basé sur IBM Hyper Protect Crypto Service, le seul service du secteur fonctionnant au moyen de matériel FIPS 140-2 certifié de niveau 4. Le niveau 4 de sécurité FIPS 140-2 représente le plus haut niveau de sécurité défini par cette norme. À ce niveau de sécurité, des mécanismes de sécurité physiques protègent complètement le module cryptographique dans le but de détecter et de réagir à toute tentative non autorisée d'accès physique.

